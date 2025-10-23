Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Dân mạng ‘dậy sóng’ vụ Lương Bằng Quang bị bắt

Hải Duy
Hải Duy
23/10/2025 20:57 GMT+7

Dân mạng bàn luận sôi nổi liên quan đến vụ Lương Bằng Quang bị bắt. Nhiều người cho rằng đây là cái giá phải trả cho việc xem thường pháp luật.

Như Thanh Niên thông tin, sau khi mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định nữ DJ và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội để nhằm mục đích không bị xử lý. 

Dân mạng ‘dậy sóng’ vụ Lương Bằng Quang bị bắt- Ảnh 1.

Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội đưa hối lộ

Ảnh: FBNV

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Ngân 98 về tội đưa hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhạc sĩ 8X.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc trước việc cặp đôi xem thường pháp luật, liên tục có những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, không ít ý kiến mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc kinh doanh hàng giả, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. 

Một cư dân mạng ý kiến: “Đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm, không nói nhiều”. Người xem khác bày tỏ quan điểm: “Sai thì chịu tội chứ không phải riêng ai. Tham thì thâm thôi”. Một người xem nêu ý kiến: “Đợi giây phút này mấy ngày nay rồi. Một lời xin lỗi đến những người đã tin tưởng mua hàng của vợ chồng này cũng không làm được”. Người xem khác chia sẻ ý kiến: “Tại sao vẫn có người vào thanh minh cho cặp thần tượng này, u mê lắm luôn”. 

Từ câu chuyện của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, nhiều người đặt vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc giữ hình ảnh, tuân thủ pháp luật. Không ít dân mạng ngán ngẩm khi cặp đôi này liên tiếp vướng phải những thị phi và cho rằng vụ việc lần này là cái giá phải trả cho những sai lầm của họ.

Dân mạng ‘dậy sóng’ vụ Lương Bằng Quang bị bắt- Ảnh 2.

Nhạc sĩ 8X có nhiều động thái gây tranh cãi trên mạng xã hội sau vụ Ngân 98 bị bắt

Ảnh: Chụp màn hình

Một người dùng chia sẻ: “Cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra... Làm sao mà qua luật pháp nhà nước được”. Một cư dân mạng nêu ý kiến: “Rất nhiều trò. Cả hai vợ chồng bán thuốc giả hại người tiêu dùng là thấy không có lương tâm rồi. Vẫn ra video thường xuyên để lôi kéo dư luận về phía mình. Không sửa sai mà còn đi hối lộ, bắt làm gương và cho sạch sẽ”. Tài khoản khác viết: “Khóc để minh oan rồi mà vẫn không thoát. Đây là hình phạt xứng đáng”.  

Hành động gây tranh cãi của Lương Bằng Quang

Kể từ khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục có những động thái gây tranh cãi. Cụ thể vài ngày trước, nam nhạc sĩ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh đọc bức tâm thư được cho là của Ngân 98 để lại. Song sau đó, nam nhạc sĩ đăng tải đoạn clip khác, giải thích về vụ bức tâm thư và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Theo dõi vụ việc, cư dân mạng cho rằng thay vì cần giữ bình tĩnh thì anh liên tục có những động thái gây chú ý. Chưa kể, một số người dùng mạng xã hội còn hoài nghi đây là chiêu trò của giọng ca 8X. 

Hiện tại, vụ ồn ào của Ngân 98 đang được dư luận quan tâm. Nữ DJ khai với cơ quan công an điều tra, hộ kinh doanh ZuBu Shop do giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm là người phụ trách, thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Cô thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Tin liên quan

Loạt động thái của Lương Bằng Quang khiến dân mạng tranh luận

Loạt động thái của Lương Bằng Quang khiến dân mạng tranh luận

Sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục đăng những video mới chia sẻ về nữ DJ khiến nhiều người bàn tán.

Khám phá thêm chủ đề

Lương Bằng Quang Nhạc sĩ Lương Bằng Quang Ngân 98 bắt tạm giam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận