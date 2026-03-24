Đâm thuyền trưởng tử vong vì không cho nhậu trên tàu cá

Chiều 24.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Khanh là người đâm thuyền trưởng tử vong trên tàu cá.

Bị can Nguyễn Văn Khanh bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, chiều 19.3, tàu cá KG - 93168TS, do ông L.V.Q (46 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, neo đậu cặp tàu KG - 90865TS. Lúc này, ngư phủ Nguyễn Văn Khanh cùng 4 người của tàu KG - 90865TS sang nhậu trên tàu KG - 93168TS.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Q. phát hiện nên la rầy và yêu cầu Khanh dừng nhậu. Sau đó, ông vào cabin tàu nghỉ ngơi.

Bực tức vì không được cho nhậu, Khanh dùng dao đâm vào vùng cổ ông Q. Ông Q. chạy ra boong tàu kêu cứu, nhưng do vết thương nặng, ông gục ngã và tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, các ngư phủ đi cùng nhanh chóng khống chế, đưa Khanh vào bờ và bàn giao cho Đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang.

Vụ việc sau đó được Đồn biên phòng Tây Yên chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, vụ ngư phủ đâm thuyền trưởng tử vong được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.