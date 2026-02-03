Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Mỹ Tâm kể chuyện 'xin vai', hé lộ 'chiêu' khi tranh cãi với Mai Tài Phến

Thạch Anh
03/02/2026 22:16 GMT+7

Tại sự kiện công bố phim 'Tài', Mỹ Tâm có những phút trải lòng về việc trở lại điện ảnh với vai trò nhà sản xuất sau 7 năm.

Chiều 3.2, buổi showcase giới thiệu phim Tài được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ gồm NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Sỹ Toàn, Long Đẹp Trai, Trần Kim Hải… Được biết đây là dự án điện ảnh do Mai Tài Phến làm đạo diễn, còn Mỹ Tâm đảm nhận vai trò sản xuất.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại showcase là phần công bố thông tin khởi chiếu. Trước đó, có tin đồn phim sẽ ra mắt vào mùng 1 Tết, trực tiếp cạnh tranh với các tác phẩm của Trấn Thành, Trường Giang… Tuy nhiên tại sự kiện, phía ê kíp thông báo Tài được trình làng vào ngày 6.3.2026.

Sự trở lại của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm kể chuyện 'xin vai', hé lộ 'chiêu' khi tranh cãi với Mai Tài Phến- Ảnh 1.

Dàn diễn viên Tài tại sự kiện công bố phim

ẢNH: T.A

Theo Mỹ Tâm, khi dự án Tài được công bố, nhiều khán giả trông chờ tác phẩm được trình làng vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định bản thân và ê kíp không có ý định ra mắt phim vào thời điểm này. “Tôi chỉ lăn tăn là nên chiếu sớm hơn một xíu hay đúng vào dịp 8.3. Có nhiều phim tết rất tốt, rất hay rồi mà tự nhiên mình thêm vào nữa làm chi. Tôi nghĩ ra mắt thời điểm 6.3 là hợp lý rồi”, Mỹ Tâm bày tỏ.

Mỹ Tâm chia sẻ thêm khi Mai Tài Phến gửi kịch bản, cô đã cân nhắc và quyết định để anh đảm nhận vai trò đạo diễn. Bởi ở góc độ nhà sản xuất, nữ ca sĩ thấy rằng diễn viên 9X có góc nhìn đa chiều hơn nên “sẽ làm tốt nhất cho vai trò đạo diễn”. Nói về việc tham gia vào khâu kịch bản, Mỹ Tâm thẳng thắn thừa nhận: “Chính xác là tôi cũng có đưa ra những góp ý, để xem nếu làm như vậy có ổn hơn không. Kịch bản này của Mai Tài Phến hoàn toàn, tôi chỉ tham gia khoảng 10% mà thôi”.

Nói về quyết định trở lại điện ảnh sau hơn 7 năm, Mỹ Tâm chia sẻ từ cột mốc phim Chị trợ lý của anh, cô từng thực hiện phim tài liệu Người giữ thời gian và đến hiện tại là Tài. Nữ ca sĩ nói thời gian qua, có nhiều người hỏi thăm về lý do không tiếp tục đóng phim. Song Mỹ Tâm quan niệm bản thân cần có những vai diễn phù hợp và cho rằng mọi thứ còn phụ thuộc vào duyên số.

Mỹ Tâm kể chuyện 'xin vai', hé lộ 'chiêu' khi tranh cãi với Mai Tài Phến- Ảnh 2.

Mỹ Tâm thừa nhận từng tranh cãi với Mai Tài Phến trong quá trình thực hiện dự án

ẢNH: T.A

“Đối với tôi, nghệ thuật luôn là vậy. Ngay cả trong âm nhạc, khi làm show, tôi phải thấy có duyên, có cảm hứng nhiều thì mới làm. May mắn rằng Tài tạo cho tôi nhiều cảm hứng nên quyết định thực hiện”, giọng ca 8X bộc bạch.

Nói về việc tham gia diễn xuất trong Tài, Mỹ Tâm hài hước: "Tôi có xin vai nữa. Mỗi lần tiền kỳ, tôi xin thêm một xíu thoại là anh Long Đẹp Trai nói rằng chắc đang 'cơ chế'. Thật ra tôi có đóng nhưng chỉ là vai nhỏ thôi, không nhiều lắm. Nếu chia sẻ thì coi như không còn gì để chia sẻ luôn. Nhưng thật sự tôi rất vui khi ở vai trò nhà sản xuất. Ngay từ đầu, tôi đã xác định mình không tham gia nhiều trong phim mà chỉ là nhân vật làm cho phim có chút tình cảm. Còn ở vai trò sản xuất, tôi được gặp gỡ nhiều anh chị và làm trong một môi trường tập thể rất dễ thương". 

Trong quá trình làm việc, Mỹ Tâm thừa nhận cô và Mai Tài Phến không tránh khỏi những lần tranh cãi gay gắt. Cô tâm sự: “Thường thì mình nghĩ nếu làm như vậy sẽ hay hơn, nhưng Mai Tài Phến lại nói rằng ý đồ của bạn ấy là khác. Cả hai đều không gặp điểm chung nào, giống như kiểu tôi nghĩ mình nói vậy mà sao người ta không hiểu”. Cũng theo giọng ca 8X, cách giải quyết của cả hai là suy nghĩ lại ý của mình và mang vấn đề ra để mọi người cùng xem và nhận ý kiến từ mọi người xung quanh. “Chiều hướng nào hay hơn thì chúng tôi sẽ làm theo ý đó”, cô nói.

Mỹ Tâm tiết lộ lý do tái hợp màn ảnh rộng với Mai Tài Phến

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim điện ảnh 'Tài' được nhiều người quan tâm. Mới đây, vai trò của cả hai cũng được hé lộ.

