Dầm mình trong nước vớt vát từng bông lúa sau mưa lũ

Đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ 13 - 18.9 gây ngập gần 8.300 ha cây nông nghiệp, trong đó có gần 5.000 ha cây lúa sắp đến kỳ thu hoạch. Vùng lúa bị ngập chủ yếu là địa bàn các xã dọc theo sông Yên, sông Bưởi, sông Cầu Chày… những con sông có mực nước dâng trên mức báo động 3 gây ngập nhà dân và cây trồng nhiều ngày liền.
Trên cánh đồng Mẫu Chín (xã Trung Chính), 2 ngày qua, vợ chồng ông Nguyễn Bá Tiếp (68 tuổi, ngụ thôn Hoàng Sơn, xã Trung Chính) cùng người con gái bì bõm
ngâm mình dưới nước cố gắng vớt vát từng bông lúa nếp. Gần 1 tuần ngập trong nước lũ, khoảng 50% hạt lúa đã nảy mầm nhưng vì tiếc của nên ông Tiếp cố gắng cắt về được hạt nào quý hoạt đó.
"Vụ ni (này - PV) cấy 5 sào (mỗi sào 500 m2), riêng ở đồng Mẫu Chín này cấy một sào lúa tẻ, một sào lúa nếp thì đều bị ngập. Đồng Mẫu Chín là đồng cao nhất ở đây mà còn ngập hết bông lúa chứ ở đồng khác không thấy gì luôn, nước mênh mông. Vợ chồng tôi thấy tiếc sào lúa nếp ở đây nên nhờ con gái đã lấy chồng tận bên Nghi Sơn qua đây mò cắt xem được hạt nào thì được, chứ mấy sào lúa tẻ thì bỏ thôi, lấy cũng mất công. Lúa ngập nước, nước lạnh còn nảy mầm như thế, giờ trời nắng, nước rút là nó nảy mầm hàng loạt ngay", ông Nguyễn Bá Tiếp (ảnh) chia sẻ.
Theo ông Tiếp, với 5 sào lúa gần như mất trắng của vụ này khiến gia đình ông thiệt hại khoảng 4 triệu đồng tiền đầu tư
Đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 13 - 18.9 gây ngập gần 8.300 ha cây nông nghiệp, trong đó có gần 5.000 ha cây lúa sắp đến kỳ thu hoạch
Ven con đường dẫn vào thôn Tân Phúc (xã Trung Chính), bà Lê Thị Dậu (57 tuổi) đang phơi hơn 1 tạ lúa mà bà vừa mò cắt được trên 3 sào lúa. Các con đi làm ăn xa, vợ chồng bà Dậu thuê mướn công lao động và đầu tư trồng 3 sào vụ lúa này hết khoảng 3 triệu đồng, hy vọng lấy lúa ăn cho đến vụ sau, nhưng đợt mưa lũ đã khiến 3 sào lúa gần như mất trắng.
Bà Dậu (ảnh) cho hay: "Vợ chồng tôi thấy tiếc nên lội nước mò mẫm cắt được nắm nào thì cắt thôi chứ không dám thuê người ta gặt. Lúa bị ngập nước thì không thể thuê máy gặt được, phải thuê người gặt tay, mà giá mỗi công gặt giờ đã 400.000 đồng/người/ngày cộng với nuôi ăn 3 bữa, như thế thì tốn lắm, thà vứt bỏ còn hơn. 3 sào mà vợ chồng tôi vớt được có hơn 1 tạ, đã thế lúa nó còn bị đen, mọc mầm phần nhiều rồi. Đồ này chỉ phơi rồi nghiền cho lợn ăn, chứ người ăn không được".
Sau nhiều ngày ngập nước, hạt lúa đã nảy mầm khiến người nông dân trắng tay
Đến ngày 22.9, gần 10 ngày trôi qua nhưng nhiều cánh đồng ở tỉnh Thanh Hóa lúa vẫn chìm trong biển nước. Lúa ngâm nước nhiều ngày gần như đã hư hỏng hoàn toàn khiến người nông dân mất trắng.
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