Học trò Đàm Vĩnh Hưng ra sao sau nhiều năm sống ở nước ngoài?

Mới đây, học trò Đàm Vĩnh Hưng "bắt tay" với họa sĩ thực tế ảo MinHang thực hiện MV ORCHID hoa lan. Qua đó kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của người phụ nữ, đồng thời truyền tải thông điệp cổ vũ phái đẹp tự tin khẳng định giá trị bản thân và tôn vinh nữ quyền.

Đồng Lan kết hợp họa sĩ thực tế ảo trong MV ORCHID hoa lan

Sau MV Nếu anh không yêu em, Đồng Lan tiếp tục giới thiệu ca khúc ORCHID hoa lan. Sản phẩm âm nhạc lấy hình tượng hoa lan để tôn vinh phụ nữ và quyền được làm chủ chính mình. Cô lấy hình ảnh hoa lan để nói về sự nữ tính của phụ nữ bằng ngôn ngữ mềm mại, giàu tính biểu tượng thay vì sự phô bày hay khiêu khích.

Đồng Lan ra MV mới nhằm tôn vinh phụ nữ và quyền được làm chủ chính mình ẢNH: NVCC

"Tôi không muốn phụ nữ đẹp hơn để được người khác yêu. Tôi muốn phụ nữ cảm thấy mình thuộc về chính cơ thể mình, yêu chính cơ thể mình. Nữ quyền với tôi không phải là phụ nữ phải trở nên mạnh mẽ giống đàn ông. Cũng không phải phụ nữ phải chống lại đàn ông. Nó đơn giản là tôi được quyền là chính mình", Đồng Lan bày tỏ.

Để truyền tải ý tưởng của mình một cách khéo léo, Đồng Lan chọn bắt tay họa sĩ thực tế ảo MinHang và giám đốc sáng tạo Shizen (Nhi Ngờ) tạo ra thế giới trừu tượng. Nữ ca sĩ 8X cùng ê kíp đưa người xem vào hành trình phát triển của con người, từ trong bụng mẹ cho đến lúc trưởng thành. Ngoài việc xem sản phẩm âm nhạc này qua điện thoại, máy tính, khán giả có thể thưởng thức MV theo định dạng 3D nhờ kính thực tế ảo (VR).

Đồng Lan gây ấn tượng với phong cách âm nhạc độc đáo ẢNH: NVCC

"Thay vì vẽ một bức tranh 2D rồi đưa vào không gian ba chiều, tôi sử dụng công nghệ VR để bước vào chính không gian 3D và vẽ từ bên trong. Mỗi nét cọ được thực hiện trong không gian, tạo nên chiều sâu và cấu trúc của thế giới nghệ thuật theo một cách hoàn toàn khác. Khi đứng giữa không trung, đưa từng nét cọ ra xung quanh, thế giới được bồi đắp dần qua mỗi nét vẽ, chiều sâu tự nó thành hình. Đó là một quá trình hết sức kỳ công", họa sĩ thực tế ảo MinHang chia sẻ.

Đồng Lan sinh năm 1986, cô từng chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012 và được Đàm Vĩnh Hưng chọn về đội. Sau khi phát hành một số ca khúc, Đồng Lan không tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Việt Nam, cô chọn trải nghiệm sống và làm việc ở nhiều nước như Pháp, Mỹ, Nhật Bản... Trong thời gian sống ở nước ngoài, nữ ca sĩ 40 tuổi đối diện với nhiều khó khăn vì khác biệt văn hóa và lối sống. Tuy nhiên, sau đó cô tự lấy lại tinh thần và viết tiếp đam mê âm nhạc của mình. Năm 2021, ca khúc Đừng yêu một mình của cô được đề cử ở hạng mục Bài hát xuất sắc tại Berlin Music Video Awards.