Dàn anh trai 'say hi' đổ bộ Hà Nội trước thềm concert

Các "anh trai" tập luyện, chuẩn bị cho concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ẢNH: BTC

Bắt đầu từ ngày 4.12, dàn sao Anh trai say hi như Jsol, Đức Phúc, Erik, Hải Đăng Doo, Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung, Nicky, Dương Domic, Lou Hoàng, Vũ Thịnh, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí, Rhyder, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh… đã từ TP.HCM đến Hà Nội.

Họ được nhiều fan tiễn và chào đón nồng nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội).

Nhiều người hâm mộ đến sớm đón và cổ vũ thần tượng ẢNH: BTC

Ngay sau khi đặt chân xuống Hà Nội, các "anh trai" tụ họp tại Nhà hát Lớn Hà Nội và đi bus tour vòng quanh thủ đô. Xe chạy qua nhiều tuyến phố ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trên suốt hành trình của chuyến xe bus này có rất đông người hâm mộ bủa vây cũng như phóng xe máy đi theo. Đông đảo fan còn liên tục la hét tên thần tượng.

Sau đó, những giọng ca Anh trai say hi được trông thấy viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến các tòa soạn báo chí… ở Hà Nội. Từ tối 5.12, gần 30 anh trai bắt đầu tập luyện cho hai đêm diễn 7 và 9.12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Isaac là nam nghệ sĩ hiếm hoi từng nhiều lần được biểu diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ẢNH: FB NV

Tương tự hai concert ở TP.HCM, nhiều khoảnh khắc các nghệ sĩ Anh trai say hi tất bật tập luyện gây sốt. Giây phút dàn sao Việt như Isaac, Song Luân, Anh Tú Atus, Erik, Jsol, Đỗ Phú Quý, Captain, Pháp Kiều… vui vẻ trò chuyện, thảo luận hay chăm chú xếp đội hình trên sân khấu được chia sẻ rầm rộ.

Đặc biệt, qua một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, fan nhận ra có một số ca khúc chưa từng xuất hiện ở hai đêm diễn trước như Don't Care, You Had Me At Hello… hay bài hát mới của MOPIUS, Best5. Đồng thời, loạt hit như Walk, Kim phút kim giờ, Catch me if you can, Love sand, Sao hạng A… hay sân khấu solo của vài "anh trai" vẫn sẽ được biểu diễn như concert tại TP.HCM.

Nhiều bình luận phỏng đoán concert tại Hà Nội sẽ có các ca khúc chưa được diễn ở concert TP.HCM ẢNH: BTC

Song song đó, nhiều lời đồn đoán Negav sẽ trở lại ở đêm diễn tới. Điều này càng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên", càng mong ngóng đến hai concert ở Hà Nội. Đáng chú ý, ban tổ chức Anh trai say hi không ngừng úp mở sẽ có nhiều điểm bất ngờ dành tặng cho khán giả trong hai đêm nhạc tại thủ đô Việt Nam.