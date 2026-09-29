Trần Ngọc Vàng lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn kém duyên với đồng nghiệp nữ

Những ngày gần đây, Trần Ngọc Vàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi một số phát ngôn cũ của anh trong các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp được chia sẻ trở lại. Trước những ý kiến trái chiều, nam diễn viên vừa lên tiếng xin lỗi.

Phát ngôn của Trần Ngọc Vàng về Uyển Ân trong talkshow Ăn miếng trả miếng gây tranh cãi Ảnh: CẮT TỪ TALKSHOW ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG

Điều này được cho là bắt nguồn từ một số clip trả lời phỏng vấn cũ của nam diễn viên được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Trong đó, một trích đoạn từ talkshow có sự tham gia của Uyển Ân, Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn nhận được sự chú ý.

Cụ thể trong talkshow này - trong phần trò chơi, mỗi người sẽ nghe một mệnh đề và nếu từng trải qua tình huống đó thì chia sẻ câu chuyện của mình. Với câu "Tôi đã từng bị bạn đánh khi đi học", Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn cho biết chưa từng gặp phải vấn đề này. Trong khi đó, Uyển Ân chia sẻ cô từng trải qua tình huống này. Ngay sau đó, nam diễn viên chen vào: "Vậy là do nhan sắc đó em", rồi nói thêm: "Do mập í em". Một bộ phận khán giả cho rằng phát ngôn của nam diễn viên bị kém duyên, thiếu tinh tế - nhất là khi câu chuyện được đề cập liên quan đến bạo lực học đường.

Trần Ngọc Vàng xin lỗi

Liên quan đến vụ việc, Trần Ngọc Vàng lên tiếng xin lỗi và cho rằng đây sẽ là bài học lớn để tự kiểm điểm bản thân Ảnh: H.D/ TRANG CÁ NHÂN TRẦN NGỌC VÀNG

Trước làn sóng dư luận, trong kênh broadcast Trần Ngọc Vàng's Family, nam diễn viên thừa nhận khi xem lại những phát ngôn trên, bản thân anh cũng nhận thấy cách hành xử khi đó "thiếu tinh tế, rất là vô duyên và có thể gây khó xử, thậm chí làm tổn thương các nhân vật liên quan".

Sao nam 9X cho biết sau khi xem lại đoạn clip, anh đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi về cách hành xử thiếu tinh tế của mình, đồng thời cảm ơn sự bao dung của đồng nghiệp. "Bản thân Vàng sau khi xem đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi cho hành xử thiếu tinh tế của mình, và Vàng rất biết ơn vì đã nhận được sự bao dung của đồng nghiệp. Đây cũng là một bài học lớn để Vàng tự kiểm điểm bản thân, và rút kinh nghiệm hơn cho những hành xử trong tương lai", Trần Ngọc Vàng chia sẻ.

Trần Ngọc Vàng cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm bận lòng mọi người và cảm ơn những người đã lắng nghe anh.

Trước nam diễn viên, mới đây Trường Giang cũng trở thành từ khóa được chú ý trên mạng xã hội. Một số hình ảnh, clip cũ cùng những câu chuyện liên quan đến cách ứng xử và ồn ào đời tư từ gần 10 năm trước của nam nghệ sĩ được chia sẻ trở lại, khiến anh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trường Giang sau đó lên tiếng xin lỗi công khai trên trang cá nhân, đồng thời thông báo tạm dừng tham gia ghi hình chương trình 2 ngày 1 đêm.



Những năm gần đây, Trần Ngọc Vàng là cái tên đang "hot" của màn ảnh Việt. Thời gian qua, nam diễn viên ít xuất hiện trên mạng xã hội vì tập trung cho dự án cá nhân Ảnh: H.D

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, đang là một trong những "ngôi sao đang lên" của màn ảnh Việt. Nam diễn viên 25 tuổi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng giành ngôi quán quân Gương mặt Điện ảnh 2020, góp mặt trong: Chồng người ta, Người cần quên phải nhớ, Giấc mơ của mẹ, Người mặt trời, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu... Gần đây, sao nam 9X tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Tử chiến trên không và Heo năm móng đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng.