Giải trí Đời nghệ sĩ

Động thái gây xôn xao của Lương Bằng Quang sau vụ Ngân 98 bị bắt

Thạch Anh
Thạch Anh
17/10/2025 17:09 GMT+7

Lương Bằng Quang gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về bức 'tâm thư' được cho là của Ngân 98, sau khi hot girl này bị bắt tạm giam.

Động thái gây xôn xao của Lương Bằng Quang sau vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam- Ảnh 1.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 được nhiều người nhắc đến là "cặp đôi chiêu trò"

Ảnh: FBNV

Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, nhiều cư dân mạng nhắc tên Lương Bằng Quang bởi anh là người đồng hành cùng cô trong thời gian qua. Mới đây, trên fanpage Ngân 98 DJ sở hữu hơn 2,7 triệu lượt theo dõi, giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm vừa có động thái gây xôn xao.

Cụ thể, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại khoảnh khắc anh đọc tâm thư được cho là của Ngân 98 gửi đến mọi người. Đoạn video này thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 269.000 lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận.

Động thái gây xôn xao của Lương Bằng Quang sau vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam- Ảnh 2.

Theo lời khai của Ngân 98, Lương Bằng Quang là người nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop

Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Lương Bằng Quang đăng clip chia sẻ ‘tâm thư’ được cho là của DJ Ngân 98

Cơ quan chức năng làm việc với Lương Bằng Quang

Theo lời khai của Ngân 98, cô và Lương Bằng Quang đã đăng ký kết hôn. Nữ DJ cho biết hộ kinh doanh ZuBu Shop do giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm là người phụ trách, thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Cô thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop. Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc với ca sĩ 8X về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của hot girl 27 tuổi, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng...

Hiện tại, vụ việc liên quan đến hot girl này đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, nhiều khán giả vào trang cá nhân của Lương Bằng Quang để lại những bình luận trái chiều.

