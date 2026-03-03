Trương Quỳnh Anh, Hòa Minzy gợi cảm đến mừng Mỹ Tâm 'đón tin vui'

Tối 2.3, phim điện ảnh Tài do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt gồm NSND Kim Xuân, Vân Trang, Thu Thủy, Ưng Hoàng Phúc, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Trương Quỳnh Anh, Uyển Ân...

Tài là dự án tâm huyết của Mai Tài Phến. Trong phim, anh đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời cũng là diễn viên chính. Trong khi đó, Mỹ Tâm giữ vai trò nhà sản xuất của dự án.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Mai Tài Phến cho biết anh đã dành nhiều năm để phát triển nhân vật trung tâm và xây dựng phong cách hành động riêng. Anh nói: "Tôi đã ấp ủ 3, 4 năm cho nhân vật này. Tôi dựa trên những tưởng tượng của mình và thiết kế tính cách, hoàn cảnh của nhân vật. Tôi tin đã làm gì sẽ phải nhận thành quả hoặc hậu quả”.

Khoảnh khắc tình cảm của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại sự kiện. Màn kết hợp của bộ đôi nghệ sĩ được khán giả quan tâm ẢNH: NSX

Nói về các phân đoạn hành động trong dự án, nam đạo diễn bày tỏ: “Tôi không đánh để đẹp, mà đánh phải thật và ra cảm xúc nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các anh em cascadeur (diễn viên đóng thế), tôi cảm thấy hài lòng. Tập luyện mỗi bài mất 10 ngày, tổng cộng mất gần 3 tuần cho các phân đoạn hành động”.

Đạo diễn cũng tiết lộ quá trình làm việc với dàn diễn viên diễn ra thuận lợi khi nhiều cảnh quay đạt hiệu quả ngay từ lần thực hiện đầu tiên. Đặc biệt, anh dành lời khen cho Mỹ Tâm khi gọi cô là "nữ hoàng one shot" của đoàn phim với nhiều cảnh quay "một phát ăn ngay".

Theo chia sẻ của đạo diễn, sự tập trung và khả năng nhập vai nhanh giúp quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ, góp phần giữ được cảm xúc tự nhiên cho từng phân đoạn.

Dàn sao đến 'chung vui' cùng Mỹ Tâm

NSND Kim Xuân rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Tài. Ở tuổi U.70, bà vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, nữ nghệ sĩ tham gia phim Nhà mình đi thôi ẢNH: NSX

Vân Trang được chồng doanh nhân hộ tống khi đi sự kiện. Dù bận rộn với công việc gia đình, chăm sóc con nhỏ, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ với phim ảnh. Cuộc sống của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: NSX

Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung. Tại sự kiện, cô gây chú ý khi diện thiết kế váy tông trắng, khoe vai trần gợi cảm. Trước đó, nữ diễn viên không ngại thể hiện sự mến mộ dành cho đàn chị Mỹ Tâm ẢNH: NSX

Khổng Tú Quỳnh và Uyển Ân khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện. Thời gian qua, em gái Trấn Thành gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Nhà mình đi thôi ẢNH: NSX

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương và Thu Thủy - Kin Nguyễn tình cảm khi xuất hiện tại sự kiện ẢNH: NSX

Dàn sao như Kiều Minh Tuấn, Tiến Luật, Mono dành thời gian đến chúc mừng bộ đôi Mai Tài Phến - Mỹ Tâm. Chia sẻ sau khi xem phim, Tiến Luật cho biết anh bất ngờ trước thân phận của giọng ca Ước gì trong tác phẩm này ẢNH: NSX

Biên tập viên Diệp Chi chọn trang phục kín đáo, trong khi đó Hòa Minzy khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế váy họa tiết ren ẢNH: NSX

Sau Giọng hát Việt, Đức Phúc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Mỹ Tâm. Tại sự kiện, nam ca sĩ chuẩn bị một bó hoa lớn để chúc mừng người thầy của mình ẢNH: NSX