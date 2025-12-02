Hoa hậu biết 4 ngoại ngữ ra sao sau 3 tháng đăng quang?

Tại chương trình Nghệ thuật thời trang thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2025, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong vai trò first face và vedette của nhiều nhà thiết kế.

Với Thanh Thảo, danh hiệu hoa hậu mở ra nhiều cơ hội để gặp gỡ, học hỏi và trải nghiệm ẢNH: NVCC

Sau đăng quang, Thanh Thảo cho biết cuộc sống trở nên bận rộn và trách nhiệm cũng lớn hơn, cảm nhận được sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Danh hiệu mở ra nhiều cơ hội để gặp gỡ, học hỏi và trải nghiệm, đồng thời cũng đặt lên vai người đẹp những kỳ vọng về việc tạo dấu ấn trong thời gian ngắn.

Thanh Thảo ưu tiên các hoạt động hướng đến cộng đồng và môi trường biển

Khi được hỏi nếu nhiệm kỳ trôi qua nhưng chưa có nhiều thành tích nổi bật, Thanh Thảo cho rằng đó cũng là điều cô suy nghĩ nhiều nhất. “Nhiệm kỳ hoa hậu không phải cuộc chạy đua thành tích. Giá trị của một hoa hậu không nằm ở sự ồn ào mà ở những việc làm bền bỉ, có ý nghĩa”, Thanh Thảo chia sẻ.

Theo nàng hậu, nhiều người vẫn nghĩ một hoa hậu phải xuất hiện thật nhiều hoặc khởi động liên tục các dự án lớn mới được xem là “có dấu ấn”. Tuy nhiên, cô chọn con đường chậm rãi, chắc chắn vì muốn mỗi hoạt động mình làm đều xuất phát từ sự gắn bó thật sự, không làm chỉ để ghi điểm trong nhiệm kỳ.

Cô cho biết bản thân ưu tiên các hoạt động hướng đến cộng đồng và môi trường biển, lĩnh vực gắn với danh hiệu mình đang mang nhưng không đặt áp lực phải hoàn thành quá nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn. “Thảo nghĩ chỉ cần làm bằng trái tim thì tự nhiên sẽ được ghi nhận”, cô nói.

Bên cạnh các hoạt động của tổ chức Hoa hậu Đại dương, Thanh Thảo tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, hướng đến hình ảnh high fashion. Tân Hoa hậu Đại dương bày tỏ: “Được trình diễn những thiết kế Việt mang hơi thở văn hóa và sự đổi mới khiến Thảo thêm trân trọng công việc này”.

Thanh Thảo tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu song song với các hoạt động trong nhiệm kỳ Hoa hậu Đại dương Việt Nam ẢNH: NVCC

Bên cạnh công việc trong lĩnh vực thời trang, Thanh Thảo vẫn dành sự ưu tiên cho việc học. Khả năng sử dụng 4 ngoại ngữ giúp cô thuận lợi trong giao tiếp quốc tế và hiểu hơn về khác biệt văn hóa. “Ngoại ngữ giúp Thảo mở rộng tư duy và tự tin hơn trong hoạt động cộng đồng”, cô cho biết. Kiến thức từ thời gian học ở Mỹ, trao đổi tại Hàn Quốc và thực tập tại Trung Quốc giúp cô có nền tảng đa văn hóa.

Ba tháng sau đăng quang, điều nổi bật nhất ở Thanh Thảo không phải mật độ xuất hiện, mà là quan điểm làm nghề: không chạy theo thành tích, không nóng vội tạo dấu ấn, chú trọng xây dựng giá trị dài hạn. Đây cũng là hướng đi cô tin sẽ giúp mình giữ được điểm nhấn trong nhiệm kỳ ẢNH: NVCC

Về tương lai, Thanh Thảo không phủ nhận mong muốn thử sức tại một đấu trường quốc tế nếu có cơ hội: “Thảo luôn sẵn sàng nếu được trao cơ hội đại diện Việt Nam ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Với Thảo, đó không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lan tỏa văn hóa Việt Nam và tiếng nói của thế hệ trẻ đến bạn bè thế giới”.