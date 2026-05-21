Live Dàn diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' họp mặt 'đấu tố' trong chương trình On Trending

TT Phát triển Nội dung số
21/05/2026 20:00 GMT+7

Để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ dàn diễn viên 'Nợ đời vay trả', mời quý khán giả đón xem chương trình livestream On Trending vào lúc 20 giờ ngày 21.5 trên các nền tảng Thanh Niên Online, Fanpage, Zalo Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Nối sóng Bóng ma hạnh phúc, Nợ đời vay trả đưa khán giả trở về miền Tây Nam bộ xưa với câu chuyện gia đình nhuốm màu bi kịch, nơi số phận người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, tiền bạc và lòng tham. 

Dàn diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' họp mặt 'đấu tố' trong chương trình On Trending - Ảnh 1.

Đón xem On Trending trên các nền tảng Báo Thanh Niên

ẢNH: ĐẠI VÂN

Trong phim, Mai (Dương Cẩm Lynh) là mẫu người vợ hiền lành, nhẫn nhịn, một lòng vì chồng con. Nhưng chính sự bao dung và cam chịu ấy lại vô tình biến cô thành nạn nhân trong cuộc tranh đoạt đầy cay nghiệt khi Phấn (Thanh Hiền), cô hầu gái luôn ôm mộng đổi đời, từng bước chen chân vào gia đình để trở thành vợ lẽ của Bân (Thanh Bình).

Không chỉ phá vỡ hạnh phúc của Mai nhằm chiếm đoạt gia sản, Phấn còn bí mật qua lại với tình cũ là ông Tư (Hà Kim), khiến những mối quan hệ trong phim ngày càng rối ren, ngột ngạt bởi dối trá, hận thù và tham vọng. 

Ngay từ những tập đầu phát sóng, bộ phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã nhanh chóng tạo tranh luận khi nhân vật Mai liên tục nhẫn nhịn trước sự lấn lướt và thủ đoạn của “tiểu tam”. Chính không khí đậm màu bi kịch cùng những mâu thuẫn chồng chất đã giúp Nợ đời vay trả giữ được sức hút. Người xem tiếp tục theo dõi để chờ ngày mọi bí mật bị phơi bày, những kẻ gây tội phải trả giá.

