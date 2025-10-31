Dân mạng 'dậy sóng' vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt

Như Thanh Niên thông tin, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng ở phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) có đơn tố cáo nữ diễn viên 7X (từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam được nhiều người quan tâm Ảnh: CACC

Vụ việc đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ trước thông tin này bởi trước đó, trang cá nhân của sao phim Áo lụa Hà Đông còn đăng tải những hình ảnh mới trong chuyến đi thiện nguyện hay chia sẻ về những khoảnh khắc rạng rỡ của cô. Việc nhiều người nổi tiếng vướng vòng lao lý thời gian qua khiến dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Một tài khoản bình luận: “Chấn động thiệt chứ, năm nay sao toàn bất ngờ thế này”. Người xem khác ý kiến: “Chị là diễn viên có gương mặt xinh đẹp mà mình thích. Đi sai con đường là sai cả cuộc đời”. Một người dùng chia sẻ: “Trời ơi thật bất ngờ luôn, năm nay thanh lọc khá nhiều người nổi tiếng”. “Bất ngờ quá, bởi chẳng ai biết trước điều gì”, một tài khoản viết.

Sau khi tin Trương Ngọc Ánh được công bố, từ khóa liên quan đến nữ diễn viên được tìm kiếm tăng vọt trên Google, trong đó phải kể đến “Trương Ngọc Ánh bị bắt”, “Bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh”, “Trương Ngọc Ánh là ai”, “Trương Ngọc Ánh sinh năm bao nhiêu"… Chưa kể, nhiều người còn vào trang cá nhân của sao phim Áo lụa Hà Đông, để lại nhiều bình luận trái chiều.

Cận cảnh diễn viên Trương Ngọc Ánh nghe đọc lệnh khởi tố

Trương Ngọc Ánh là ai?

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, là gương mặt đình đám trên màn ảnh Việt. Cô từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong phim Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Ngoài ra Trương Ngọc Ánh còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất phim, doanh nhân, người mẫu.

Nhan sắc của Trương Ngọc Ánh ở tuổi U.50 Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Trương Ngọc Ánh chuyển hướng sang tổ chức một số cuộc thi nhan sắc, trong đó có Miss Earth 2023 . Hồi tháng 4.2025, nữ diễn viên gây chú ý khi tái xuất ở vai trò nhà sản xuất lẫn diễn viên trong phim Chiếc kén - dự án có sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Chinh.

Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh liên tục vướng vào những lùm xùm liên quan đến nợ nần và kiện tụng. Về chuyện đời tư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trương Ngọc Ánh từng hẹn hò với diễn viên Anh Dũng. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi vướng tin đồn đã “đường ai nấy đi” khi không còn chia sẻ hình ảnh người còn lại trên trang cá nhân. Đáng chú ý, việc sao nữ 7X từng đăng tải hình ảnh kèm dòng chia sẻ thừa nhận “độc thân vui tính” khiến nhiều người thêm hoài nghi. Từ đó đến nay, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Hiện tại, thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt đang "dậy sóng" trên mạng xã hội. Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.