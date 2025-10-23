Dân mạng ‘dậy sóng’ vụ Lương Bằng Quang bị bắt

Như Thanh Niên thông tin, sau khi mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định nữ DJ và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội để nhằm mục đích không bị xử lý.

Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội đưa hối lộ Ảnh: FBNV

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Ngân 98 về tội đưa hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhạc sĩ 8X.



Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc trước việc cặp đôi xem thường pháp luật, liên tục có những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, không ít ý kiến mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc kinh doanh hàng giả, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Một cư dân mạng ý kiến: “Đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm, không nói nhiều”. Người xem khác bày tỏ quan điểm: “Sai thì chịu tội chứ không phải riêng ai. Tham thì thâm thôi”. Một người xem nêu ý kiến: “Đợi giây phút này mấy ngày nay rồi. Một lời xin lỗi đến những người đã tin tưởng mua hàng của vợ chồng này cũng không làm được”. Người xem khác chia sẻ ý kiến: “Tại sao vẫn có người vào thanh minh cho cặp thần tượng này, u mê lắm luôn”.

Từ câu chuyện của Ngân 98 và Lương Bằng Quang, nhiều người đặt vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc giữ hình ảnh, tuân thủ pháp luật. Không ít dân mạng ngán ngẩm khi cặp đôi này liên tiếp vướng phải những thị phi và cho rằng vụ việc lần này là cái giá phải trả cho những sai lầm của họ.

Nhạc sĩ 8X có nhiều động thái gây tranh cãi trên mạng xã hội sau vụ Ngân 98 bị bắt Ảnh: Chụp màn hình

Một người dùng chia sẻ: “Cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra... Làm sao mà qua luật pháp nhà nước được”. Một cư dân mạng nêu ý kiến: “Rất nhiều trò. Cả hai vợ chồng bán thuốc giả hại người tiêu dùng là thấy không có lương tâm rồi. Vẫn ra video thường xuyên để lôi kéo dư luận về phía mình. Không sửa sai mà còn đi hối lộ, bắt làm gương và cho sạch sẽ”. Tài khoản khác viết: “Khóc để minh oan rồi mà vẫn không thoát. Đây là hình phạt xứng đáng”.

Hành động gây tranh cãi của Lương Bằng Quang

Kể từ khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục có những động thái gây tranh cãi. Cụ thể vài ngày trước, nam nhạc sĩ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh đọc bức tâm thư được cho là của Ngân 98 để lại. Song sau đó, nam nhạc sĩ đăng tải đoạn clip khác, giải thích về vụ bức tâm thư và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Theo dõi vụ việc, cư dân mạng cho rằng thay vì cần giữ bình tĩnh thì anh liên tục có những động thái gây chú ý. Chưa kể, một số người dùng mạng xã hội còn hoài nghi đây là chiêu trò của giọng ca 8X.

Hiện tại, vụ ồn ào của Ngân 98 đang được dư luận quan tâm. Nữ DJ khai với cơ quan công an điều tra, hộ kinh doanh ZuBu Shop do giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm là người phụ trách, thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Cô thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

