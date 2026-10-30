Đám cưới Việt - Nepal: Nhà trai mang giày dép, quần áo làm sính lễ

Chị Nguyễn Ái Nhi (26 tuổi, quê ở TP.HCM) kết hôn với anh Praharsha Maharjan (26 tuổi, quốc tịch Nepal). Lễ vu quy của họ được tổ chức ở nhà gái cách đây không lâu, hiện cả hai đang làm việc trong lĩnh vực logistics tại Melbourne, Úc. Những hình ảnh về lễ vu quy của cô dâu Việt và chú rể Nepal thu hút sự quan tâm của mọi người sau khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Từ bạn thân thành vợ chồng

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nhi cho biết cả hai quen nhau vào năm 2016 khi còn học trung học tại Adelaide, Úc. Họ bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn, không ai nghĩ rằng sau này sẽ yêu nhau và kết hôn.

Cặp đôi thực hiện lễ vu quy theo phong tục cưới hỏi ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Cuối năm 2018, chị Nhi về Việt Nam sau đó tiếp tục học tập ở Hàn Quốc, Mỹ còn anh Praharsha có con đường học tập và cuộc sống riêng ở Úc. Cả hai vẫn giữ liên lạc, tháng 3.2023, khi anh Praharsha trở về Nepal, chị Nhi sang du lịch, tiện thể thăm anh như lời hứa đã được nói ra trước đó.

Trong 5 ngày ở Nepal, họ cùng khám phá những địa điểm văn hóa. Chính chuyến đi ấy khiến chị bắt đầu nhìn anh bằng một ánh mắt khác và tình cảm của cả hai dần nảy nở.

"Khi đến thăm tháp Phật giáo, mình và anh nói đùa rằng nếu đến năm 30 tuổi cả hai chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau. Khi ghé thăm đền Hindu, mình còn vô tình đặt vòng hoa mala lên cổ anh mà không biết rằng vòng hoa đó có ý nghĩa trong hôn nhân", chị Nhi nhớ lại.

Khi chị lên máy bay về Mỹ, anh đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Chưa dừng lại ở đó, tháng 6.2023, anh Praharsha sang Việt Nam, chính thức ngỏ lời cầu hôn đồng thời xin phép gia đình chị để được tiến tới hôn nhân. Tháng 2.2024, chị chuyển đến Melbourne để bắt đầu cuộc sống mới cùng anh. Họ cũng đăng ký kết hôn trong năm đó nhưng thời gian gần đây mới tổ chức lễ vu quy và đám cưới. Cô gái Việt cảm thấy may mắn khi được gia đình ủng hộ mối quan hệ này cũng như quyết định chuyển từ Mỹ sang Úc.

"Điều khiến mình trân trọng mối quan hệ này là có cảm giác thân thuộc, tin tưởng khi ở bên anh. Cả hai biết nhau từ khi còn rất trẻ và vẫn giữ liên lạc, gắn bó thân thiết dù có rào cản về khoảng cách địa lý. Mình cũng cảm nhận được sự nghiêm túc khi anh chủ động bày tỏ tình cảm, sang Việt Nam gặp gia đình và xin phép mẹ mình trước khi cầu hôn", chị Nhi nói.

Cùng thực hiện nghi thức cưới hỏi Việt Nam, Nepal

Đối với cặp đôi, đám cưới không chỉ là dịp hai người chính thức bước vào chặng đường mới mà còn là cơ hội để hai gia đình cùng gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa mỗi bên. Vì vậy, họ tổ chức theo nghi thức truyền thống của Việt Nam và Nepal.

Gia đình chú rể đã mang sang nhà gái 8 tráp lễ, trong đó có 6 tráp theo phong tục cưới hỏi Việt Nam và 2 tráp lễ truyền thống của Nepal gồm giày dép, quần áo và các vật phẩm dành cho cô dâu.

Sau khi hoàn thành phần lễ gia tiên Việt Nam, chị Nhi thay trang phục truyền thống Nepal với sự giúp đỡ của mẹ chồng và dì. Cô dâu Việt cùng thực hiện nghi lễ cưới hỏi của người Nepal dưới sự hướng dẫn của một vị thầy Hindu.

"Điều đặc biệt là gia đình chồng và những người thân tham dự cũng mặc trang phục Newari truyền thống. Gia đình anh còn chuẩn bị trang phục để mọi người có thể cùng tham gia, đồng thời mang trang sức vàng và trang phục truyền thống từ Nepal sang Việt Nam", cô dâu chia sẻ.

Chú rể cùng dàn phù rể trong trang phục truyền thống của người Nepal ẢNH: NVCC

Chồng chị đặc biệt ấn tượng với phong tục xin phép, cầu mong tổ tiên phù hộ trong lễ trà truyền thống của người Việt, đồng thời chia sẻ về nghi lễ Yavodaka có nét tương đồng trong đám cưới ở Nepal. Nghi lễ Yavodaka ở quê anh thường diễn ra 2 lần vào đêm trước ngày cưới và ngày cưới chính.

Chú rể Praharsha chia sẻ một trong những nghi thức cưới hỏi ở Việt Nam khiến anh ấn tượng là lễ trà, cầu mong tổ tiên phù hộ cho đôi trẻ khi kết hôn. Anh cho rằng nghi thức này thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi cũng như duy trì mối liên kết với các thế hệ đi trước.

Sau nghi lễ cưới hỏi ở Việt Nam, gia đình hai bên thực hiện nghi thức cưới hỏi của người Nepal ẢNH: NVCC

Với anh, vợ là người ấm áp, tốt bụng và chân thành. Từ khi mới là bạn bè, anh đã yêu quý sự thân thiện, cách chị Nhi kết nối với người khác cũng như nguồn năng lượng tích cực mang đến cho những người xung quanh. Quãng thời gian ấy khiến sự gắn kết của cả hai trở nên đặc biệt, anh cho rằng mối quan hệ của họ được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành trong nhiều năm.

Chị Nhi trong trang phục cô dâu Nepal ẢNH: NVCC

"Khoảnh khắc cô ấy nói "đồng ý" với lời cầu hôn là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường nhìn lại những bức ảnh khoảnh khắc bản thân đeo chiếc nhẫn vào tay cô ấy. Lúc đó, tôi hạnh phúc đến mức không diễn tả thành lời. Tôi cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời không chỉ là vợ mà còn là người bạn thân nhất", chú rể Nepal trải lòng.

Anh Praharsha đang trong quá trình tìm hiểu và thích nghi văn hóa Việt Nam. Mỗi buổi sáng, anh cùng vợ thực hiện nghi thức cầu nguyện và tưởng nhớ tổ tiên của gia đình. Trong tương lai, cặp vợ chồng mong muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, luôn yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau tại Melbourne, đồng thời vẫn duy trì sự gắn kết với cả hai nền văn hóa Nepal và Việt Nam.