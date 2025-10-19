Loạt động thái của Lương Bằng Quang khiến dân mạng tranh luận

Cách đây ít ngày, Lương Bằng Quang gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh đọc bức tâm thư được cho là của Ngân 98 để lại. Trong video được đăng tải trên fanpage của nữ DJ 9X, nam nhạc sĩ không giấu được xúc động khi đọc thư. Song động thái này của giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm vấp phải những phản ứng trái chiều.

Sau đó, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip khác, giải thích về vụ bức tâm thư. Trong clip, anh nói: “Rối trí, yếu sức vì quá sợ rồi cảm giác hạnh phúc trong thống khổ khi lục được cái tin nhắn nên tôi linh cảm Ngân muốn nhắn thông điệp này cho mình và mọi người đang quan tâm đến 2 đứa, nhưng qua cách trình bày của mình dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân”.

Dân mạng nói về động thái của Lương Bằng Quang

Những clip của Lương Bằng Quang sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam khiến dân mạng tranh luận Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận, những ngày qua, Lương Bằng Quang có những bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ về người bạn đời khiến dân mạng ngán ngẩm. Nhiều khán giả cho rằng trong thời điểm này, nam nhạc sĩ cần giữ bình tĩnh thay vì liên tục có những động thái gây chú ý. Chưa kể, một số người dùng mạng xã hội còn hoài nghi đây là chiêu trò của giọng ca 8X.

Một tài khoản bình luận: “Lúc này tôi nghĩ bạn nên im lặng, vì đang rối trí chỉ cần một câu nói hay hành động không đúng lại thành sự việc xấu hơn”. Người xem khác bày tỏ: “Tôi nghĩ cũng chẳng cần lên mạng làm gì cả. Vợ thì bị bắt, lên mạng nói thế nào cũng chẳng làm được gì”. “Mạng xã hội là con dao 2 lưỡi. Thời điểm này nên khóa trang lại để bình tâm giải quyết vấn đề, fan không giúp được gì về pháp lý đâu”. “Tui cũng thấy Lương Bằng Quang làm những điều đó hơi tào lao”, cư dân mạng nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc nếu có trường hợp vi phạm. Bởi với nhiều người, việc buôn bán hàng giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dùng. “Bây giờ Quang nên im lặng là tốt nhất..., càng nói càng bị chửi”, một người dùng chia sẻ. Tài khoản khác cho hay: “Rồi những người mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng thì ai thương hại họ”.

Hiện tại, vụ ồn ào của Ngân 98 đang được dư luận quan tâm. Nữ DJ khai với cơ quan công an điều tra, hộ kinh doanh ZuBu Shop do giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm là người phụ trách, thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Cô thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.