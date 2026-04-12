Đàm phán Mỹ-Iran kết thúc, không đạt được thỏa thuận nào
Thế giới

La Vi
12/04/2026 15:00 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 12.4 cho biết nhóm đàm phán của ông đang rời Pakistan sau khi không đạt được thỏa thuận với Iran sau 21 giờ đàm phán, khiến thỏa thuận ngừng bắn thêm mong manh.

Ông Vance cho biết: "Tin xấu là chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ đó là tin xấu đối với Iran nhiều hơn là đối với Mỹ. Vì vậy, chúng tôi trở về Mỹ mà không đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã làm rõ những lằn ranh đỏ của mình".

Ông Vance cho biết Iran không chấp nhận các điều khoản của Mỹ, bao gồm cả việc không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết các yêu cầu “quá đáng” của Mỹ đã cản trở việc đạt được thỏa thuận và các cuộc đàm phán đã kết thúc. Trước khi ông Vance phát biểu, chính phủ Iran trong một bài đăng trên X đã nói rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và các chuyên gia kỹ thuật từ cả hai phía sẽ trao đổi tài liệu.

Các cuộc đàm phán ở Islamabad là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran sau hơn một thập niên, và là các cuộc thảo luận cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance vẫy tay khi lên chuyên cơ Air Force Two sau cuộc đàm phán hòa bình với Iran tại Islamabad, Pakistan hôm 12.4

Trong cuộc họp báo ngắn gọn của mình, ông Vance không đề cập đến việc mở lại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn đối với khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu mà Iran đã phong tỏa kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cuộc xung đột đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Khi các cuộc đàm phán bắt đầu, quân đội Mỹ cũng cho biết đang "thiết lập các điều kiện" để bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Cụ thể, hai tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển và các điều kiện đang được thiết lập để rà phá thủy lôi. Tuy nhiên truyền thông Iran nói không có bất kỳ tàu nào của Mỹ đã đi qua tuyến đường thủy này.

Theo đài truyền hình nhà nước và các quan chức Iran, ngoài yêu cầu trả lại tài sản ở nước ngoài, Tehran còn yêu cầu kiểm soát eo biển Hormuz, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm cả Lebanon.

Tehran cũng muốn thu phí quá cảnh tại eo biển Hormuz.

Các mục tiêu đã nêu của ông Trump có thay đổi, nhưng tối thiểu ông muốn đảm bảo quyền tự do đi lại cho tàu thuyền quốc tế qua eo biển và làm tê liệt chương trình làm giàu uranium của Iran để đảm bảo nước này không thể sản xuất bom nguyên tử.

Sự ngờ vực lẫn nhau rất cao. "Tâm trạng của cả hai bên đều thay đổi và nhiệt độ lên xuống thất thường trong suốt cuộc gặp," một nguồn tin Pakistan cho biết như vậy khi đề cập đến vòng đàm phán đầu tiên.

Phái đoàn của ông Vance bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner. Ông Vance cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump khoảng 6 đến 12 lần trong suốt cuộc đàm phán.

Phái đoàn Iran bao gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi.

Phái đoàn Iran đến vào ngày 10.4, mặc đồ đen để tưởng niệm cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và những người khác thiệt mạng trong chiến tranh. Họ mang theo giày dép và túi xách của một số học sinh thiệt mạng trong vụ Mỹ bắn tên lửa vào một trường học cạnh doanh trại quân sự. Lầu Năm Góc cho biết vụ tấn công đang được điều tra, nhưng Reuters đưa tin rằng các nhà điều tra quân sự tin rằng Mỹ có thể phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Để phục vụ cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, Islamabad, một thành phố với hơn 2 triệu dân, đã bị phong tỏa với hàng nghìn binh sĩ bán quân sự và quân đội trên đường phố.

Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran rạn nứt trước thềm đàm phán tại Pakistan

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang vào hôm 10.4, một ngày trước khi hai bên dự kiến đàm phán tại Pakistan. Washington cáo buộc Tehran vi phạm các cam kết về eo biển Hormuz và Israel tấn công Lebanon, điều mà Iran cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Bạn biết gì về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran?

