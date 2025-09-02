Mỹ Tâm nói về 'màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp' của mình tại A80

Thức trắng đêm để chờ đến suất diễn "đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình": hòa giọng cùng bài Tiến quân ca và bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình sáng 2.9, Mỹ Tâm đã hào hứng riêng dành cho Thanh Niên một cuộc trò chuyện đầy xúc động.

"Đứng ở nơi rộng, để thấy được tầm cao"

Chỉ 8 câu hát, nhưng màn trình diễn "ngắn kỷ lục" của Mỹ Tâm đã ngay lập tức gây viral mạnh trên mạng xã hội, khi được vang lên tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2.9, nơi hàng triệu con tim đang cùng hòa nhịp vào thời khắc linh thiêng của cả dân tộc. Sau những lời mở đầu quen thuộc của bài Tiến quân ca được cất lên bởi chất giọng con trẻ hồn nhiên: "Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc…", là giọng hát vang ngời lảnh lót mà điềm đạm ấm áp của Mỹ Tâm với những ca từ thiết tha mà giản dị của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển trong ca khúc Giai điệu tự hào: "Bài hát ấy vang trong tim con/Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng/ Khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/Bài hát ấy con nghe hôm nay/Là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/Cùng triệu người ngân vang câu ca/Nước non Việt Nam ta, vững bền…".

Màn trình diễn truyền cảm được đánh giá: "Chỉ có thể là Mỹ Tâm!" tại A80 Ảnh: Thắng Đặng

Mỹ Tâm, giọng hát với sức bền hơn 20 năm, với "nhan sắc không tuổi" trong tà áo dài tinh khôi, mái tóc bối cao giản dị, phong thái bình thản, nét mặt cương nghị, ánh mắt ngời sáng tin yêu cùng chất giọng thanh thoát vút bay đã trở thành một biểu tượng đẹp của âm nhạc khi song hành cùng khoảnh khắc lịch sử và là một khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời ca hát của "người giữ thời gian".

Mỹ Tâm "cất lên tiếng lòng, với tất cả sự chân thành tha thiết nhất"

Còn nhớ, trong một cuộc trò chuyện cách đây chưa lâu trên Thanh Niên, chị từng nói: "Lên cao nhìn được rộng lắm". Còn hôm nay, liệu có là cảm giác ngược lại, khi đứng giữa sân khấu rộng thênh thang là quảng trường Ba Đình?

- Chính xác là một cảm giác ngược lại: Đứng ở nơi rộng, để thấy được tầm cao. Tầm cao của lý tưởng. Và lý tưởng không ở đâu xa, mà ngay trước mắt mình. Là hình ảnh lăng Bác thiêng liêng, đã trở thành biểu tượng "hồn thiêng" của dân tộc. Đó là nơi Tâm từng được vào lăng viếng Bác lần đầu vào năm 1998, và lần nào ra Hà Nội biểu diễn, Tâm cũng thường đi ngang qua nhưng không thể nghĩ lại có lần được hát trước lăng Bác, giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, lại còn vào đúng thời khắc linh thiêng của cả dân tộc. Đó là khoảnh khắc mà Tâm nghĩ cái lý tưởng sống mà lâu nay Tâm lặng lẽ theo đuổi có lẽ đã hòa vào lý tưởng chung của dân tộc, khi những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước hiện diện tại kỳ đài đến những người dân khắp mọi nẻo phố phường đang cùng lắng nghe tiếng vọng của lịch sử.

Cảm giác đặc biệt nhất là gì?

- Tâm và mọi người đứng xếp hàng chờ từ 2-3 giờ sáng, gần như trắng đêm thức đợi giây phút được tiến qua kỳ đài. Gần sáng, tiết trời cũng vẫn còn rất âm u, vậy mà sát giờ khai màn, nhất là khi chúng tôi được tiến vào lễ đài, trời bỗng dưng hửng nắng, thật là linh diệu!

"Sát giờ khai màn, trời bỗng dưng hửng nắng, thật là linh diệu!", Mỹ Tâm cho biết Ảnh: Thắng Đặng

Màn trình diễn ngắn nhất, có lẽ là ngắn kỷ lục trong cuộc đời ca hát của Tâm hồi giờ, nhưng là màn trình diễn xúc động nhất từ trước đến nay của Tâm, chắc chắn rồi; là kỷ niệm đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong đời nghệ sĩ. Mà không, Tâm nghĩ không thể so sánh màn trình diễn sáng nay với bất kỳ sô diễn nào của mình vì đó không phải là một sô diễn, và Tâm đã đứng đó, ở đó không như một nghệ sĩ mà là một người con của đất nước. Tâm nghĩ mình thật may mắn. Cảm ơn Hà Nội đã dành cơ hội đó cho Mỹ Tâm!

Màn trình diễn ngắn nhất, lại cùng một bạn diễn "nhí" với chất giọng con trẻ hồn nhiên và ngay sau đó, là lời Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, chị đã "cân giọng" mình thế nào cho vừa vặn với không gian nó thuộc về?

- Tâm thực sự không nghĩ là mình đang hát, mà chỉ đơn giản, là cất lên một tiếng lòng, với tất cả sự chân thành tha thiết nhất. Đây là màn trình diễn mà Tâm gần như biết trước chắc chắn mình sẽ vô cùng xúc động. Dù lúc tập luyện, Tâm cũng đã không ít lần rưng rưng nhưng vào thời khắc linh thiêng đó, Tâm đã thực sự xúc động đến phát khóc. Thường Mỹ Tâm rất ít khi khóc, nhưng đây hiếm hoi là lần Tâm không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Thật sự rất nể bàn tay sắp đặt khéo léo và tinh tế của đạo diễn âm nhạc khi đã tạo ra được một màn kết hợp gây xúc động và giàu ý nghĩa đến vậy. Hai chất giọng: một đại diện cho thế hệ mầm non của đất nước, một đại diện cho thế hệ trưởng thành, và sau đó là giọng đọc Tuyên ngôn độc lập đầy vang vọng của Bác. Cùng lúc, hiện tại - quá khứ - tương lai đồng hiện, giao hòa, kết nối, làm nên một khoảnh khắc thật khó quên.

Mỹ Tâm trình diễn ca khúc Khát vọng tuổi trẻ tại sân vận động Mỹ Đình tối 1.9 Ảnh: Thắng Đặng

Trước đó, tối 1.9, trong chương trình 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Mỹ Tâm cũng đã xuất hiện giản dị với mái tóc bối gọn cùng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, móng tay để mộc… ở một nơi mà chị hoàn toàn có đủ lý do để nổi bật?

- Tâm nghĩ mình làm vậy là đúng. Trong một buổi lễ trang trọng thì phục trang và tóc tai gọn gàng là phù hợp. Móng tay thì chắc chắn không thể sơn đỏ được rồi, làm vậy coi sao được! Tâm không cố để nổi bật, cũng không cố để hòa vào đám đông, vì Tâm luôn tin mỗi người sẽ có phong thái riêng của mình để tự biết thế nào là phù hợp và vừa vặn với nơi mình đang đứng. May mắn cho Tâm là đã có được những khuôn hình đẹp vào lúc Tâm cần đẹp nhất để xứng đáng với khoảnh khắc đẹp đó.

"Kể từ đây, Tâm càng phải sống bình thường"

Lẽ thường, chúng ta có thể dễ dàng nói ra lời yêu thương với người mình yêu, nhưng yêu nước, thì dường như hơi ngại ngần vì sợ bị cho là "hô khẩu hiệu". Tự nhận mình thuộc "khối yêu nước", chị có từng có cảm giác ngần ngại đó?

- Chưa bao giờ. Sao lại phải ngại khi nói về lòng yêu nước? Vì nếu mình không yêu nước, mình đâu có thể sống được! Hơn 20 năm làm nghề, bản thân tôi cũng phải tự xây dựng lý tưởng sống cho riêng mình để có thể sống tốt mỗi ngày và hoàn thiện mình. Trong lý tưởng đó, và cách Tâm yêu thương bản thân, có cả hành trang là lòng yêu nước.

Với Tâm, A50 và A80, lễ diễu binh diễu hành hay những "concert quốc gia" không phải là những dịp "trống giong cờ mở" mà hơn hết, đó là tấm gương soi để các bạn trẻ hôm nay nhìn vào và biết mình đang sống ở đâu, thuộc về đâu. Một khi biết mình đang đứng ở đâu và thuộc về đâu, tình yêu tự nó sẽ toát lên rất tự nhiên và chân thành, giản dị và gần gũi.

Từng đặt tên cho bộ phim tài liệu chân dung của mình là "Người giữ thời gian", chị nghĩ khoảnh khắc sáng nay sẽ giúp chị giữ lại điều gì trước thời gian?

- Khoảnh khắc đó, nó chắn chắn sẽ là "timeless" rồi! Nhưng Tâm không nghĩ tôi sẽ cất kỹ nó vào sâu trong ký ức để lâu lâu mới lôi ra dùng. Trái lại, Tâm sẽ luôn mang theo nó bên mình, ngắm nó mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là một thứ "nhân dịp", nó là hành trang mỗi ngày.

Mỹ Tâm cùng bạn diễn "nhí" 7 tuổi tại A80 Ảnh: Thắng Đặng

Nếu không phải là lời tự vấn to tát: "… mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" – như ca khúc Khát vọng tuổi trẻ chị vừa hát đêm 1.9, thì câu tự vấn chị dành cho mình mỗi ngày là gì?

- Là liệu mình sống đã có ý nghĩa chưa, có sai đâu đó… Vì làm sai thì dễ lắm, sống đúng mới là...!

Giữa lúc nhiều nghệ sĩ chọn thời điểm này để đưa ra những ca khúc có tính hiệu triệu, tự hào, ngợi ca đất nước…, vì sao Mỹ Tâm lại tung ra MV Mùa gió thổi trên mái nhà để thương về một miền Trung mưa buồn bão dữ?

- Thật ra ca khúc đó là nằm trong album đầu tay Made in Vietnam vừa phát hành của DTAP nhưng cũng tình cờ đến với khán giả vào đúng lúc miền Trung quê Tâm vừa hứng bão, hẳn cũng là một lời xoa dịu. Trong "khối yêu nước", nhiều bạn trẻ đã làm rất tốt chữ "yêu" rồi, như hơn 20 năm qua Mỹ Tâm cũng đã làm, giờ để Mỹ Tâm chọn từ khác đi. Trong chữ "yêu" luôn có chữ "thương" mà, Tâm nghĩ vậy!

"Tâm bình thản vì Tâm rất thích cho đi..." Ảnh: Thắng Đặng

Chăm chỉ làm từ thiện một cách lặng lẽ, đó là cách chị chia động từ "yêu nước" theo kiểu Mỹ Tâm. Phong thái bình thản thường thấy ở chị, liệu có đến từ đó?

- Chắc thế! Tâm bình thản vì Tâm rất thích cho đi, và Tâm vui vì điều đó. Nói thì tôi không giỏi đâu, Tâm mà lên sân khấu nói là khán giả của mình "đứng hình" luôn đó, vì Tâm thường chỉ nói theo cảm tính, và bao năm rồi vẫn lớ ngớ. Nhưng Tâm nghĩ mình làm được, bằng vào nguồn năng lượng tích cực mà Mỹ Tâm luôn kiên nhẫn tích cóp, học hỏi mỗi ngày.

Nếu quả thực có những khoảnh khắc đủ khiến sau đó chúng ta không thể nào… sống bình thường được nữa, chị có nghĩ, với chị, đó chính là khoảnh khắc sáng nay?

- Trái lại, kể từ đây, Tâm thấy mình càng phải sống bình thường, càng không nên làm quá. Phải bình thường mới có thể cảm nhận được một cách bình thản niềm hạnh phúc mà mình đang có, là được sống giữa nhân dân này, đất nước này, những ngày tháng này…

"Khoảnh khắc đó, nó chắn chắn sẽ là "timeless" rồi! Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ cất kỹ nó vào sâu trong ký ức để lâu lâu mới lôi ra dùng. Trái lại, Tâm sẽ luôn mang theo nó bên mình, ngắm nó mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là một thứ "nhân dịp", nó là hành trang mỗi ngày" (Mỹ Tâm)



