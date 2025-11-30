NSƯT Phượng Hằng hát vọng cổ mừng đầy tháng con gái Vũ Luân

Nghệ sĩ Vũ Luân gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời vì có mặt đông đủ tại ngày trọng đại của anh và gia đình. Ông xã Phương Lê gọi đây là ngày trọng đại vì đến 53 tuổi anh mới có con đầu lòng. Đối với anh, con gái Ivanka Lương là "viên kim cương" quý giá, khó có điều gì thay thế được