Đàm Vĩnh Hưng: Hoài Lâm là giọng ca tôi phải kiêng dè

Đàm Vĩnh Hưng mừng vì Hoài Lâm chịu trở lại sân khấu

Sau khi tổ chức đám cưới với bà xã Ngọc Trinh tại Vĩnh Long, Hoài Lâm bắt đầu trở lại hoạt động nghệ thuật. Vừa qua, anh tham gia đêm nhạc cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở TP.HCM. Trong đêm diễn, Hoài Lâm mang đến người hâm mộ loạt bài hát có giai điệu trữ tình, phù hợp với chất giọng của anh. Anh cũng gửi lời cảm ơn vì khán giả đã chờ đợi, ủng hộ mình trong thời gian qua.

Đàm Vĩnh Hưng trân trọng tài năng của Hoài Lâm ẢNH: M.H

Xuất hiện bên cạnh học trò, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều lời động viên, khích lệ cho Hoài Lâm. Giọng ca Bình minh sẽ mang em đi khẳng định luôn mong muốn con nuôi của Hoài Linh trở lại với sân khấu. Tuy nhiên, vì tôn trọng quyết định và cuộc sống của Hoài Lâm nên Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ ép buộc hay cố tạo áp lực. Đến khi chủ nhân hit Hoa nở không màu sẵn sàng thì Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ hết mình.

"Ít khi nào tôi đề nghị Lâm làm điều gì. Tôi đợi khi nào con thật hứng thú và lên tiếng hỏi thì mình mới đáp ứng. Cuối cùng hai thầy trò cũng chọn được ngày hát chung với nhau", nam ca sĩ 7X tâm sự.

Ngoài âm nhạc, Hoài Lâm còn khiến khán giả tò mò khi xuất hiện tại lễ khai máy phim Đặc công rừng Sác ẢNH: M.H

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn chia sẻ về khoảng thời gian được nghệ sĩ Hoài Linh gửi gắm để dạy dỗ Hoài Lâm. Khi nghe giọng hát của nam ca sĩ 9X, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ vì học trò sở hữu chất giọng cao vút và nội lực.

Đàm Vĩnh Hưng mong học trò có sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật ẢNH: M.H

Anh kể: "Hoài Lâm là nam ca sĩ duy nhất tôi kiêng dè. Lúc thu âm ca khúc Giọt lệ đài trang, mình thu xong trước và có chừa một quãng cho Lâm để có gì mình kiệu. Sau khi hai thầy trò thu âm xong, mình nghe lại thì quyết định đi lên thực hiện lại vì Lâm hát hay quá, mình không thể hát thua học trò được. Vì vậy, mình cũng hơi dè chừng nếu song ca bolero với Lâm vì con hát nốt thấp rất tốt. Ba mẹ của Hoài Lâm là nghệ sĩ cải lương nên em ấy được học hỏi từ nhỏ".

Đàm Vĩnh Hưng hy vọng Hoài Lâm lấy lại được hào quang ngày xưa và tích cực tham gia biểu diễn. Anh cũng ấp ủ dự án đặc biệt của mình và con nuôi Hoài Linh. "Tôi mở lời chắc Hoài Lâm sẽ đồng ý thôi. Không bao giờ Lâm dám từ chối sư phụ của mình cả. Tôi sẽ lựa chọn sản phẩm thật đặc biệt, độc đáo, ví dụ như kỷ niệm 30 năm ca hát trong liveshow của Đàm Vĩnh Hưng. Chắc chắn Hoài Lâm sẽ không thể từ chối. Bằng mọi cách, tôi sẽ thuyết phục Hoài Lâm có mặt, tôi nghĩ 100% Hoài Lâm sẽ nhận lời", Mr.Đàm bộc bạch.

