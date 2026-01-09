Dàn hoa hậu, á hậu đọ sắc tại thảm đỏ VUNGOC&SON

Ngay từ thảm đỏ, dàn sao với các trang phục nổi bật liên tục xuất hiện, mang đến bầu không khí sôi động, rực rỡ và đầy cảm hứng cho những ngày đầu năm mới 2026. Trong những bộ trang phục được thiết kế riêng cho chủ đề đêm tiệc, mỗi khách mời là một mảnh ghép phong cách độc đáo. Từ những thiết kế lộng lẫy, cầu kỳ đến vẻ đẹp tối giản đầy tinh tế, tất cả cùng hòa quyện, tôn vinh tinh thần haute couture và ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng của VUNGOC&SON.

Bộ đôi nhà thiết kế Đinh Trường Tùng và Vũ Ngọc Tú xuất hiện đầy cá tính trong trang phục màu đen "tone-sur-tone"

Ảnh: VUNGOC&SON

"Người đẹp không tuổi" - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vẻ đẹp sang trọng, quý phái vượt thời gian với chiếc đầm đen trễ vai cổ điển, kết hợp cùng phụ kiện trang sức đầy quyền lực Ảnh: VUNGOC&SON

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên thảm đỏ Haute Holiday trong thiết kế menswear phá cách. Áo khoác dáng dài chất liệu tweed phối cùng sơ mi trắng - cà vạt đen tạo nên tổng thể lịch lãm, mạnh mẽ nhưng vẫn phảng phất tinh thần couture đương đại Ảnh: VUNGOC&SON

Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu cùng con gái CeCe Trương mang không khí mùa xuân đến sớm tại dạ tiệc. Cả gia đình diện trang phục áo dài cách tân với tông màu cam đỏ ấm áp, nổi bật với họa tiết ngựa và hoa xuân rực rỡ Ảnh: VUNGOC&SON

Gia đình Đoan Trang rạng rỡ hội ngộ trên thảm đỏ. Trong khi nữ ca sĩ nổi bật với thiết kế đầm đỏ lệch vai quyến rũ, ông xã Johan Wicklund lại chọn phong cách lịch lãm với khăn choàng cổ điển, đứng cạnh bé Sol xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi Ảnh: VUNGOC&SON

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoe đôi chân dài trứ danh và thần thái quyền lực trong mẫu váy ngắn màu đỏ đính kết tỉ mỉ. Lối trang điểm son đỏ đậm cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô luôn là tâm điểm của ống kính Ảnh: VUNGOC&SON

Đương kim Miss International - Hoa hậu Thanh Thủy đẹp tựa nàng công chúa trong thiết kế cúp ngực màu đỏ rực rỡ. Phần tùng váy được xử lý xếp tầng bồng bềnh, tạo hiệu ứng thị giác lộng lẫy mỗi khi cô di chuyển Ảnh: VUNGOC&SON

Hoa hậu Tiểu Vy khoe trọn vòng eo thon gọn trong set trang phục màu trắng trẻ trung, hiện đại. Sự kết hợp giữa áo khoác lửng tay phồng và chân váy ngắn xếp nếp mang lại vẻ đẹp năng động nhưng vẫn đầy nữ tính cho nàng hậu Ảnh: VUNGOC&SON

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist & Á hậu Chelsea Fernandez đọ sắc "một chín một mười" trên thảm đỏ Việt Nam. Hoa hậu Yolina Lindquist (trái) thanh thoát trong đầm trắng đính hoa đỏ, trong khi Á hậu Chelsea Fernandez gây ấn tượng mạnh với thiết kế 3D xếp khối cầu kỳ đỏ rực Ảnh: VUNGOC&SON

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc thăng hạng trong bộ đầm ren đỏ rực rỡ "tone-sur-tone" với thảm đỏ. Thiết kế xuyên thấu táo bạo kết hợp cùng chi tiết đính hoa 3D giúp nàng hậu khoe trọn vóc dáng gợi cảm Ảnh: VUNGOC&SON

Quán quân The Face Tú Anh khẳng định cá tính thời trang độc đáo với thiết kế phom dáng lạ mắt trên nền chất liệu gấm đen sang trọng. Gương mặt đậm chất điện ảnh và thần thái sắc sảo giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân Ảnh: VUNGOC&SON

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh mang đến vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa cá tính trong thiết kế váy ngắn màu đen. Điểm nhấn của trang phục là những bông hoa 3D cùng tông màu được đính kết cầu kỳ, kết hợp khéo léo với phụ kiện ngọc trai thanh lịch Ảnh: VUNGOC&SON

Á hậu Quỳnh Anh thể hiện thần thái sắc lạnh, high fashion trong mẫu váy ngắn cúp ngực phủ đầy hoa hồng 3D đen tuyền. Cô kết hợp cùng găng tay ren xuyên thấu đính đá để tăng thêm phần sang trọng và bí ẩn Ảnh: VUNGOC&SON

Cặp đôi Gil Lê và Xoài Non chiếm trọn "spotlight" khi sánh đôi tình tứ tại dạ tiệc. Cả hai thể hiện gu thời trang sành điệu với dresscode đen huyền bí: Gil Lê lịch lãm trong bộ suit kẻ sọc phá cách, còn Xoài Non thu hút ánh nhìn với thiết kế corset và chân váy ngắn hiện đại Ảnh: VUNGOC&SON

Cuối tháng 12.2025, VUNGOC&SON tổ chức show diễn Serenade on the Waves tại West Kowloon (Hồng Kông) đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động bền bỉ của thương hiệu. Đây là lần đầu tiên một nhà thiết kế Việt Nam được cấp phép tổ chức ra mắt bộ sưu tập dưới hình thức ghi hình thời trang kỹ thuật số (digital fashion show) tại West Kowloon Cultural District với tầm nhìn hướng ra cảng Victoria biểu tượng.

Với VUNGOC&SON, show diễn tại Hồng Kông không đơn thuần là một dự án thời trang, mà là việc hiện thực hóa một giấc mơ đã ấp ủ suốt hai thập kỷ.

"Hơn 20 năm đi về giữa Việt Nam và Hồng Kông, vùng đất này đã cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Và cuối cùng, chúng tôi đã làm được show diễn cá nhân của mình trên một con đường rất đẹp tại đây. Điều đặc biệt và tự hào nhất, chúng tôi là nhà thiết kế đầu tiên được cấp phép tổ chức show diễn tại địa điểm mang tính biểu tượng này", hai nhà thiết kế Đinh Trường Tùng và Vũ Ngọc Tú bồi hồi chia sẻ.

Sau tiếng vang tại quốc tế, bộ đôi nhà thiết kế cho biết đó chính là động lực để họ phấn đấu nhiều hơn. "Trên chặng đường của VUNGOC&SON, đi tới nơi đâu chúng tôi cũng nhìn thấy một sàn diễn riêng của mình ở đó. Chúng tôi ước mơ qua các show diễn thời trang, sẽ góp một phần nhỏ bé đưa những điểm đến tuyệt đẹp đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế", hai nhà thiết kế nhấn mạnh.