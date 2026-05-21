Nối sóng Bóng ma hạnh phúc, Nợ đời vay trả đưa khán giả trở về miền Tây Nam bộ xưa với câu chuyện gia đình nhuốm màu bi kịch, nơi số phận người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, tiền bạc và lòng tham.

Trong phim, Mai (Dương Cẩm Lynh) là mẫu người vợ hiền lành, nhẫn nhịn, một lòng vì chồng con. Nhưng chính sự bao dung và cam chịu ấy lại vô tình biến cô thành nạn nhân trong cuộc tranh đoạt đầy cay nghiệt khi Phấn (Thanh Hiền), cô hầu gái luôn ôm mộng đổi đời, từng bước chen chân vào gia đình để trở thành vợ lẽ của Bân (Thanh Bình).

Không chỉ phá vỡ hạnh phúc của Mai nhằm chiếm đoạt gia sản, Phấn còn bí mật qua lại với tình cũ là ông Tư (Hà Kim), khiến những mối quan hệ trong phim ngày càng rối ren, ngột ngạt bởi dối trá, hận thù và tham vọng.

Ngay từ những tập đầu phát sóng, bộ phim của đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã nhanh chóng tạo tranh luận khi nhân vật Mai liên tục nhẫn nhịn trước sự lấn lướt và thủ đoạn của “tiểu tam”. Chính không khí đậm màu bi kịch cùng những mâu thuẫn chồng chất đã giúp Nợ đời vay trả giữ được sức hút. Người xem tiếp tục theo dõi để chờ ngày mọi bí mật bị phơi bày, những kẻ gây tội phải trả giá.