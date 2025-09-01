Phía Ngân 98 nói gì vụ bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn?

Hôm 31.8, Ngân 98 gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc diễn ra ở Nhà thờ Lớn (Hà Nội). Kèm theo đó, nữ DJ bày tỏ thái độ không hài lòng bằng bài viết: “Ngân háo hức mang bộ Việt phục từ Nam ra Bắc, mong có bộ hình ý nghĩa. Nhưng phải chăng Ngân đã check-in nhầm chỗ, và bất ngờ bị đuổi thẳng thừng vì những quy định đặc thù. Ngân có làm gì sai? Xin hãy chỉ giúp để Ngân hiểu. Ngân thật sự rất tủi thân khi đứng trước hàng chục camera đang quay lại khoảnh khắc bị quát mở to mắt ra”.

Vụ ồn ào của Ngân 98 ở Nhà thờ Lớn thu hút sự quan tâm của nhiều người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong clip được chia sẻ, Ngân 98 diện bộ Việt phục màu đỏ, bị một số người yêu cầu rời đi vì vi phạm quy định “không được đội mũ” được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong đó, một người đàn ông tỏ thái độ gay gắt với nữ DJ. Sự việc thu hút nhiều người dân, khách du lịch hiếu kỳ đến theo dõi.

Chia sẻ trong clip, Ngân 98 nói cô hiểu ở bất kỳ nơi đâu cũng có quy định riêng và bản thân “nhập gia thì phải tùy tục”. Tuy nhiên, nữ DJ không hài lòng trước cách hành xử của một số người khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn. “Điều đó vô tình làm nhiều người xung quanh tưởng rằng Ngân đang vi phạm hay gây rối”, người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ.

Đoạn clip này sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tạo nên những tranh luận sôi nổi. Nhiều người lên tiếng bênh vực Ngân 98 trước vụ việc, song cũng có ý kiến chờ đợi thông tin đa chiều từ cơ quan chức năng. Theo Google Trend, từ khóa liên quan đến nữ DJ được tìm kiếm tăng vọt sau ồn ào, đáng chú ý là “Ngân 98 bị đuổi khỏi nhà thờ” tăng 1.150%, cho thấy mức độ quan tâm của mọi người về vụ việc này.

Như Thanh Niên thông tin, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể. Chính quyền nói thêm sẽ làm rõ việc có hay không người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Ngân 98 từng vướng những ồn ào trong quá trình làm nghề ẢNH: FBNV

Phía Ngân 98 nói gì về ồn ào?

Trao đổi với chúng tôi về việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, Lương Bằng Quang - bạn trai Ngân 98 cho biết giống như bao người dân khác, anh và Ngân 98 mừng vì nhận được sự quan tâm của chính quyền dành cho vụ việc mà "đối với cá nhân chúng tôi xem là xích mích nhỏ". “Nhưng nhận được sự quan tâm của mọi người, đánh giá rằng việc này liên quan đến hình ảnh du lịch. Đó mới là sự quan tâm lớn để khi cơ quan chức năng vào cuộc, khiến nền du lịch tốt đẹp hơn”, Lương Bằng Quang chia sẻ.

Khi được hỏi về lý do quyết định đăng tải câu chuyện trên mạng xã hội, Lương Bằng Quang cho rằng “một người bình thường cũng sẽ có được câu trả lời”. Nam ca sĩ nói thêm rằng bất cứ người nào khi đặt vào tình huống của Ngân đều sẽ phản ứng, thậm chí còn mạnh hơn.

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai. Cô hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh, DJ. Trong sự nghiệp, tên tuổi của Ngân 98 từng gắn với loạt scandal đời tư liên quan đến chuyện ăn mặc táo bạo hay ma túy. Gần đây, ồn ào giữa hot girl Ngân 98 và một người bán hàng ở Cần Thơ nhận được sự quan tâm của dư luận. Phía Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có kế hoạch kiểm tra sản phẩm giảm cân của bạn gái Lương Bằng Quang sau khi vướng phải lùm xùm về độ an toàn.