'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh chia sẻ về vai diễn Hồ Xuân Hương

Như Huỳnh áp lực khi diễn vai Hồ Xuân Hương

Góp mặt tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI – 2025, "hoa hậu cải lương" Như Huỳnh mang đến cho người xem vai diễn đầy cảm xúc trong vở cải lương Đêm cuối. Trong đó, Như Huỳnh hóa thân vào vai thi sĩ Hồ Xuân Hương. Tác phẩm của tác giả Đức Minh, do NSND Tuấn Hải dàn dựng lựa chọn hướng đi mới, đó là sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống của cải lương với ngôn ngữ sân khấu thực nghiệm.

NSƯT Như Huỳnh đoạt huy chương vàng quốc tế nhờ vai Hồ Xuân Hương Ảnh: NVCC

Trên sân khấu, NSƯT Như Huỳnh đã tái hiện nhân vật đi từ cải lương, ca trù, hát xẩm kết hợp với vũ đạo trên nền âm nhạc vở mang âm hưởng chèo. Ngoài ra, Như Huỳnh còn vừa hát vừa treo người trên không khiến cho tiết mục trở nên đặc sắc hơn. Cô cũng nhận được huy chương vàng nhờ vai diễn này.

"Đây là một thành quả lớn lao đối với tôi vì vai Hồ Xuân Hương vừa đẹp, vừa khó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm cách đưa tinh thần của bà vào ngôn ngữ sân khấu thử nghiệm mà vẫn giữ được chất cải lương. Khi được khán giả và giám khảo đón nhận, tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn. Khán giả đã nhìn thấy trái tim của tôi trong từng câu hát, từng cái nghiêng đầu, từng hơi thở của Hồ Xuân Hương", Như Huỳnh chia sẻ.

"Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh xuất thần với vai "bà chúa thơ Nôm" Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, "hoa hậu cải lương" Như Huỳnh cũng thừa nhận điểm khó của nhân vật này không phải nằm ở kỹ thuật mà ở chiều sâu tâm lý. Đối với cô, tác giả bài thơ Bánh trôi nước là người đa tình, thông minh và sắc sảo nên cô tìm hiểu kỹ về bà. Sau đó, Như Huỳnh tưởng tượng bà bước đi, cúi đầu như thế nào và nuốt nước mắt ra sao khi phải đối diện với những đổ vỡ cuối cùng để thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn.

"Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn Hồ Xuân Hương. Vai diễn này khiến tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rằng nghệ thuật đôi khi không chỉ là biểu diễn, nó là hành trình đi tìm chính mình", NSƯT Như Huỳnh bộc bạch.