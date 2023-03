Đan Mạch khánh thành ‘nấm mồ’ khổng lồ chôn CO2 dưới đáy biển

Giàn khoan Nini West sẽ là nơi bơm CO2 xuống đáy biển

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH OED

Hãng AFP đưa tin Đan Mạch vừa khánh thành dự án lưu trữ CO 2 sâu 1.800 m dưới biển Bắc, giúp nước này sẽ trở thành nước đầu tiên chôn CO 2 nhập khẩu từ nước ngoài.

CO 2 sẽ được bơm xuống "ngôi mộ" dưới biển nhằm đề phòng tình trạng nóng lên của bầu khí quyển, được xây dựng tại địa điểm vốn là một giếng dầu cũ.

Được dẫn đầu bởi công ty hóa chất hàng đầu Anh là Ineos và công ty dầu Wintershall Dea của Đức, dự án Greensand dự kiến sẽ lưu trữ đến 8 triệu tấn CO 2 hằng năm cho đến năm 2030.

Vào tháng 12 năm ngoái, dự án đã nhận được giấy phép hoạt động để bắt đầu giai đoạn thử nghiệm.

Dù còn sơ khai và tốn kém, các dự án thu gom và lưu trữ CO 2 đang hướng đến mục tiêu giảm thiểu tình trạng ấm lên trên toàn cầu. Khoảng 30 dự án hiện đang vận hành hoặc đang trong giai đoạn phát triển tại châu Âu.

Thiết kế quy trình thu gom và bơm CO2 xuống đáy biển SEMCO

Không giống như những dự án trữ phát thải CO 2 tại những khu công nghiệp, Greensand tiếp nhận CO 2 từ nơi khác. Sau khi tích trữ tại nguồn, khí thải này sẽ được hóa lỏng, vận chuyển bằng tàu hoặc đường ống để lưu trong những hồ chứa như hốc địa chất hoặc các mỏ dầu khí cạn kiệt.

Tại Greensand, carbon được vận chuyển trong những container đặc biệt đến giàn khoan Nini West để bơm xuống hồ chứa sâu 1,8 km dưới đáy biển. Một khi giai đoạn thử nghiệm hoàn tất, dự án cũng sẽ sử dụng giếng Siri gần đó.

Giới chức Đan Mạch đã đặt mục tiêu phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2045 và cho rằng dự án là "một công cụ rất cần trong bộ dụng cụ đối phó khí hậu".