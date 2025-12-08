Đám cưới xa hoa của tỉ phú Ấn Độ: Hàng không và du lịch Việt Nam thu hút giới thượng lưu

Việc một tỉ phú Ấn Độ lựa chọn Phú Quốc, Việt Nam làm nơi tổ chức đám cưới không chỉ là câu chuyện sự kiện, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch cao cấp. Trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu tăng lượng khách quốc tế đi kèm nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng phân khúc có mức chi tiêu cao, những sự kiện như thế này thể hiện rõ tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút các đại tiệc xa hoa trong khu vực.

Vietnam Airlines vừa thực hiện thành công các chuyến bay thuê chuyến (charter) Delhi - Phú Quốc, đưa đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự đám cưới của tỉ phú Ấn Độ Divyank ẢNH: VNA

Đám cưới tỉ phú Ấn Độ và hành trình của đoàn hơn 1.000 khách

Lễ cưới của tỉ phú Divyank và cô dâu Ishika diễn ra trong không gian sang trọng, riêng tư, theo chuỗi nghi lễ truyền thống Ấn Độ kéo dài nhiều ngày. Đây là loại hình sự kiện có quy mô lớn, danh sách khách mời thuộc giới thượng lưu và yêu cầu hậu cần phức tạp, đòi hỏi điểm đến có đủ năng lực về hạ tầng, lưu trú và tổ chức sự kiện.

Với cảnh quan biển đảo, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và khả năng tổ chức sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, đảo ngọc Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung đang trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình Ấn Độ giàu có khi tìm kiếm địa điểm tổ chức lễ cưới ngoài lãnh thổ.

Hành trình của đoàn khách bắt đầu ngay từ trên không, khi Vietnam Airlines được lựa chọn khai thác các chuyến bay thuê nguyên chuyến từ New Delhi đến Phú Quốc, sử dụng đội tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner và Airbus A321, các dòng máy bay hiện đại của hãng. Toàn bộ dịch vụ từ quy trình mặt đất đến không gian khoang khách được điều chỉnh theo yêu cầu riêng nhằm bảo đảm tính riêng tư, sự đồng bộ trong di chuyển và đáp ứng lịch trình dày đặc của đoàn.

Để phù hợp văn hóa và tôn giáo của khách Ấn Độ, Vietnam Airlines chuẩn bị thực đơn chay riêng, phục vụ bữa snack và bữa nóng theo tiêu chuẩn hạng thương gia cho toàn bộ hành khách. Hãng cũng tăng cường các tiện ích và dịch vụ bổ sung, tạo không khí ấm áp và rộn ràng ngay trên chuyến bay, như một phần mở đầu cho những ngày lễ cưới tại Phú Quốc.

Khối lượng hành lý lớn mang theo gồm trang phục truyền thống, đạo cụ nghi lễ và quà tặng cũng được xử lý trọn vẹn. Ngoài tiêu chuẩn hành lý thông thường, Vietnam Airlines bố trí thêm nhiều kiện hành lý đặc biệt và hàng nghìn kilogram hàng hóa trên tàu bay thân rộng, được đóng gói và vận chuyển theo đúng tiêu chuẩn an toàn quốc tế để bảo đảm các vật phẩm có giá trị đến nơi an toàn.

700 hành khách được chuyên chở thành công tới sự kiện, cho thấy năng lực điều phối của Hãng đối với việc cung ứng dịch vụ cho các đoàn khách đặc thù ẢNH: VNA

Cơ hội cho Việt Nam trong phân khúc du lịch cao cấp

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục đón các đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ. Mỗi sự kiện như vậy mang lại doanh thu đáng kể cho hàng không, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến sang trọng, an toàn và có khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh ngành du lịch hướng đến mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 và tăng tỷ trọng khách doanh thu cao.

Trong bức tranh đó, việc Vietnam Airlines chủ động cung cấp các chuyến bay thuê nguyên chuyến phục vụ đoàn khách tỉ phú Divyank cho thấy năng lực của Hãng hàng không quốc gia trong phục vụ nhóm khách đặc biệt với dịch vụ được điều chỉnh theo yêu cầu. Ngày 16.5.2024, Vietnam Airlines cùng các đối tác đã tổ chức khai trương Trung tâm Thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm khai thác thị trường tiềm năng Nam Á.

Trước đó, từ giữa năm 2023, hãng cũng thành lập chi nhánh tại New Delhi để tăng cường kết nối và hỗ trợ khách hàng ngay tại địa phương. Các chuyến bay thuê chuyến đưa đoàn khách quốc tế từ Delhi đến Phú Quốc ngày 3.12 được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hướng đi này, khi các hoạt động xúc tiến đã chuyển hóa thành dòng khách thực tế và nhu cầu dịch vụ quy mô lớn.

Những chuyến bay phục vụ sự kiện như lần này không chỉ tối ưu trải nghiệm di chuyển cho đoàn khách mà còn thể hiện vai trò của Vietnam Airlines trong việc cùng ngành du lịch khai thác chiều sâu phân khúc khách chi tiêu cao, khách MICE và khách tổ chức tiệc cưới. Hoạt động này góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.