Dân bớt nhậu, bia nước ngọt bất ngờ giảm giá mạnh nhưng vẫn vắng khách

Theo khảo sát của chúng tôi tại một số đại lý, cửa hàng tiện lợi và siêu thị, tình hình tiêu thụ bia nước ngọt khá ảm đạm. Ông Phong, chủ một đại lý bia trên đường Trần Quý (Q.11) cho biết, mọi năm phải trữ hàng trước 3 tháng mới đủ bán tết. Càng cận tết giá càng tăng, cao hơn 30.000 - 40.000 đồng/thùng so với ngày thường là điều bình thường. Tuy nhiên từ sau dịch đến nay bán rất chậm. Nhiều khách quen cũng than do sức khỏe đi xuống, nhiều người cũng chủ động "bớt nhậu".

Một số đại lý khác cho hay, tiêu thụ chậm là vì năm nay các hãng bia liên tục tăng giá, có mặt hàng 2 lần, một số khác tới 3 lần tăng. Mức tăng bình quân khoảng 10% so với năm ngoái, đến cao điểm tết khuyến mãi giảm lại cũng chỉ mới 5 - 7%. “Sức tiêu thụ bia, nước ngọt mùa tết năm nay giảm khoảng 50% so với trước”, bà Hạnh - đại diện một đại lý bia nước ngọt trên đường Bà Hạt (Q.10) nói.

Sáng 27 tháng chạp, tại siêu thị Lotte trên đường 3/2 (Q.11), khu vực bán bia, nước ngọt gần như không có khách. Các loại bia, nước ngọt đồng loạt giảm giá. Cụ thể: bia 333 còn 262.800 đồng/thùng, giảm 13.200 đồng và tặng kèm 1 lon; bia Tiger 366.000 đồng/thùng, giảm 25.200 đồng; Tiger Crystal 389.000 đồng/thùng, giảm 33.400 đồng; bia Heineken 426.000 đồng/thùng giảm 34.800 đồng (giá bán lẻ còn 19.500 đồng/lon, giảm 700 đồng); bia Sài Gòn Special giảm 500 đồng còn 13.500 đồng/lon…





Bên cạnh đó, các loại nước ngọt cũng giảm giá mạnh kèm khuyến mãi, như: nước tăng lực Sting dâu 330ml giá 204.000 đồng/thùng, giảm 26.4000 đồng; nước ngọt của Pepsi còn 206.400 đồng/thùng, giảm 25.800 đồng; Coca Cola 146.400 đồng/thùng, giảm 81.400 đồng; mua 3 thùng tặng một thùng đá 8 lít…

Các loại bia nhập khẩu công nghiệp và bia thủ công nhập khẩu cũng giảm giá mạnh từ siêu thị đến cửa hàng và kênh online. Cụ thể, một cửa hàng bia ở đường C18 (P.12, Q.Tân Bình) chuyên bán thủ công nhập khẩu từ Hà Lan, loại thùng 12 chai 330ml có giá 960.000 đồng, nay giảm chỉ còn 696.000 đồng. Một số cửa hàng khác ở các quận trung tâm như Q.1, 3, 5… cũng chạy các chương trình khuyến mãi tương tự như mua 5 hộp (6 - 9 - 12 lon/chai) tặng 1 hộp, mua 5 thùng (20 lon/chai) tặng 1 thùng…