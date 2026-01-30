Ai đã vượt Trấn Thành, thắng giải MC ở Mai vàng?

Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi trong danh sách đề cử hạng mục này của Mai vàng, ngoài Vũ Mạnh Cường còn có sự góp mặt của MC Anh Tuấn, MC Trấn Thành… Trên sân khấu, anh vỡ òa khi nhận cúp và hoa từ nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí.

Chia sẻ cảm xúc của mình, Vũ Mạnh Cường bộc bạch: “Khi nãy tôi đứng bên kia để dẫn chương trình, còn bây giờ đứng đây để nhận cúp, đó là quãng đường ngắn chỉ vài bước chân thôi nhưng là hành trình rất dài. Nếu không có sự cố gắng của bản thân và tình cảm yêu thương của khán giả thì tôi khó có thể bước đến”.

Vũ Mạnh Cường chia sẻ cảm xúc sau khi thắng giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất ẢNH: NVCC

Đồng thời, nam MC gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ê kíp Tình ca xuyên Việt. Anh nhắn nhủ: “Đặc biệt là cảm ơn khán giả, những người đã cho tôi cơ hội được cầm micro lao động một cách tử tế, để cùng có cơ hội yêu thêm tiếng Việt, cái tình của người Việt dành cho nhau. Giải thưởng cho tôi niềm tin rằng nếu chúng ta cố gắng làm việc hết sức, quả ngọt sẽ đến, đôi khi chỉ từ vài bước chân”.

Vũ Mạnh Cường chia sẻ trong hành trình hoạt động, anh chọn làm nghề một cách bền bỉ. Nam MC phủ sóng ở các đấu trường nhan sắc, những talkshow đi sâu vào số phận con người… Ngoài ra, anh còn được trao vai trò dẫn dắt nhiều chương trình nghệ thuật gắn với các sự kiện trọng đại của dân tộc, trong đó phải kể đến 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, hay chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc...

Lần đầu chạm tay vào Mai vàng, Vũ Mạnh Cường thấy mình như được nhận một món quà giá trị đúng thời điểm mình hoang mang nhất trên hành trình. Lần thứ hai này, nam MC cảm giác đây là sự thấu hiểu sâu sắc. “Khi đứng trên sân khấu dẫn dắt cho người khác suốt cả đêm, rồi đột ngột bước sang nhận giải cho chính mình, tôi thấy vài bước chân ấy thực sự rất dài", anh bộc bạch.

Ngoài việc được vinh danh, Vũ Mạnh Cường còn đảm nhận vai trò dẫn dắt tại lễ trao giải Mai vàng lần thứ 31 ẢNH: NVCC

"Nó dài bởi nó chở nặng tình cảm của khán giả đã dõi theo tôi qua những chương trình chính luận trang trọng đến những sân khấu âm nhạc đầy cảm xúc. Tôi không thấy mình chiến thắng ai cả. Tôi chỉ thấy mình đã chiến thắng được nỗi lo âu của bản thân để kiên trì với sự tử tế”, anh nói thêm.

Vũ Mạnh Cường sau chiến thắng ở Mai vàng

Nói về vấn đề cát sê sau khi có thêm một cột mốc mới trong nghề, Vũ Mạnh Cường cho rằng nghệ sĩ cũng là người lao động, cũng mong có thu nhập tốt để lo cho gia đình và tái đầu tư cho nghề nghiệp. Nhưng với anh, thành tích này không phải là cột mốc để tăng giá, mà là thước đo để tăng chất lượng.

“Tôi không dùng danh hiệu để ngã giá với các nhà sản xuất, mà dùng nó để nhắc mình phải làm việc sao cho xứng với số tiền họ bỏ ra. Có những chương trình đầy ắp giá trị nhân văn hay niềm tự hào dân tộc, tôi chưa bao giờ đặt cát sê làm ưu tiên hàng đầu. Bởi tôi hiểu có những giá trị mà tiền bạc không mua nổi, đó là niềm tin của khán giả và sự tử tế với nghề. Khi mình làm tốt, 'hữu xạ tự nhiên hương', quả ngọt về vật chất rồi sẽ tự tìm đến”, nam MC nêu quan điểm.