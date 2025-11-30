Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSƯT Phượng Hằng hát vọng cổ mừng đầy tháng con gái Vũ Luân

Minh Hy
Minh Hy
30/11/2025 09:38 GMT+7

Dàn nghệ sĩ cải lương như Phượng Hằng, Linh Tâm, Tú Sương ngẫu nhiên thể hiện những bài ca cổ trong tiệc đầy tháng con gái của Vũ Luân và Phương Lê.

Vũ Luân hạnh phúc khi có con ở tuổi 53

Sau một năm "về chung một nhà", NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê chào đón một "công chúa" xinh xắn. Con gái đầu lòng của Vũ Luân có tên đầy đủ là Lương Bình Thụy Yên (tên tiếng Anh là Ivanka Lương). Mới đây, cặp đôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái tại biệt thự riêng.

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 1.

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết anh rất xúc động vì được "lên chức" ba ở độ tuổi 53. Anh thừa nhận thời gian đầu mình khá vụng về trong những chuyện chăm con như pha sữa, thay tã... nhưng có sự giúp đỡ của Phương Lê nên anh dần thành thục mọi việc

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vũ Linh cũng sẵn sàng thức khuya để tự tay chăm sóc con gái thay vì giao việc này cho bảo mẫu. Anh cho biết vì tình thương với con quá nhiều nên muốn dành nhiều thời gian cho con

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 3.

Buổi tiệc đầy tháng của con gái Phương Lê được tổ chức trong không khí riêng tư, ấm cúng nên hầu hết những khách mời tham dự đều là người thân và đồng nghiệp thân thiết

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 4.

Trong đó, NSƯT Phượng Hằng và Linh Tâm cũng có mặt từ sớm để gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Vũ Luân và Phương Lê. Cả hai còn trổ tài hát ca cổ để góp vui với mọi người. Và dù đã ở tuổi 58 nhưng nghệ sĩ Phượng Hằng vẫn giữ được chất giọng trong và làn hơi dài đặc trưng

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 5.

NSƯT Tú Sương cũng có mặt tại buổi tiệc đầy tháng của con gái Vũ Luân. Trên sân khấu, cả hai được xem là "cặp đôi vàng" vì sự ăn ý mỗi khi kết hợp trong các vở diễn

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 6.

Vợ chồng Linh Tý và Bích Trâm cũng đến chúc mừng vợ chồng Hoa hậu Phương Lê. Trước đó, có tin đồn cho rằng cả hai xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng nàng hậu

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 7.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie khuấy động không khí bằng ca khúc Một đêm say

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 8.

Phương Lê hạnh phúc khi nhận lời chúc tốt đẹp từ Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Ảnh: NVCC

NSƯT Phượng Hằng trổ tài hát vọng cổ dài hơi mừng đầy tháng con Vũ Luân - Ảnh 9.

Nghệ sĩ Vũ Luân gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời vì có mặt đông đủ tại ngày trọng đại của anh và gia đình. Ông xã Phương Lê gọi đây là ngày trọng đại vì đến 53 tuổi anh mới có con đầu lòng. Đối với anh, con gái Ivanka Lương là "viên kim cương" quý giá, khó có điều gì thay thế được

Ảnh: NVCC

