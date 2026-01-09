Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ VUNGOC&SON

Dạ tiệc cuối năm Haute Holiday do nhà thiết kế VUNGOC&SON tổ chức tối 8.1 tại TP.HCM, quy tụ gần 200 khách mời nghệ sĩ, người mẫu, doanh nhân cùng các đối tác quốc tế...
Ngay từ thảm đỏ, dàn sao với các trang phục nổi bật liên tục xuất hiện, mang đến bầu không khí sôi động, rực rỡ và đầy cảm hứng cho những ngày đầu năm mới 2026. Trong những bộ trang phục được thiết kế riêng cho chủ đề đêm tiệc, mỗi khách mời là một mảnh ghép phong cách độc đáo. Từ những thiết kế lộng lẫy, cầu kỳ đến vẻ đẹp tối giản đầy tinh tế, tất cả cùng hòa quyện, tôn vinh tinh thần haute couture và ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng của VUNGOC&SON.
Cuối tháng 12.2025, VUNGOC&SON tổ chức show diễn Serenade on the Waves tại West Kowloon (Hồng Kông) đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động bền bỉ của thương hiệu. Đây là lần đầu tiên một nhà thiết kế Việt Nam được cấp phép tổ chức ra mắt bộ sưu tập dưới hình thức ghi hình thời trang kỹ thuật số (digital fashion show) tại West Kowloon Cultural District với tầm nhìn hướng ra cảng Victoria biểu tượng.
Với VUNGOC&SON, show diễn tại Hồng Kông không đơn thuần là một dự án thời trang, mà là việc hiện thực hóa một giấc mơ đã ấp ủ suốt hai thập kỷ.
"Hơn 20 năm đi về giữa Việt Nam và Hồng Kông, vùng đất này đã cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Và cuối cùng, chúng tôi đã làm được show diễn cá nhân của mình trên một con đường rất đẹp tại đây. Điều đặc biệt và tự hào nhất, chúng tôi là nhà thiết kế đầu tiên được cấp phép tổ chức show diễn tại địa điểm mang tính biểu tượng này", hai nhà thiết kế Đinh Trường Tùng và Vũ Ngọc Tú bồi hồi chia sẻ.
Sau tiếng vang tại quốc tế, bộ đôi nhà thiết kế cho biết đó chính là động lực để họ phấn đấu nhiều hơn. "Trên chặng đường của VUNGOC&SON, đi tới nơi đâu chúng tôi cũng nhìn thấy một sàn diễn riêng của mình ở đó. Chúng tôi ước mơ qua các show diễn thời trang, sẽ góp một phần nhỏ bé đưa những điểm đến tuyệt đẹp đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế", hai nhà thiết kế nhấn mạnh.
