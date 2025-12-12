Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do không còn hợp tác với Châu Tinh Trì

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/12/2025 20:09 GMT+7

Ngày 11.12, trang Tiêu Tương Thần Báo đưa tin đạo diễn Vương Tinh đã đăng tải một video, trong đó giải thích lý do ông không còn tiếp tục hợp tác với ngôi sao Hồng Kông Châu Tinh Trì.

Theo Vương Tinh, khi hai người lần đầu làm việc chung trong bộ phim Thần bài 2, họ vẫn rất hòa hợp. Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai đều trưởng thành và phát triển theo những hướng riêng, dẫn đến khác biệt về tư duy sáng tạo. Vương Tinh cho biết đã có vài bộ phim ông phải nhượng bộ và điều chỉnh theo mong muốn của Châu Tinh Trì để quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ.

'Cặp đôi vàng' ngừng hợp tác do bất đồng quan điểm

Đến khi thực hiện Thiên vương chi vương 2000, mâu thuẫn giữa hai bên được đẩy lên đến mức không thể dung hòa. Bộ phim xoay quanh anh chàng cảnh sát chìm Lương Khoan với nhiệm vụ khám phá chứng cứ tội phạm của tay cờ bạc khét tiếng. Để dễ dàng xâm nhập vào giới cờ bạc, anh đã tìm đến vua cờ bạc bịp nổi tiếng của Hồng Kông vừa được ra tù giúp đỡ.

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do không còn hợp tác với Châu Tinh Trì - Ảnh 1.

Vương Tinh nhớ lại mình từng có một tình bạn thân thiết với Châu Tinh Trì. Cả hai thường xuyên tâm sự về chuyện tình cảm và chia sẻ với nhau những bí mật

Ảnh: thestar

Nội dung của bộ phim nhàm chán, đến cả những chi tiết gây cười cũng vô cùng khiên cưỡng và thiếu tự nhiên. Trên phim trường, Châu Tinh Trì và đạo diễn Vương Tinh luôn xảy ra bất đồng quan điểm, cho nên nhiều tình tiết trong phim trở nên lộn xộn và thiếu tính thống nhất. Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc vì cho rằng với bộ phim này, đạo diễn Vương Tinh đã hủy hoại đi khả năng diễn xuất của Châu Tinh Trì.

Kể từ đó, cả hai không còn tiếp tục hợp tác trong bất kỳ dự án nào. Dù vậy, Vương Tinh vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Châu Tinh Trì, khẳng định ông xem Châu Tinh Trì là diễn viên có diễn xuất xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do không còn hợp tác với Châu Tinh Trì - Ảnh 2.

Năm 2012, Vương Tinh từng lên tiếng chỉ trích Châu Tinh Trì yêu tiền hơn làm phim và khó hợp tác

Ảnh: vibes

Vương Tinh và Châu Tinh Trì từng hợp tác nhiều lần trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông, mang đến loạt tác phẩm ăn khách như Thần bài 2, Chuyên gia xảo quyệt, Thánh bài, Tân Lộc Đỉnh ký, Cửu phẩm chi ma quan...

Trong thập niên 1990, Châu Tinh Trì và Vương Tinh liên tục tạo ra nhiều tác phẩm đạt doanh thu nổi bật, góp phần định hình giai đoạn hoàng kim của phim hài Hồng Kông. Vương Tinh được xem là đạo diễn, nhà sản xuất mát tay, còn Châu Tinh Trì nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao nhờ lối diễn "nonsensical comedy" độc đáo.

Sự kết hợp giữa tư duy thương mại của Vương Tinh và phong cách sáng tạo của Châu Tinh Trì từng mang lại nhiều cú hích phòng vé, tạo nền tảng cho danh tiếng của cả hai trước khi những khác biệt trong quan điểm nghệ thuật khiến họ đi theo những hướng riêng biệt.

châu tinh trì Vương Tinh Hồng Kông điện ảnh Hồng Kông
