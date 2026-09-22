Dầm mình trong nước vớt vát từng bông lúa sau mưa lũ

Bà Dậu (ảnh) cho hay: "Vợ chồng tôi thấy tiếc nên lội nước mò mẫm cắt được nắm nào thì cắt thôi chứ không dám thuê người ta gặt. Lúa bị ngập nước thì không thể thuê máy gặt được, phải thuê người gặt tay, mà giá mỗi công gặt giờ đã 400.000 đồng/người/ngày cộng với nuôi ăn 3 bữa, như thế thì tốn lắm, thà vứt bỏ còn hơn. 3 sào mà vợ chồng tôi vớt được có hơn 1 tạ, đã thế lúa nó còn bị đen, mọc mầm phần nhiều rồi. Đồ này chỉ phơi rồi nghiền cho lợn ăn, chứ người ăn không được".

