Dẫn đầu gắn kết khách hàng, Techcombank lập đỉnh thu phí dịch vụ tăng trưởng hơn 46%

Kết thúc quý 1/2026, Techcombank lập kỷ lục về NFI đạt tăng trưởng hơn 46%, vượt xa mức trung bình ngành và trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh. Điều này cho thấy một mô hình kinh doanh không chỉ lớn hơn, mà còn bền vững hơn, đa dạng hơn và gần hơn với các chuẩn mực ngân hàng hàng đầu châu Á mà Việt Nam đang hướng tới.

Cơ cấu lợi nhuận "chất", thiết lập chuẩn mực mới

Năm 2025 vừa qua đánh dấu việc Techcombank khép lại thành công hành trình chuyển đổi chiến lược 5 năm (2021 - 2025). Mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 32.538 tỉ đồng năm vừa qua là minh chứng rõ nhất. Tất nhiên, với phương châm "Vượt trội hơn mỗi ngày" Techcombank tiếp tục thể hiện phong độ ngay trong những tháng đầu năm 2026.

Theo đó, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Techcombank đã tiếp tục làm nức lòng cổ đông khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 8.900 tỉ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý 1 cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Điểm nhấn quan trọng của Techcombank trong quý 1 chính là sự tăng trưởng kỷ lục về phí. Theo đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) bùng nổ ấn tượng, tăng 47% lên 3,600 tỉ đồng. Đáng chú ý, thu phí dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tăng phi mã 103,4% chỉ sau 3 tháng triển khai toàn diện.

Khi ngành ngân hàng Việt Nam bước vào kỷ nguyên "Câu lạc bộ lợi nhuận 30 nghìn tỉ đồng", sự tăng trưởng thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ khẳng định bước chuyển mình quan trọng về "chất" trong cơ cấu thu nhập hoạt động. Điều này khẳng định vị thế "ăn chắc" của Techcombank trong hành trình không chỉ lớn mà còn bền vững. Năm 2025, Techcombank dẫn đầu thị phần về phí trong toàn ngành, chiếm 16%.

Đồng thời, hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II tiếp tục được cải thiện lên mức 15,2%, củng cố vị thế vốn dẫn đầu hệ thống. Những con số này là minh chứng cho tính hiệu quả của hệ sinh thái toàn diện mà Techcombank đang xây dựng.

Thực tế, thu nhập lãi thuần có thể biến động theo chu kỳ tín dụng và áp lực co hẹp NIM. Ngược lại, thu nhập từ phí là thước đo mang tính cấu trúc về chiều sâu thương hiệu - được xây dựng qua nhiều năm đầu tư vào nền tảng số - dữ liệu, quản lý tài sản, thị trường vốn, bảo hiểm và ngân hàng giao dịch.

Vị thế số 1 bền vững của Techcombank về NFI, cùng với ROA cao nhất hệ thống và tỷ lệ CASA dẫn đầu, cho thấy một mô hình kinh doanh không chỉ lớn hơn, mà còn bền vững hơn, đa dạng hơn và gần hơn với các chuẩn mực ngân hàng hàng đầu châu Á mà Việt Nam đang hướng tới.

Khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% và phát triển thị trường vốn sâu hơn, những ngân hàng chiến thắng sẽ là những ngân hàng tạo ra doanh thu vượt ra ngoài sổ cho vay. Trên hành trình đó, Techcombank không chỉ đang dẫn đầu - Techcombank đang tiên phong thiết lập chuẩn mực mới của ngành.

Lợi thế được phát huy từ thành quả chiến lược 10 năm

Rõ ràng, mảng thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) của Techcombank đã thực sự bùng nổ khi thiết lập đỉnh cao lịch sử mới với 3,6 nghìn tỉ đồng. Đây là kết quả của một hệ sinh thái tài chính toàn diện đã chín muồi.

Sự tăng trưởng khá đều từ thu phí các mảng dịch vụ trọng yếu cho thấy những nền tảng 10 năm xây dựng của Techcombank đã có nhiều "quả ngọt".

Sau nhiều năm chiếm lĩnh mạnh về thị phần thẻ, Techcombank tiếp tục tăng 15,4% thu phí từ dịch vụ thẻ so với cùng kỳ đạt 442.5 tỉ đồng. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực nhằm thúc đẩy chi tiêu của chủ thẻ Techcombank với các ưu đãi mạnh mẽ cho khách hàng và nâng cao tính tiện ích nhờ tích hợp với các tài khoản ngân hàng, các sản phẩm tín dụng, tài chính tiêu dùng và đối tác hệ sinh thái, qua đó khuyến khích chi tiêu đa kênh và thúc đẩy tần suất giao dịch cao hơn.

Nổi bật với thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán của Techcombank đạt 1,6 nghìn tỉ đồng, tăng mạnh 158,6% so với cùng kỳ và 59% so với cùng quý. Đà tăng trưởng tích cực này được thúc đẩy bởi việc Ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp mới và cải tiến sản phẩm mạnh mẽ.

Đặc biệt, với sự ra đời của các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, Techcombank đã hoàn thiện mô hình hệ sinh thái tài chính dịch vụ - bảo vệ và mô hình "One stop shop" với một điểm chạm và trọn vẹn trải nghiệm khách hàng.

Chỉ sau 3 tháng triển khai toàn quốc, thu từ phí dịch vụ bảo hiểm bao gồm sản phẩm hợp tác bảo hiểm (bancassurance) và dịch vụ bảo hiểm của công ty con đạt 429.2 tỉ đồng, tăng 103,4% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu phí dịch vụ bảo hiểm tại các công ty con, trên nền tảng triển khai toàn diện các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ quý 1/2026.

Bên cạnh đó, mảng thu từ dịch vụ ngoại hối của Techcombank cũng đạt 349.3 tỉ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ và 11% so với quý trước, tiếp tục đóng góp quan trọng trong nguồn thu của ngân hàng, làm đẹp thêm cho bảng cơ cấu thu nhập phí và lợi nhuận bền vững hiện có.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mới đây, Techcombank cũng thông qua nhiều quyết sách quan trọng, tiếp tục phát huy các thế mạnh để phát triển từ dẫn đầu trong nước đến hệ sinh thái tài chính toàn diện vươn tầm quốc tế. Với sự đầu tư tăng cường AI toàn diện và phát triển bền vững, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ vượt ngoài ngân hàng, Techcombank hứa hẹn những dịch vụ mới cho khách hàng và tiếp tục dẫn dắt thay đổi tích cực của toàn ngành.