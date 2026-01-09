Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ VUNGOC&SON

Hữu Tín
Hữu Tín
09/01/2026 22:20 GMT+7

Dạ tiệc cuối năm Haute Holiday do nhà thiết kế VUNGOC&SON tổ chức tối 8.1 tại TP.HCM, quy tụ gần 200 khách mời nghệ sĩ, người mẫu, doanh nhân cùng các đối tác quốc tế...

Ngay từ thảm đỏ, dàn sao với các trang phục nổi bật liên tục xuất hiện, mang đến bầu không khí sôi động, rực rỡ và đầy cảm hứng cho những ngày đầu năm mới 2026. Trong những bộ trang phục được thiết kế riêng cho chủ đề đêm tiệc, mỗi khách mời là một mảnh ghép phong cách độc đáo. Từ những thiết kế lộng lẫy, cầu kỳ đến vẻ đẹp tối giản đầy tinh tế, tất cả cùng hòa quyện, tôn vinh tinh thần haute couture và ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng của VUNGOC&SON.

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 1.

Bộ đôi nhà thiết kế Đinh Trường Tùng và Vũ Ngọc Tú xuất hiện đầy cá tính trong trang phục màu đen "tone-sur-tone"

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 2.

"Người đẹp không tuổi" - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vẻ đẹp sang trọng, quý phái vượt thời gian với chiếc đầm đen trễ vai cổ điển, kết hợp cùng phụ kiện trang sức đầy quyền lực

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 3.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên thảm đỏ Haute Holiday trong thiết kế menswear phá cách. Áo khoác dáng dài chất liệu tweed phối cùng sơ mi trắng - cà vạt đen tạo nên tổng thể lịch lãm, mạnh mẽ nhưng vẫn phảng phất tinh thần couture đương đại

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 4.

Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu cùng con gái CeCe Trương mang không khí mùa xuân đến sớm tại dạ tiệc. Cả gia đình diện trang phục áo dài cách tân với tông màu cam đỏ ấm áp, nổi bật với họa tiết ngựa và hoa xuân rực rỡ

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 5.

Gia đình Đoan Trang rạng rỡ hội ngộ trên thảm đỏ. Trong khi nữ ca sĩ nổi bật với thiết kế đầm đỏ lệch vai quyến rũ, ông xã Johan Wicklund lại chọn phong cách lịch lãm với khăn choàng cổ điển, đứng cạnh bé Sol xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 6.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoe đôi chân dài trứ danh và thần thái quyền lực trong mẫu váy ngắn màu đỏ đính kết tỉ mỉ. Lối trang điểm son đỏ đậm cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô luôn là tâm điểm của ống kính

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 7.

Đương kim Miss International - Hoa hậu Thanh Thủy đẹp tựa nàng công chúa trong thiết kế cúp ngực màu đỏ rực rỡ. Phần tùng váy được xử lý xếp tầng bồng bềnh, tạo hiệu ứng thị giác lộng lẫy mỗi khi cô di chuyển

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 8.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe trọn vòng eo thon gọn trong set trang phục màu trắng trẻ trung, hiện đại. Sự kết hợp giữa áo khoác lửng tay phồng và chân váy ngắn xếp nếp mang lại vẻ đẹp năng động nhưng vẫn đầy nữ tính cho nàng hậu

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 9.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist & Á hậu Chelsea Fernandez đọ sắc "một chín một mười" trên thảm đỏ Việt Nam. Hoa hậu Yolina Lindquist (trái) thanh thoát trong đầm trắng đính hoa đỏ, trong khi Á hậu Chelsea Fernandez gây ấn tượng mạnh với thiết kế 3D xếp khối cầu kỳ đỏ rực

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 10.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc thăng hạng trong bộ đầm ren đỏ rực rỡ "tone-sur-tone" với thảm đỏ. Thiết kế xuyên thấu táo bạo kết hợp cùng chi tiết đính hoa 3D giúp nàng hậu khoe trọn vóc dáng gợi cảm

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 11.

Quán quân The Face Tú Anh khẳng định cá tính thời trang độc đáo với thiết kế phom dáng lạ mắt trên nền chất liệu gấm đen sang trọng. Gương mặt đậm chất điện ảnh và thần thái sắc sảo giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 12.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh mang đến vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa cá tính trong thiết kế váy ngắn màu đen. Điểm nhấn của trang phục là những bông hoa 3D cùng tông màu được đính kết cầu kỳ, kết hợp khéo léo với phụ kiện ngọc trai thanh lịch

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 13.

Á hậu Quỳnh Anh thể hiện thần thái sắc lạnh, high fashion trong mẫu váy ngắn cúp ngực phủ đầy hoa hồng 3D đen tuyền. Cô kết hợp cùng găng tay ren xuyên thấu đính đá để tăng thêm phần sang trọng và bí ẩn

Ảnh: VUNGOC&SON

Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ 'VUNGOC&SON' - Ảnh 14.

Cặp đôi Gil Lê và Xoài Non chiếm trọn "spotlight" khi sánh đôi tình tứ tại dạ tiệc. Cả hai thể hiện gu thời trang sành điệu với dresscode đen huyền bí: Gil Lê lịch lãm trong bộ suit kẻ sọc phá cách, còn Xoài Non thu hút ánh nhìn với thiết kế corset và chân váy ngắn hiện đại

Ảnh: VUNGOC&SON

Cuối tháng 12.2025, VUNGOC&SON tổ chức show diễn Serenade on the Waves tại West Kowloon (Hồng Kông) đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động bền bỉ của thương hiệu. Đây là lần đầu tiên một nhà thiết kế Việt Nam được cấp phép tổ chức ra mắt bộ sưu tập dưới hình thức ghi hình thời trang kỹ thuật số (digital fashion show) tại West Kowloon Cultural District với tầm nhìn hướng ra cảng Victoria biểu tượng.

Với VUNGOC&SON, show diễn tại Hồng Kông không đơn thuần là một dự án thời trang, mà là việc hiện thực hóa một giấc mơ đã ấp ủ suốt hai thập kỷ.

"Hơn 20 năm đi về giữa Việt Nam và Hồng Kông, vùng đất này đã cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Và cuối cùng, chúng tôi đã làm được show diễn cá nhân của mình trên một con đường rất đẹp tại đây. Điều đặc biệt và tự hào nhất, chúng tôi là nhà thiết kế đầu tiên được cấp phép tổ chức show diễn tại địa điểm mang tính biểu tượng này", hai nhà thiết kế Đinh Trường Tùng và Vũ Ngọc Tú bồi hồi chia sẻ.

Sau tiếng vang tại quốc tế, bộ đôi nhà thiết kế cho biết đó chính là động lực để họ phấn đấu nhiều hơn. "Trên chặng đường của VUNGOC&SON, đi tới nơi đâu chúng tôi cũng nhìn thấy một sàn diễn riêng của mình ở đó. Chúng tôi ước mơ qua các show diễn thời trang, sẽ góp một phần nhỏ bé đưa những điểm đến tuyệt đẹp đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế", hai nhà thiết kế nhấn mạnh.

Tin liên quan

Hoa hậu biết 4 thứ tiếng diễn thời trang cùng NSND danh tiếng

Hoa hậu biết 4 thứ tiếng diễn thời trang cùng NSND danh tiếng

Sải bước cùng NSND Trịnh Kim Chi và 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai, Hoa hậu Thanh Thảo thể hiện phong thái tự tin và cuốn hút trên sàn diễn.

Khám phá thêm chủ đề

VUNGOC&SON Hoa hậu Á hậu thời trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận