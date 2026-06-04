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Giải trí Phim

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ

Hải Duy
Hải Duy
04/06/2026 09:27 GMT+7

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân cùng nhiều sao Việt khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt phim 'Ma xó'.

Tối 3.6, phim điện ảnh Ma Xó tổ chức buổi ra mắt tại TP.HCM với sự tham gia của dàn diễn viên gồm: NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, Nguyễn Sỹ Hậu, Khánh Tiên Leona... cùng nhiều nghệ sĩ như Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân, Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát, Kiều Minh Tuấn...

Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian và những câu chuyện truyền miệng tồn tại lâu đời trong đời sống người Việt, Ma xó xoay quanh hàng loạt biến cố kỳ bí xảy ra với một gia đình nghèo ở miền quê Nam bộ. Bắt nguồn từ nỗi lo lắng không thể giữ được đứa con và đứng trước sự tận cùng tuyệt vọng của đôi vợ chồng trẻ mà có những bí mật từ quá khứ dần được hé lộ, các nhân vật buộc phải đối diện với những sự thật tưởng chừng đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 1.

Dàn diễn viên góp mặt trong dự án kinh dị - tâm linh do Phan Bá Hỷ đạo diễn

Ảnh: H.T

Tại sự kiện, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim điện ảnh được anh ấp ủ từ những ngày đầu theo nghề. Sau gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và đạo diễn hình ảnh, cơ hội đến với anh khi bộ phim ngắn kinh dị Hồng Y Quán nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn. Theo nam đạo diễn, cuộc gặp gỡ với nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch là bước ngoặt quan trọng đưa Ma Xó từ ý tưởng đến màn ảnh rộng.

Phan Bá Hỷ cho biết điều anh tâm đắc nhất ở dự án là việc bộ phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn đặt trọng tâm vào những câu chuyện về gia đình, nhân quả và số phận con người. Trong khi đó, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch tiết lộ khó khăn lớn nhất của ê kíp nằm ở khâu tìm kiếm bối cảnh. Đoàn phim mất nhiều thời gian để tìm được căn nhà phù hợp với yêu cầu kịch bản, vừa giữ được không gian sinh hoạt thực tế vừa đáp ứng các điều kiện phục vụ ghi hình.

Tại họp báo, Avin Lu cho biết, anh từng xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở quận 4 cũ để tìm kiếm chất liệu diễn xuất cho nhân vật Phú - người đàn ông lao động luôn gồng gánh trách nhiệm gia đình giữa áp lực mưu sinh. Theo Avin Lu, khoảng thời gian làm việc cùng các công nhân giúp anh hiểu rõ hơn về những nhọc nhằn trong cuộc sống lao động thường nhật.

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 2.

Theo Tín Nguyễn, vai diễn trong Ma xó là vai chính đầu tay nên vì thế không tránh khỏi áp lực

Ảnh: H.T

Trong khi đó, Tín Nguyễn thừa nhận vai Thảo là thử thách lớn nhất của cô từ trước đến nay khi lần đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng. Để hóa thân thành phụ nữ mang thai, nữ diễn viên dành thời gian nghiên cứu tâm lý, sinh hoạt của thai phụ và đeo bụng bầu silicone liên tục hơn hai tuần để làm quen với cảm giác cơ thể thay đổi.

"Tôi gần như mang bụng bầu mọi lúc có thể, kể cả khi ngủ. Sau khoảng thời gian đó, tôi phần nào hiểu được những bất tiện và áp lực mà phụ nữ mang thai phải trải qua mỗi ngày", cô chia sẻ. Ngoài ra, Tín Nguyễn cũng trực tiếp thực hiện cảnh quay bẻ người trong phim nhờ lợi thế từng là dancer. Nữ diễn viên cho biết cô không cần tập luyện thêm cho phân đoạn này vì đã quen với những động tác tương tự từ trước.

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 3.

Ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn hài hước, duyên dáng song với phim Ma xó Lê Khánh có dịp hóa thân vào vai diễn hoàn toàn khác lạ so với trước đây

Ảnh: H.T

Đảm nhận vai bà Tánh, Lê Khánh cho biết đây là một trong những nhân vật nhiều màu sắc nhất cô từng thể hiện thời gian gần đây khi cùng lúc mang hình ảnh của một bà thầy, bà mụ và người mẹ. Nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn bám sát kịch bản và tôn trọng tuyệt đối định hướng của đạo diễn trong quá trình hóa thân.

Ở góc độ nghề nghiệp, NSƯT Hạnh Thúy nhận định sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim kinh dị thời gian qua phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của khán giả. Tuy nhiên, theo nữ nghệ sĩ, để giữ chân người xem, các nhà làm phim cần liên tục đổi mới cách kể chuyện và mở rộng chất liệu sáng tạo.

Ma Xó sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5.6.

Sao Việt hội ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim 'Ma xó'

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 4.

Xuất hiện tại sự kiện trong váy đỏ nổi bật, Trương Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù đã bước sang tuổi 37, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 5.

Yên Đan và Phạm Anh cùng xuất hiện tại sự kiện. Thời gian qua, cả hai nhận được sự chú ý của khán giả khi góp mặt trong dự án điện ảnh Ốc mượn hồn

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 6.

Không hề lép vế giữa dàn mỹ nhân trên thảm đỏ, Uyển Ân gây chú ý khi diện thiết kế gợi cảm, khéo léo tôn vóc dáng thon gọn và quyến rũ. Thành quả giảm cân thời gian qua giúp nữ diễn viên ngày càng tự tin với diện mạo mới

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 7.

Diễn viên Huỳnh Lập cũng dành thời gian đến chúc mừng đồng nghiệp ra mắt dự án mới. Thời gian qua, nam diễn viên gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 8.
Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 9.

Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng gây chú ý tại thảm đỏ phim Ma xó với vẻ ngoài điển trai. Trước đó, hai nam diễn viên góp mặt trong dự án phim Heo năm móng thu về hơn 200 tỉ đồng

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 10.

Kiều Minh Tuấn có mặt từ sớm để chúc mừng đồng nghiệp trong ngày ra mắt dự án mới. Nam diễn viên đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi khi liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như: Con kể ba nghe, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng...

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 12.

Đạo diễn Hữu Tiến

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 13.

"Em xinh" Emma Nhất Khanh

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 15.

Diễn viên Long Đẹp Trai

Ảnh: H.T

Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 18.
Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 19.
Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân... diện gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh 20.

Dàn diễn viên Mưa đỏ: Nhật Hoàng - Đình Khang - Huy Tít

Ảnh: H.T


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