‘Đàn em BTS’ tái xuất với album mới

Hôm 5.5, dịch vụ phát âm thanh trực tuyến Spotify thông báo sẽ cùng nhóm nhạc nam TXT gửi đến khán giả album độc quyền - Tomorrow X Together presents minisode 2: Thursday’s child, the Enhanced Album, nhân dịp kỷ niệm lần phát hành EP mới của nhóm.

Theo đó, sản phẩm lần này sẽ viết tiếp câu chuyện ở loạt album trước - The chaos chapter. Album khắc họa hình ảnh chàng trai đang say đắm trong tình yêu cũng như mô tả những cảm xúc phức tạp khi phải chia tay mối tình đầu của mình. Tomorrow X Together presents minisode 2: Thursday’s child, the Enhanced Album mang đến trải nghiệm đa phương tiện bao gồm clip, video dọc, audio liners (nội dung âm thanh bằng lời nói), canvases (hiệu ứng hình ảnh) và storylines (bình luận trên mỗi bản nhạc).

Enhanced Album cũng bao gồm video của từng thành viên trong nhóm chia sẻ về những kỉ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình sản xuất album. Trước đó, theo báo cáo của nhà phân phối album YG Plus hôm 29.4, “đứa con tinh thần” mới nhất của TXT đã vượt qua 1.447.000 đơn đặt hàng trước, thiết lập một kỷ lục đáng nể về thành tích bán album của nhóm.





Trước TXT, Spotify đã từng hợp tác với các nghệ sĩ đình đám như Daft Punk, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, St. Vincent và Taylor Swift cho ra mắt một Enhanced Album. TXT là nhóm nhạc Hàn Quốc thứ năm sau BTS, BlackPink, Twice và NCT127 phát hành Enhanced Album trên nền tảng này.