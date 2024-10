Đến những livestage cuối cùng, Isaac nhiều lần cho thấy sự chịu khó đổi mới hình tượng nhằm tiếp cận gần hơn khán giả trẻ tuổi. Riêng tiết mục solo của anh cũng ghi dấu ấn khi gợi nhớ về nhóm nhạc 365. Những thể hiện của Isaac tại Anh trai say hi giúp người xem hiểu được lý do anh có lượng fan hùng hậu qua 14 năm làm nghề