Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục làm việc với công an vụ tố bà Phương Hằng

Đàm Vĩnh Hưng viết: "Hưng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất là hôm 19.1 với sự có mặt của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh... Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần Hưng đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương".

Bên cạnh đó, giọng ca Biển tình còn nhấn mạnh bản thân sẽ tiếp tục hợp tác để những ai từng tấn công anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. "Trong thời gian tới, phía công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm. Hưng hi vọng sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Hưng", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, quản lý Đàm Vĩnh Hưng xác nhận sự việc. Phía này cho biết họ đã cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng liên quan đến vụ nam ca sĩ tố cáo bà Phương Hằng. Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.

Quản lý Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Buổi làm việc gần đây nhất là buổi làm việc thứ ba của chúng tôi với Công an tỉnh Bình Dương. Buổi làm việc này cũng có mặt của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc cũng như những thống kê về thiệt hại công việc, tinh thần đã được chúng tôi gửi đầy đủ cho cơ quan điều tra rồi. Những vụ này rất mất thời gian, thường họ không cho biết thời gian công bố những bước tiếp theo sẽ như thế nào...”.





Ngoài bà Phương Hằng, phía này cũng tập trung thu thập thông tin đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi xúc phạm, vu khống Đàm Vĩnh Hưng. Mọi thông tin liên quan đến sự việc sẽ được công bố sau.

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) đã gửi đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục, vu khống và sử dụng trái phép thông tin đến Công an TP.HCM hôm 21.9.2021. Sau đó, phía này chuyển đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Phía bà Hằng cũng đệ đơn tố cáo nam ca sĩ không minh bạch về nguồn tiền từ thiện vào ngày 13.10.2021. Thời điểm này, Công an TP.HCM chuyển đơn cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để làm rõ.

Đến hôm 21.1.2022 Bộ Công an chính thức kết luận Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong công tác kêu gọi tiền từ thiện đợt bão lũ miền Trung 2020.