Mỹ Tâm bối rối giải thích về cách xưng hô với Mai Tài Phến

Chiều 2.3, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Tài diễn ra ở TP.HCM, quy tụ dàn sao gồm nhà sản xuất Mỹ Tâm, đạo diễn Mai Tài Phến, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Long Đẹp Trai, diễn viên Quang Trung, diễn viên Sỹ Toàn…

Tài là dự án tâm huyết của Mai Tài Phến. Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, anh còn đóng chính trong tác phẩm điện ảnh này. Trong khi đó, ngoài vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm cũng tham gia phim với vai Út Lanh - người bạn thời thơ ấu của nam chính. Tuy nhiên ở cuối phim, thân phận của cô được hé lộ gây bất ngờ cho người xem.

Mỹ Tâm nói gì về Mai Tài Phến?

Dàn diễn viên phim Tài tại sự kiện ra mắt phim. Đây là tác phẩm tâm huyết của Mai Tài Phến, do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất ẢNH: MH

Tại sự kiện, Mỹ Tâm không ngại dành lời khen cho khả năng đạo diễn của Mai Tài Phến. Cô nói bản thân tin tưởng vào đồng nghiệp và chỉ hỗ trợ khoảng 10% để kịch bản trở nên phù hợp hơn. Giọng ca 8X bày tỏ thêm: “Tôi bất ngờ ở Mai Tài Phến trên cương vị đạo diễn. Hầu như về trang điểm, tạo hình nhân vật… Phến đều làm hết. Cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Phến và thấy rằng mình đã đặt niềm tin đó đúng người, đúng chỗ. Tôi mong rằng với sự cố gắng, nỗ lực đó của Phến sẽ được đền đáp”.

Khi được hỏi về việc không thử sức với những phân cảnh hành động trong phim, Mỹ Tâm nói cô không thích một kịch bản phim “đánh nhau từ đầu đến cuối”. Thay vào đó, nữ ca sĩ mong muốn kể một câu chuyện mạnh mẽ nhưng vẫn có yếu tố tình cảm, nhằm mang đến thêm một gia vị cho khán giả.

Sao nữ 8X thẳng thắn chia sẻ thêm: “Từ đầu, tôi đã xác định nếu có cảnh đánh nhau thì thôi tôi không nhận. Thật ra Phến có thuyết phục tôi thực hiện một vài cảnh như vậy nhưng tôi nói mình không chuẩn bị cho việc đó và cũng không thích đánh nhau”.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không ngại dành những lời "có cánh" cho nhau trước truyền thông ẢNH: MH

Tại sự kiện, Mỹ Tâm có khoảnh khắc xưng “em” khi tương tác với Mai Tài Phến, khiến nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi về điều này, nữ ca sĩ bối rối cho hay: “Từ Chị trợ lý của anh, tôi đã xưng 'em' rồi. Thậm chí xưng lại là 'chị' không được luôn”.

Đồng thời, khi nói về việc hợp tác với Mai Tài Phến trong dự án tiếp theo, Mỹ Tâm thẳng thắn: “Tôi cũng chưa biết được, vì lần hợp tác này cũng chỉ là cái duyên chứ không phải sự sắp xếp nào của cả hai. Nếu trong thời gian tới có những kịch bản hay, khiến tôi cảm thấy rung động thì không chỉ Mai Tài Phến mà bất kỳ một nghệ sĩ, một biên kịch nào tôi cũng đều có thể tham gia, vừa hỗ trợ hoặc có thể làm bất cứ vai trò gì để tạo ra một tác phẩm tốt. Tôi rất cởi mở với điều đó”.

Về phần Mai Tài Phến, khi được hỏi về diễn xuất của Mỹ Tâm, nam đạo diễn đánh giá giọng ca Ước gì là “nữ thần one shot”. Lý giải về điều này, anh nói: “Cô Út (cách gọi thân mật) thực hiện một lần là 'dính' luôn. Lần thứ hai hay lần thứ ba thì cũng hay, nhưng lần đầu là đẹp nhất. Đối với tôi, khi quay với cô Út rất nhẹ nhàng. Với nhân vật này, chỉ có cô Út khiến tôi tin tưởng, tôi không nghĩ được người thứ hai”.