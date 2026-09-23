Đám cưới 'thần tốc': Hai nhà cách một bức tường, cô dâu đi vài bước đã sang nhà chồng

Theo đoạn clip được chia sẻ, cô dâu vừa bước ra khỏi cổng nhà gái và đi bộ một đoạn ngắn đã đến nhà trai. Không có cảnh cô dâu phải ngồi ô tô hàng chục cây số hay đoàn xe nối dài trên đường, màn rước dâu diễn ra nhanh chóng. Nhiều người còn ví von rằng, cô dâu đi chưa đến 10 bước chân đã đến nhà chồng. Sau đám cưới, việc về thăm bố mẹ đẻ sẽ thuận tiện, thậm chí mỗi ngày về hơn chục lần cũng không phải là điều hiếm gặp.



Hai nhà chỉ cách nhau bức tường, cô dâu đi vài bước chân về tới nhà chồng ẢNH: NVCC

Tài khoản Thu Huệ bình luận: "Kiểu này cô dâu về nhầm nhà liên tục, thậm chí đêm 30 tết vẫn chưa về nhà chồng". Bạn Mỹ Hoa viết: "Sao các chế yêu được hàng xóm hay vậy, chúc mừng vợ chồng nhé".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trương Thị Hoa (26 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là chủ nhân của đoạn clip đạt hơn 2 triệu lượt xem về màn rước dâu đặc biệt đó cho biết, chú rể tên là Trương Như Minh (31 tuổi) và cô dâu tên là Lê Thị Đức (27 tuổi). Chị Hoa là em gái của anh Minh.

Đoạn clip chị Hoa đăng tải đạt gần 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội

Chị Hoa cho biết, cô dâu và chú rể quen biết nhau từ khi còn nhỏ vì hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Tuy nhiên trước đây mỗi người có công việc và cuộc sống riêng nên không để ý nhau. Anh Minh đi làm ở Ninh Bình còn chị Đức cũng học đại học xa nhà.

Đến năm 2025, trong khoảng thời gian về thăm nhà, thấy nhà bên cạnh sửa sân, anh Minh sang phụ giúp. Thấy chị Đức ở nhà, anh Minh có cảm tình và bắt đầu tìm hiểu. Lúc nhỏ, anh Minh và chị Đức thường xuyên qua nhà nhau chơi nhưng không nghĩ đến chuyện sau này sẽ yêu nhau và nên duyên vợ chồng.

Đám cưới của anh Minh và chị Đức được nhiều người biết đến gần đây sau clip về màn rước dâu nhanh chóng ẢNH: NVCC

"Lúc yêu nhau, hai người không công khai nên mọi người cũng không để ý. Đến khi anh trai mình nói lập gia đình và vợ là cô gái bên cạnh, cả mình, bố mẹ và cả hàng xóm đều bất ngờ", chị Hoa chia sẻ.

Cũng theo chị Hoa, trước đây bố mẹ chị gọi vợ chồng nhà bên cạnh là "chú, thím" vì họ ít tuổi hơn. Đến khi các con nên duyên vợ chồng, cách xưng hô cũng phải thay đổi thành "ông, bà". Thế nhưng, do đã quen cách gọi cũ từ nhiều năm, bố mẹ chị Hoa ban đầu vẫn không khỏi ngượng ngùng, chưa quen khi gọi nhau theo vai vế mới. Cả xã cũng chỉ có cặp đôi này cưới nhau với khoảng cách hai nhà chỉ một bức tường.

Cô dâu Lê Thị Đức cho biết lấy chồng gần nhà mang đến cho chị cảm giác khá thoải mái. Đám cưới diễn ra vào buổi sáng thì đến chiều, chị đã có thể về nhà mẹ đẻ làm lễ lại mặt. Sau khi về nhà chồng, việc về thăm bố mẹ cũng thuận tiện như trước.

"Mỗi dịp lễ, tết, vợ chồng tôi có thể đi lại giữa hai bên nội, ngoại mà không phải đong đếm xem ở nhà nội hay nhà ngoại nhiều hơn. Hôm đám cưới, khách mời còn có người đi nhầm rạp vì không phân biệt được đâu là rạp nhà trai, đâu là rạp nhà gái. Đó cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong ngày vui của tôi", cô dâu chia sẻ.