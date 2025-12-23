Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu biết 4 thứ tiếng diễn thời trang cùng NSND danh tiếng

Minh Hy
Minh Hy
23/12/2025 17:11 GMT+7

Sải bước cùng NSND Trịnh Kim Chi và 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai, Hoa hậu Thanh Thảo thể hiện phong thái tự tin và cuốn hút trên sàn diễn.

Hoa hậu Thanh Thảo làm vedette cho show diễn của Võ Việt Chung

Xuất hiện trong đêm diễn kỷ niệm 30 năm sáng tạo của nhà thiết kế Võ Việt Chung, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo ghi điểm với vẻ ngoài nền nã, dịu dàng. Cô tự tin sải bước catwalk cùng với những nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trịnh Kim Chi, diễn viên Hiền Mai, người mẫu Ngọc Nga, Lê Hà Yến Nhi...

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 1.

Sau khi giành được vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Nguyễn Thanh Thảo chăm chỉ xuất hiện trên các sàn diễn thời trang và những sự kiện giải trí. Mới đây, cô đảm nhận vai trò first face và vedette cho show diễn của nhà thiết kế Võ Việt Chung

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 2.

Show diễn được dàn dựng như một câu chuyện thời trang, lần lượt tái hiện những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp gắn bó với áo dài và vải lãnh mỹ a của Võ Việt Chung

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 3.

Khép lại chương trình là bộ sưu tập áo dài Hoa khổng tước, trong đó Hoa hậu Thanh Thảo xuất hiện ở vị trí vedette với thiết kế áo dài xanh dương, trên nền lụa, kết hợp áo choàng voan đũi tơ tằm. Họa tiết các đóa hoa được xử lý thủ công bằng các kỹ thuật thêu, vẽ và đính kết tạo nên vẻ thướt tha cho người mặc

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 4.

Trong xuyên suốt buổi biểu diễn, Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo thể hiện thần thái tự tin, xử lý tốt các bộ trang phục. Đồng thời, cô cũng biết cách tạo ra điểm nhấn cho bản thân khi trình diễn cùng NSND Trịnh Kim Chi và MC Quỳnh Hoa

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 5.

Ngoài nhan sắc thanh tú, Nguyễn Thanh Thảo còn có trình độ học vấn tốt. Cô có thể nói lưu loát 4 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 hiện đang theo học ngành Marketing tại Bentley University (Mỹ)

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 6.

NSND Trịnh Kim Chi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của Thành Lộc và Hữu Châu khi cô xuất hiện trên sàn diễn

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 7.

Ở độ tuổi trung niên, "nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai vẫn khiến người xem xuýt xoa vì vẻ ngoài rạng ngời. Cô tham gia sự kiện cùng với con trai

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 8.

Sau thành công của phim Mưa đỏ, người mẫu Lê Hà Yến Nhi (bên trái) bắt đầu trở lại với sàn diễn sau nhiều năm tập trung vun vén cho tổ ấm

Ảnh: BTC

Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ diễn thời trang cùng NSND danh tiếng - Ảnh 9.

Người mẫu Ngọc Nga cũng hạnh phúc vì nhận được sự cổ vũ từ đồng nghiệp và khán giả. Trong những năm gần đây, cô còn tham gia đóng phim điện ảnh, dù chỉ là vai phụ nhưng mỗi nhân vật của cô đều để lại ấn tượng cho khán giả

Ảnh: BTC

