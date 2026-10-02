Dân mạng phẫn nộ vì màn dẫn 'kém duyên' với Quang Hùng MasterD, nam MC nói gì?

Mới đây, một trong hai MC được nhắc đến trong ồn ào "kém duyên" đã lên tiếng xin lỗi Quang Hùng MasterD. MC Quốc Trung lên tiếng thông qua bài viết được đăng tải trên fanpage có hơn 5.000 lượt theo dõi của mình.

Ồn ào về việc dẫn dắt “kém duyên” với Quang Hùng MasterD, một trong hai MC đã chính thức lên tiếng xin lỗi Ảnh: NVCC

Cụ thể, nam MC cho biết sau khi tạm khóa các trang mạng xã hội, anh có thời gian bình tĩnh để nhìn lại toàn bộ sự việc. Sau khi xem lại những đoạn clip được chia sẻ, Quốc Trung nhận ra cách giao tiếp, ứng xử của mình với Quang Hùng khi đó "chưa đúng mực, chưa phù hợp", đồng thời khiến nam ca sĩ không thoải mái và ảnh hưởng đến chương trình.

Quốc Trung thừa nhận bản thân đã thiếu tinh tế, thiếu chuyên nghiệp trong những khoảnh khắc nói trên và cho biết sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Nam MC cũng chia sẻ anh vốn yêu quý, ngưỡng mộ Quang Hùng từ trước nên khi có cơ hội gặp nam ca sĩ, bản thân vừa vui, hồi hộp, run và lúng túng. Tuy nhiên, Quốc Trung khẳng định những cảm xúc này không phải lý do để biện minh cho cách hành xử của mình.

"Cho Trung gửi đến Quang Hùng lời xin lỗi chân thành nhất. Thật lòng, Trung rất yêu quý và ngưỡng mộ Quang Hùng từ trước đến giờ. Vì vậy, khi có cơ hội được gặp Quang Hùng, Trung vừa vui, vừa hồi hộp, khá run và có phần lúng túng khi đứng cạnh Quang Hùng. Có lẽ vì thế mà Trung đã không kiểm soát tốt lời nói và cách thể hiện của mình. Nhưng đó không phải là lý do để biện minh cho những gì Trung đã nói và đã làm với Quang Hùng", người này bày tỏ.

Nói thêm, Quốc Trung cho biết những phản ứng và góp ý nghiêm khắc nhận được trong những ngày qua là bài học lớn để anh nhìn lại bản thân, đồng thời cẩn trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử sau này. Bên cạnh lời xin lỗi gửi đến "anh trai" 9X, nam MC cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của nam ca sĩ và ban tổ chức chương trình vì những ảnh hưởng từ sự việc.

Vì sao hai MC nhận về loạt chỉ trích từ dư luận?

Trước đó, màn giao lưu giữa Quang Hùng MasterD và hai MC tại sự kiện ngày 26.9 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong những đoạn clip được đăng tải, hai MC liên tục đưa ra các câu từ để nhận xét về nam ca sĩ. Cụ thể, khi Quang Hùng xuất hiện để tham gia trò chơi lái xe mô hình tương tác và giao lưu với người xem thì một MC nói: "Tôi cảm giác nha, lúc nãy chưa có Hùng nó sung nó vui hơn nhiều, tự dưng có Hùng hết sung hết vui". Khi Quang Hùng trả lời sai trong trò chơi, nam MC tiếp tục nói: "Đại sứ gì mà đoán sai".

Người hâm mộ đồng loạt lên tiếng chỉ trích màn dẫn của hai MC đối với Quang Hùng MasterD tại sự kiện hôm 26.9 Ảnh: NVCC

Ở một tình huống khác, khi Quang Hùng gặp lỗi trong phần chơi và đề nghị được thực hiện lại, MC này tiếp tục đưa ra những nhận xét như: "Em bị phiền á Hùng ơi", "Hùng ơi em biết khái niệm chạy thẳng không chứ sao em chạy vào lề không vậy" hay "Em có biết chơi thật không vậy".

Màn tương tác này đã khiến một số khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện vô cùng khó chịu. Trong một đoạn video được lan truyền, người xem còn có thể nghe thấy khán giả tại hiện trường thốt lên: "Sao mà vô duyên dữ vậy".

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, các đoạn clip nhận nhiều bình luận trái chiều và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều. Nhiều khán giả cho rằng việc tạo không khí sôi động trong một chương trình là cần thiết, song cách lựa chọn câu chữ khi tương tác với khách mời cũng cần được cân nhắc, nhất là khi những nhận xét này được đưa ra liên tục trước đông người.

Một số bình luận cho rằng, MC có thể tạo sự gần gũi, hài hước với khách mời nhưng không nên để những câu đùa khiến người được tương tác rơi vào thế khó xử. "Đùa vui cũng cần có giới hạn, nhất là khi đang ở trên sân khấu", một khán giả bình luận. Người khác viết: "Xem đoạn clip thấy Quang Hùng khá gượng, không biết nên phản ứng thế nào trước những câu nói của MC".

Ồn ào cũng khiến danh tính của hai MC dẫn dắt tại sự kiện bỗng được dân mạng "truy lùng". Theo ghi nhận, sau khi nhận nhiều phản ứng, tài khoản TikTok của cả hai được đặt ở chế độ riêng tư và một số tài khoản mạng xã hội khác cũng bị khóa. Trước vụ việc, cả hai không phải những MC có độ nhận diện cao trên mạng xã hội.