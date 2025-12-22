Dân đồng thuận, Hà Nội gỡ 'điểm nghẽn phức tạp nhất'

Chậm giải tỏa, "dân khổ, Nhà nước cũng trăn trở"

Dọc tuyến đường Đê La Thành, không khí thi công đang rất khẩn trương khi dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục tái khởi động mạnh mẽ.

Với tổng vốn hơn 7.200 tỉ đồng, tuyến đường dài hơn 2,2 km, rộng 50 m cùng 2 cầu vượt trực thông tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để ách tắc nội đô.

Máy móc hoạt động hết công suất để san lấp mặt bằng ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Chen chân qua những đoạn vỉa hè đang tháo dỡ với ngổn ngang gạch đá, tôi ghé thăm quán cơm bình dân của bà Đức (57 tuổi), một địa chỉ quen thuộc với người lao động và sinh viên quanh khu vực này suốt nhiều năm qua.

Bà Đức thuộc nhóm cư dân "may mắn" ở lại khi căn nhà mặt tiền không nằm trong phạm vi giải tỏa. Điều này đồng nghĩa với việc bà vẫn giữ được kế sinh nhai lâu nay. Trước những bất tiện tạm thời của việc thi công, bà Đức chọn cách nhìn đầy tích cực: "Làm đường lớn là việc chung, mình ủng hộ hết mình. Ồn ào một chút thôi nhưng tương lai đường thông hè thoáng thì chính mình được hưởng lợi đầu tiên. Hiện tại, tôi vẫn túc tắc bán hàng, phục vụ bà con và anh em công nhân, vui lắm!".

Căn nhà thứ hai của gia đình, nơi con gái bà Đức ở, thì nằm trong diện giải tỏa trắng. Song vẫn là cái nhìn tích cực, gia đình bà Đức coi việc đó như một cơ hội để nâng chất lượng sống.

Đôi vợ chồng chụp ảnh lưu niệm trước cổng làng trước khi nó bị tháo dỡ ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Cách nhà bà Đức không xa, hộ nhà bà Thanh cũng đã chuyển tới khu chung cư đền bù. Nhân dịp về thăm hàng xóm cũ, bà Thanh cho biết, là cán bộ về hưu, bà hiểu rõ chủ trương của thành phố. "Dự án Vành đai 1 này quy hoạch treo cũng lâu rồi, dân khổ mà Nhà nước cũng trăn trở", bà Thanh nói.

Chứng kiến cảnh tắc đường vào giờ cao điểm bao năm nay, bà Thanh thấm thía hơn ai hết sự cần thiết của con đường mới.

"Về khu tái định cư Nam Trung Yên, tôi đã tìm hiểu rồi. Chung cư bây giờ họ xây dựng hiện đại, có thang máy, khuôn viên cây xanh. Với người về hưu như tôi, môi trường ấy tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với cái cảnh ồn ào khói bụi ở đây", bà Thanh chia sẻ.

42 năm sống trên tuyến đường Đê La Thành, bà Ngô Thị Huệ (65 tuổi) cũng đón nhận sự thay đổi với tâm thế nhẹ nhàng. Dù tiếng ồn của máy móc có làm xao động không gian sống, bà vẫn vui vẻ: "Tôi cảm thấy đường rộng ra thì mọi người đều hưởng, không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Đường rộng đi lại thoải mái, chứ như trước đây thì tắc đường kinh lắm, bụi mù cả lên".

Mong dự án làm nhanh, sớm ổn định cuộc sống

Việc giải tỏa đoạn tuyến Đê La Thành được Hà Nội đánh giá là sự thành công trong công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương, tháo gỡ được "điểm nghẽn phức tạp nhất" tồn tại nhiều năm nay, mà ở đó, sự đồng thuận của người dân chính là động lực lớn nhất để chính quyền thành phố quyết tâm đưa dự án về đích vào cuối năm 2026.

Nhiều hộ kinh doanh chấp nhận tạm thời vắng khách để phục vụ tiến độ dự án ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Anh Dương Văn Toàn (47 tuổi), người đã gắn bó và làm ăn tại đây hơn chục năm, cho hay sau giải tỏa, việc buôn bán của cửa hàng anh bị ảnh hưởng rõ rệt. Những đợt quây tôn, cấm đường khiến khách hàng thưa thớt dần, trong khi chi phí thuê nhà và nhân công vẫn phải gánh. Nhưng anh Toàn vẫn bày tỏ sự ủng hộ: "Đường sá mà mở rộng, lưu thông thuận lợi thì tốt cho dân, cho nước. Chỉ mong dự án làm nhanh để anh em sớm ổn định lại".

Chung tâm trạng, chị Ngân (53 tuổi), chủ một cửa hàng nội thất lớn, cho biết gia đình chị đã quá quen với cảnh tắc đường nhiều năm nay. Khi dự án được triển khai, chị coi đó là tín hiệu tích cực nên chấp nhận việc kinh doanh chững lại, thu nhập giảm sút trong ngắn hạn để đổi lấy kỳ vọng về một con đường thông thoáng, dễ buôn bán và văn minh hơn sau này.

Để phục vụ việc tháo dỡ, sửa sang, nhiều cửa hàng treo biển thông báo "thanh lý" ẢNH: PHAN MINH NGHĨA

Dự án đường Vành đai 1 là trục chính đô thị kết nối từ đông sang tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội gồm phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng chiều dài 7,2 km.

Với việc hoàn thành đoạn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục, đây sẽ là đường vành đai đầu tiên của Hà Nội được khép kín.

Được phê duyệt từ tháng 12.2017 nhưng đoạn tuyến này liên tục chậm tiến độ. Và chỉ trong hơn 5 tháng qua, các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân. Theo ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn, là dấu mốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về hiệu lực thực thi khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1.7.2025.