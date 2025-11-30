NSƯT Phượng Hằng hát vọng cổ mừng đầy tháng con gái Vũ Luân

Vũ Luân hạnh phúc khi có con ở tuổi 53
Sau một năm "về chung một nhà",
NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê chào đón một "công chúa" xinh xắn. Con gái đầu lòng của Vũ Luân có tên đầy đủ là Lương Bình Thụy Yên (tên tiếng Anh là Ivanka Lương). Mới đây, cặp đôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái tại biệt thự riêng.
Chia sẻ với
Thanh Niên, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết anh rất xúc động vì được "lên chức" ba ở độ tuổi 53. Anh thừa nhận thời gian đầu mình khá vụng về trong những chuyện chăm con như pha sữa, thay tã... nhưng có sự giúp đỡ của Phương Lê nên anh dần thành thục mọi việc
Nghệ sĩ Vũ Linh cũng sẵn sàng thức khuya để tự tay chăm sóc con gái thay vì giao việc này cho bảo mẫu. Anh cho biết vì tình thương với con quá nhiều nên muốn dành nhiều thời gian cho con
Buổi tiệc đầy tháng của con gái Phương Lê được tổ chức trong không khí riêng tư, ấm cúng nên hầu hết những khách mời tham dự đều là người thân và đồng nghiệp thân thiết
Trong đó, NSƯT Phượng Hằng và Linh Tâm cũng có mặt từ sớm để gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Vũ Luân và Phương Lê. Cả hai còn trổ tài hát ca cổ để góp vui với mọi người. Và dù đã ở tuổi 58 nhưng nghệ sĩ Phượng Hằng vẫn giữ được chất giọng trong và làn hơi dài đặc trưng
NSƯT Tú Sương cũng có mặt tại buổi tiệc đầy tháng của con gái Vũ Luân. Trên sân khấu, cả hai được xem là "cặp đôi vàng" vì sự ăn ý mỗi khi kết hợp trong các vở diễn
Vợ chồng Linh Tý và Bích Trâm cũng đến chúc mừng vợ chồng Hoa hậu Phương Lê. Trước đó, có tin đồn cho rằng cả hai xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng nàng hậu
Ca sĩ Phương Trinh Jolie khuấy động không khí bằng ca khúc
Một đêm say
Phương Lê hạnh phúc khi nhận lời chúc tốt đẹp từ Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh
Nghệ sĩ Vũ Luân gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời vì có mặt đông đủ tại ngày trọng đại của anh và gia đình. Ông xã Phương Lê gọi đây là ngày trọng đại vì đến 53 tuổi anh mới có con đầu lòng. Đối với anh, con gái Ivanka Lương là "viên kim cương" quý giá, khó có điều gì thay thế được
