Đàm Vĩnh Hưng 'đọ giọng' với Hoài Lâm

Sau khoảng 10 năm ít có dịp đứng chung sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm có màn tái ngộ trong đêm diễn tại phòng trà Không Tên (TP.HCM).

Trên sân khấu, Hoài Lâm lần lượt thể hiện những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi như Tình dang dở, Tình anh, Nhắn rằng anh nhớ em, Đừng hẹn kiếp sau... Bên cạnh các tiết mục solo, giọng ca Hoa nở không màu còn có dịp song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng, mang đến màn hội ngộ được khán giả chờ đợi.

Đàm Vĩnh Hưng vui mừng vì học trò trở lại sân khấu sau nhiều biến cố ẢNH: NGỌC ÁNH

Trên sân khấu, nam ca sĩ 7x còn chia sẻ về quãng thời gian dìu dắt Hoài Lâm, tiết lộ sự nghiêm khắc của mình với học trò, đến mức nghệ sĩ Hoài Linh cũng phải lo lắng.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, anh bắt đầu dìu dắt Hoài Lâm từ khi nam ca sĩ mới 14 tuổi. Thời điểm đó, giọng ca đàn anh dành nhiều kỳ vọng cho học trò, từ việc định hướng hình ảnh đến xây dựng con đường âm nhạc riêng. Sự nghiêm khắc của Đàm Vĩnh Hưng cũng xuất phát từ mong muốn Hoài Lâm phát triển đúng hướng và phát huy được tiềm năng của mình.

Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc và nhận được sự hướng dẫn của Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm từng là một trong những giọng ca trẻ nhận được nhiều kỳ vọng của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam ca sĩ liên tiếp đối mặt với ồn ào đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, khiến hình ảnh trước công chúng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Sau thời gian vắng bóng và ít có dịp đứng chung sân khấu, cuộc hội ngộ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm thu hút sự chú ý. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi Hoài Lâm xuất hiện trước công chúng sau khi làm đám cưới với bà xã Ngọc Trinh.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nghiêm khắc với Hoài Lâm đến Hoài Linh còn sợ



