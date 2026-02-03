Mai Tài Phến: 'Chữ Tâm kia phải bằng… 10 chữ Tài!'

Trước giờ phim Tài do Mai Tài Phến đạo diễn và Mỹ Tâm là nhà sản xuất chính thức có màn showcase đầu tiên vào chiều nay 3.2 và sẽ công bố việc Tài có tham gia đường đua phim tết hay không, Mai Tài Phến đã dành riêng cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn độc quyền.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm sát cánh cùng đạo diễn Mai Tài Phến trong dự án phim Tài Ảnh: NVCC

'Ba năm qua, trong đầu tôi chỉ có Tài'

* Đảm nhận chức danh đạo diễn một bộ phim (dự kiến) chiếu tết khi chỉ mới thử sức ở vai trò này qua một bộ phim web drama; lại còn là vai trò kép: đạo diễn – biên kịch – diễn viên, liệu chiếc áo đó có quá rộng với Mai Tài Phến?

- Mai Tài Phến: Ba năm trước, ngay bộ phim đầu tay Bình Báo, tôi cũng từng thử sức mình trong vai trò kép này cùng các cộng sự ăn ý từ phim Chị trợ lý của anh. Bình Báo dù chỉ là phim web drama nhưng đã được làm trong tâm thế một phim điện ảnh và đã giúp tôi có được sự tự tin cần thiết để nghĩ đến một dự án lớn hơn. Cũng chính nhờ Bình Báo mà cô Út (cách Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm - PV) cùng ê kíp Chị trợ lý của anh mới tin tưởng đồng hành tiếp cùng tôi trong dự án này. Ba năm qua, trong đầu tôi chỉ có Tài. Đó là tất cả những gì tôi học được, đã trải nghiệm và hơn hết, đã không ngừng khao khát.

* Khao khát nổi tiếng, bằng chính đôi chân của mình?

- Đó là ước mơ từ bé. Nhà tôi ngày đó nằm ngay sát một quán cà phê, tối ngày họ mở phim bộ, tôi đứng - ngồi xem phim ở đó còn nhiều hơn ở nhà. Tôi "quen thân" Châu Tinh Trì hơn bất kỳ ai trên đời. Từ bé, tôi đã luôn thần tượng những người có khả năng kể ra được câu chuyện của mình. Tôi nghĩ ai cũng có câu chuyện của mình, chỉ có điều có muốn và có thể kể được câu chuyện đó ra hay không mà thôi. Khao khát của tôi không gì khác là kể ra được câu chuyện của mình.

Mơ ước đó ngày càng định hình và rõ nét hơn khi tôi vào trường điện ảnh học về diễn xuất, đóng phim, đóng MV… và cứ thế vừa học hỏi và quan sát cho đến khi có đủ tự tin ngồi vào bàn viết ra câu chuyện của mình và nghĩ cách kể nó. Đứng ngoài thì thấy nhanh thôi, nhưng với người trong cuộc và những người thân quý mình, sẽ hiểu đó là cả một quá trình dài của nung nấu và học hỏi.

Tài đã ở trong tôi quá lâu. Phần nào đó, Tài cũng chính là tôi - một chàng trai miền Tây lên thành phố mưu sinh. Bằng cách nào đó, mọi hình dung về Tài và những cảnh phim cứ hiện lên mồn một trong tôi khi tôi ngồi viết kịch bản. Và vì thế, Tài nhất thiết phải được kể ra và hiện lên bằng xương bằng thịt trên màn ảnh.

Mai Tài Phến nói rằng "phần nào đó, Tài cũng chính là tôi - một chàng trai miền Tây lên thành phố mưu sinh" Ảnh: NVCC

* Anh nghĩ mình có khiếu kể chuyện không?

- Có thể tôi không phải là người kể chuyện giỏi, cũng chưa đủ trải nghiệm để sâu sắc nhưng là người có thể kể một câu chuyện đơn giản mà hài hước. Vui, nhẹ nhàng, pha chút kịch tính, hành động. Thôi thì mình cảm được tới đâu mình kể tới đó. Còn hơn là gồng lên để kể câu chuyện của mình bằng giọng của người khác, cách nhìn của người khác.

* Nhân vật Tài giống anh ở điểm nào?

- Cái gì cũng làm được hết, không phải vì tài, mà vì chịu khó. Chịu khó lắm. Không làm thì thôi, chứ một khi đã làm là làm chết bỏ, là "u mê quên lối về" luôn đó! Tài cũng chịu khó… thua thiệt nữa. Cái lúc mà Tài học hỏi, người ta có quên trả công Tài cũng không sao, miễn sao được học hỏi. "Sao cũng được", để mà sống cho nhẹ nhàng.

'Tôi muốn học ở Mỹ Tâm sự điềm tĩnh'

* Trước khi trở thành "ông lớn" của "phim bom tấn Việt", Trấn Thành ở màn thử sức đầu tiên cũng vẫn phải mời Vũ Ngọc Đãng gánh vai trò đồng đạo diễn Bố già. Còn anh thì luôn chọn "một mình một ngựa", liệu có uống nhầm "thuốc liều"?

- Không ai có thể một mình mà gánh được cả một bộ phim. Như đã nói, nếu không có sự đồng hành của các cộng sự thân tín từ ê kíp làm phim Chị trợ lý của anh và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình từ cô Út trong vai trò nhà sản xuất thì chắc chắn, tôi đã không có đủ dũng khí và tự tin để đi đến cùng với dự án này.

* Anh nghĩ sao về câu nói: "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"? Đã bao giờ anh mặc cảm trước cái bóng quá lớn của Mỹ Tâm, là chút ấm ức khó nói khi bị nghĩ "ăn theo, dựa bóng"?

- Không sao hết. Vì nếu tôi là mọi người và đứng ngoài nhìn vào, chắc tôi cũng nghĩ thế quá đi chứ! Vì cái bóng của cô Út lớn thiệt, lớn với nhiều người chứ đâu có với mỗi tôi!

Với tôi, "chữ Tâm kia phải bằng… 10 chữ Tài" mới đúng! Tới giờ này, nếu có ai đó ảnh hưởng lên tôi nhiều nhất, sâu đậm nhất chắc chắn là cô Út rồi. Trong cuộc sống, nếu tình cờ gặp được ai đó ảnh hưởng tốt lên mình, thì với tôi, đó là một duyên may. Với tôi mà nói, khi xem cô Út biểu diễn trên sân khấu, tôi chắc chắn luôn là một big fan rồi. Cô Út đi diễn ở đâu, hay thậm chí livestream, chỉ cần cô báo lịch là tôi xem bằng hết. Xem để học đó, học được nhiều lắm.

Rồi cả khi quan sát cách cô Út ứng xử trong showbiz hay với gia đình, với mọi người, từ những cộng sự thân thiết hay cả một người lao công, tôi cũng luôn thần tượng cô Út. Một người đã lên tới đỉnh cao đó rồi, mà sao vẫn luôn gần gũi chan hòa với mọi người, mà là thiệt, không phải diễn nha! Không phải như cách một người trên cao cúi xuống mà chỉ đơn giản là giữa con người với con người. Tâm là xứng với tên Tâm rồi đó, vì cô Út sống đẹp thiệt! "Có đức mặc sức mà ăn", bảo sao người ta ngồi đó tận hơn 20 năm rồi đó!

Nhưng mà cũng không nên so với một người đã trụ vững hơn 20 năm trong nghề khi mình chỉ mới đi được một quãng… Mình là đàn ông mà, sao lại đi "hơn thua" với phụ nữ? Mỗi người một cuộc đời, và đều có câu chuyện riêng của mình để kể, và trải nghiệm.

Mai Tài Phến chia sẻ nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình từ Mỹ Tâm trong vai trò nhà sản xuất thì chắc chắn, anh đã không có đủ dũng khí và tự tin để đi đến cùng với dự án này Ảnh: NVCC

* Cụ thể, anh học được gì từ Mỹ Tâm?

- Sự điềm tĩnh. Bất cứ chuyện lớn bé gì vào tay cô Út cũng thành nhẹ nhàng trôi chảy hết, chính là vì cô luôn điềm tĩnh và thấu đáo, luôn nhìn thấy trước và nhìn ra cách giải quyết. Một sự cố (bị hỏng một đạo cụ khó kiếm) trên phim trường Tài, nhờ sự có mặt của cô Út ở đó mà đã được giải quyết êm xuôi, gọn lẹ. Đó là nhờ kinh nghiệm thượng thừa ở một người đã trụ vững trên đỉnh của mình suốt hơn hai mươi năm qua. Đó cũng chính là điều tôi chưa hoàn thiện được, vẫn nhiều lúc thấy rối lắm. Nhưng thật may là cô Út đã luôn ở đó, để mỗi khi mình bị rối, là có sự điềm tĩnh ở cô làm điểm tựa.

* Anh nghĩ, điều gì ở Mai Tài Phến đã thuyết phục được nhà đầu tư Mỹ Tâm?

- Sự quyết tâm và chân thành, tôi nghĩ thế. Cô Út sẽ không đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì, nếu cô ấy không nhìn thấy ở đó sự quyết tâm và chân thành. Có thể cô ấy đã quan sát đủ Mai Tài Phến, từ MV Đừng hỏi em cho tới Chị trợ lý của anh rồi Bình Báo và cả cách tôi đổ sức cho một vai diễn chỉ có mấy phân đoạn không thoại như Võ Tòng trong Đất rừng phương Nam. Cô Út thích cái cách một người mà khi họ để tâm làm cái gì là chỉ cần biết trên đời có mỗi việc đó và cái họ nhận về cho thấy họ xứng đáng với điều đó. Chỉ cần xứng đáng với điều đó.

Mai Tài Phến vào vai chàng trai miền Tây trong phim Tài Ảnh: NVCC

* Liệu có chút "trắc ẩn phụ nữ": chính cô ấy cũng muốn giúp anh thoát ra khỏi "cái bóng"?

- Trước khi được đặt lên bàn của nhà đầu tư Mỹ Tâm, Tài từng đi chào hàng nhiều nhà đầu tư khác nhưng khi bàn sâu hơn thì có một số điểm không đi tới thỏa thuận được. Đã có lúc, tôi nghĩ tới việc phải gác lại Tài, vì chắc còn lâu mới tìm được cơ hội. Tới lúc đó thì cô Út và ê kíp Chị trợ lý của anh mới ngồi lại. Là vì cô Út luôn thích làm phim, mà cũng đã 8 năm rồi chưa làm tiếp được vì bận quá trời show. Làm phim rất cần cảm xúc, tâm huyết và quan trọng là phải dành toàn thời gian. Cô Út biết rất rõ điều đó và có lẽ đã nhìn thấy điều đó ở Mai Tài Phến.

Điều Tài có thể mang lại cho Tâm là cảm xúc



* Nhà đầu tư Mỹ Tâm có bắt anh hứa phải thành công?

- Tôi không dám hứa thành công, và cô Út cũng bảo chỉ cần tôi cố gắng hết sức. Bất cứ việc gì lớn bé, một khi mình đã cố gắng hết sức rồi, đã dành trọn thời gian thì cho dù kết quả của nó thế nào, cũng sẽ không phải ân hận nữa, và hoàn toàn có thể tự hào vì mình đã cố hết sức, cô Út bảo thế.

* Liệu có thể coi là thành công của Mai Tài Phến, nếu khách mua vé chủ yếu là fan của Mỹ Tâm?

- Thì phim Tài rõ ràng sẽ rất cần đến sự ủng hộ của fan Mỹ Tâm rồi. Cái tên Mỹ Tâm sẽ giúp phim viral, chắc chắn rồi. Nhưng đừng quên, khán giả ca nhạc rất khác với khán giả xem phim. Phim là phải tính đến hàng trăm, hàng triệu lượt xem, đâu phải một lượt xem mà thắng được.

Mai Tài Phến chỉ đạo diễn xuất trên phim trường Tài Ảnh: NVCC

* Nãy giờ toàn nói cái mà Mỹ Tâm có thể mang lại cho Mai Tài Phến. Vậy chiều ngược lại?

- Là cảm xúc. Đôi khi tôi có thể làm cho cô Út vui. Trai miền Tây mà, nghĩ sao nói vậy, mà cũng có thể nói không cần nghĩ luôn, cái đó nó làm cho cô Út thấy vui, vì... cũng không phải nghĩ gì nhiều.

* Mỹ Tâm từng nói với Thanh Niên: Khi nhìn thấy mình trên màn ảnh Người giữ thời gian, cảm giác của cô ấy là "Mỹ Tâm, cô ấy vừa gần vừa xa". Vậy còn cảm giác của Mai Tài Phến, khi đứng gần cô ấy?

- Khi Mỹ Tâm đứng xa, trên sân khấu, tôi luôn nhìn cô ấy như nhìn một thần tượng. Còn khi đứng gần, tôi lại thấy cô ấy như một người thân. Thân lắm.

* Người thân hay người thương?

- Sao cũng được, tùy mọi người nghĩ đi, hoặc tới nhìn tôi và cô Út đi cinetour, chắc mọi người sẽ hiểu. Tôi với cô Út thì đương nhiên rất là thân rồi, thân quá mà! Còn thương hay không, chỉ cần mình tự biết, hai người tự biết, là đủ.

"Khi Mỹ Tâm đứng xa, tôi luôn nhìn cô ấy như một thần tượng" Ảnh: NVCC

* Sao lại có thể đứng cạnh một người phụ nữ "trên cơ" mình nhỉ? Một kiểu "tài" chăng: Tài... chịu khó?

- Sao lại không được? Đâu khó chịu đâu mà phải chịu khó! Vui mà!

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!