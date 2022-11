Đám mây hình 'độc lạ' trên đỉnh núi Bà Đen hôm nay: Vì sao hình thành?

Sáng 24.11, mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh chụp về đám mây với hình thù độc lạ bao quanh đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh). Nhiều người nói đám mây làm họ liên tưởng đến "đĩa bay", UFO,...

Trao đổi với Thanh Niên, anh Đỗ Vinh Quan (tác giả bức ảnh) cho biết, trên đường đi công việc sáng nay, anh vô tình thấy đám mây bao quanh núi Bà Đen với hình dạng lạ nên đã chụp lại. Thời điểm chụp bức ảnh là hơn 6 giờ sáng.

Đây có phải là hiện tượng kỳ lạ?

Nói về bức ảnh này, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhận xét, đây là hình ảnh độc lạ, hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên những ai sống ở gần núi này hoặc một số núi khác cũng sẽ bắt gặp đôi lần mây xuất hiện trên đỉnh núi, với những hình dạng độc đáo.

Vì những đám mây tầng thấp (mây tích) có cấu trúc thành những khối, lơ lửng ở độ cao chân mây khoảng 700-1000m, nhìn từ dưới lên có những lúc hình dạng như bắp cải. Do cấu trúc không bền vững, dưới tác động của gió và vận chuyển bên trong khối mây nên khối mây luôn “động”, cấu trúc luôn thay đổi nên hình dạng rất đa dạng.

Tại các ngọn núi cũng thường hình thành những đám mây tầng thấp, hình thành nhanh, tan nhanh (nên mới có tên gọi đỉnh Phù Vân ở Yên Tử - mây nổi lên nhanh rồi tan nhanh), nhất là những núi đứng độc lập (xung quanh là địa hình thấp, bằng phẳng) mà độ cao núi từ 700 - 1000m như núi Bà Đen sẽ rất dễ hình thành mây trên đỉnh núi.

Tuy nhiên đặc điểm những đám mây địa hình này đa phần sẽ tồn tại không lâu.

Mây được hình thành thế nào?

Cũng theo đơn vị này, mây được hình thành trong điều kiện khí tượng nhiệt độ cồn cát không khí thấp, độ ẩm không khí cao, và có các hạt nhân ngưng kết (sol khí), độ ẩm không khí càng cao, nhiệt độ không khí càng thấp, mật độ hạt nhân ngưng kết càng nhiều thì trạng thái khí quyền càng nhanh đạt tới bão hòa hơi nước, mây dễ hình thành.

Trong điều kiện bình thường ở khí quyển tầng thấp (tầng đối lưu), càng lên cao nhiệt độ càng giảm, do vậy có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chân núi với đỉnh núi, tức là trên đỉnh núi nhiệt độ thấp hơn.





Núi Bà Đen với độ cao 986m, thì nhiệt độ tại đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi khoảng 6-7 oC. Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng nay tại thành phố Tây Ninh 24oC, độ ẩm không khí 94% thì trên đỉnh núi Bà Đen khoảng 17oC.

Mấy ngày vừa qua, đêm qua và sáng sớm nay nhiều nơi thuộc Nam bộ có mưa, độ ẩm không khí cao, 95-97%, đây là điều kiện tốt để hình thành mây.

Quan sát bức ảnh, đơn vị này nhận xét rất có thể trước đó đám mây có bề rộng rộng hơn, hình dạng khác hơn, càng về sau sau 6 giờ mặt trời sắp chiếu sáng, năng lượng bức xạ mặt trời tăng, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng, thì những đám mây ngoài rìa tan thành những mây khác được đẩy ra xa hoặc lên tầng cao (tạo thành mây tầng giữa).

Dần dần, những biến đổi tự nhiên vô tình tạo thành hình dạng như chiếc nón đội lên đỉnh núi. Không khí có xu hướng chuyển động đi lên (dòng thăng) nhưng yếu, cũng tạo ra các phần tử hạt mây có hướng chuyển động đi lên, tạo nên các lớp trong cùng khối mây này, giống như chiếc nón xếp chồng lên nhau.

Sau khoảng thời gian vài chục phút khi nhiệt độ không khí càng tăng lên thì đám mây này sẽ dần tan.

Hiện tượng này có thể sẽ còn gặp, nhất là vào khoảng tháng 11, vì thường có những ngày có nhiệt độ không khí thấp, có mưa, độ ẩm không khí cao nhưng hình dạng thì khó có thể lặp lại giống hệt như bức ảnh.

Đây không phải là hiện tượng bất thường của thời tiết, chỉ là hình dạng của một đám mây, sự xuất hiện theo điều kiện khí tượng bình thường, chỉ có hình thức đám mây rất đặc biệt", Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.