Dàn hoa khôi Học viện Báo chí đình đám một thời giờ ra sao?

Hơn 15 năm kể từ mùa giải Press Beauty đầu tiên, nhiều hoa khôi học viện báo chí năm nào đã bước qua ánh đèn sân khấu để xây dựng sự nghiệp, phần lớn vẫn gắn bó với báo chí, truyền thông. Tuy nhiên, cũng có những hoa khôi đã lựa chọn lối đi riêng, hoàn toàn khác biệt.

Hoa khôi Học viện Báo chí duy nhất mang quân hàm thiếu tá

Đến hiện tại, Trần Huyền Anh (32 tuổi) là hoa khôi Học viện Báo chí duy nhất mang quân hàm Thiếu tá. Huyền Anh là cựu sinh viên lớp báo Truyền hình K32A1, hoa khôi Press Beauty 2013. "Tôi đang là phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân, cấp bậc: Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp", Huyền Anh chia sẻ ngắn gọn về công việc của mình.

Cô đã có 10 năm công tác tại Báo Quân đội nhân dân. Hoa khôi báo chí năm 2013 chia sẻ với một phóng viên tại một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện như Báo Quân đội nhân dân, đòi hỏi bản thân cô và đồng nghiệp phải trang bị nhiều kỹ năng khác nhau, đáp ứng nhiều vị trí, thực hiện nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất một sản phẩm báo chí.

Trần Huyền Anh ẢNH: NVCC

Có lúc cô thu thập tin tức tại hiện trường, có khi cô sẽ đảm nhận vai trò biên tập viên. Cô còn có nhiệm vụ MC các bản tin, tọa đàm tại trường quay của báo và phải đáp ứng nhiệm vụ của quay phim, của kỹ thuật viên hậu kỳ, kỹ xảo, đồ họa… tùy hoàn cảnh tác nghiệp.



Huyền Anh bộc bạch làm báo trong môi trường quân đội rất đặc thù, đặc biệt đối với phóng viên nữ. Từ vương miện Press Beauty đến bản lĩnh của người làm báo trong màu áo lính là một hành trình nhiều kỷ niệm. Cô vinh dự tác nghiệp tại nhiều sự kiện lớn của đất nước và quân đội như các kỳ Hội thao quân sự quốc tế Army Games, sự kiện 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, A50, A80…

Trần Huyền Anh đã lập gia đình năm 2017. "Ông xã tôi cũng là đồng nghiệp, hiện là phóng viên Phòng Chính trị, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi có 2 em bé, 1 trai 1 gái", Huyền Anh cho biết.

Học báo nhưng làm tiếp viên hàng không

Bùi Diễm Quỳnh, nữ sinh lớp Báo ảnh K30 là người đăng quang Press Beauty năm 2011. Sau khi tốt nghiệp, Diễm Quỳnh trở thành tiếp viên của hàng không Vietnam Airlines. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước truyền thông song nhan sắc và màn thi tài năng của Diễm Quỳnh hơn 10 năm trước vẫn được nhiều người nhắc nhớ mỗi khi nói về những mùa Press Beauty đầu tiên.

Bùi Diễm Quỳnh ẢNH: NVCC

Cô nàng chia sẻ: "Học ngành báo chí giúp tôi rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lắng nghe để hướng dẫn hành khách, giải thích các quy định an toàn hoặc xử lý những tình huống phát sinh trên chuyến bay". Nhờ khả năng quan sát, Quỳnh có thể thấu hiểu nhu cầu của hành khách, tạo cảm giác thoải mái và mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Ngoài ra, học nghề báo cũng rèn luyện cho Diễm Quỳnh tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý thông tin nhanh chóng. Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2011 nói: "Trong môi trường hàng không, những kỹ năng này giúp tôi bình tĩnh giải quyết các tình huống khẩn cấp, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đảm bảo an toàn cho hành khách".

Rẽ sang kinh doanh...

Hoa khôi Đoàn Thị Linh lại lựa chọn con đường kinh doanh sau khi tốt nghiệp đại học. Cô đăng quang hoa khôi Tài sắc nữ sinh báo chí năm 2014.

Đoàn Thị Linh bên gia đình ẢNH: NVCC

"Hiện tại, tôi đang tận hưởng một hành trình mới, bận rộn với nhiều vai trò hơn: một người mẹ, một người làm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và một người luôn không ngừng học hỏi để phát triển bản thân", Đoàn Thị Linh, CEO Kyunglab nói.

Hiện tại, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy con lớn lên, được nhiệt huyết với công việc mình yêu thích và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng phụ nữ.

Người giữ lửa, tiếp tục theo đuổi giấc mơ báo chí

Nhắc đến một trong những Hoa khôi Press Beauty thành công nhất trong lĩnh vực báo chí, nhiều người sẽ nhớ ngay đến Nguyễn Thị Phương Thanh - hoa khôi đầu tiên của cuộc thi được tổ chức vào năm 2010. Cô hiện đang là biên tập viên Ban thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Biên tập viên Phương Thanh là hoa khôi đầu tiên của cuộc thi Tài sắc nữ sinh báo chí tổ chức vào năm 2010. ẢNH: NVCC

"Tôi vẫn làm VTV1, dẫn, đi quay, biên tập... tính ra 15 năm làm báo rồi. Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khoảng 12 giờ đêm, sau khi xong bản tin thời sự cuối ngày", Biên tập viên Phương Thanh chia sẻ. Công việc áp lực nhưng cô yêu công việc của mình, áp lực đó là động lực để nữ biên tập viên nỗ lực hơn mỗi ngày.

Đoàn Mỹ Anh đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Tài sắc nữ sinh báo chí năm 2012 khi đang là sinh viên năm nhất, lớp truyền hình K31A1. Cuối 2016, cô rời Việt Nam, sang London du học thạc sĩ, sau đó tiếp tục đến Boston, lập gia đình, sinh con…

Đoàn Mỹ Anh ẢNH: NVCC

Đầu năm 2025, Hoa khôi Press Beauty 2012 trở về Việt Nam sau 8 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, trở lại với niềm đam mê của mình. "Hiện tôi đang làm biên tập viên tại kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today và MC freelance", Mỹ Anh nói.



