Niềm hạnh phúc của MC Vũ Mạnh Cường

Vũ Mạnh Cường mong có thêm nhiều giải thưởng tôn vinh MC để đồng nghiệp có động lực cống hiến Ảnh: NVCC

Vũ Mạnh Cường bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiếp tục được giao vai trò cầm trịch tại lễ trao giải Mai vàng năm nay. Chia sẻ về quãng thời gian đồng hành với chương trình, nam MC bày tỏ: “Chứng kiến khoảnh khắc liên tục được vinh danh của những nghệ sĩ như Hồng Đào, Việt Hương…. tôi thấy xứng đáng bởi vai diễn của các chị rất hay, diễn xuất rất ấn tượng nên nhận giải thưởng là sự ghi nhận điều đó”.

Từng tham gia diễn xuất, Vũ Mạnh Cường hiểu thêm về niềm vui, nỗi buồn của những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực này. Anh tâm sự thêm: “Vai diễn đầu tiên tôi cũng chủ động đi tìm đó chứ vì muốn bay bổng cùng nhân vật. Hoàn thành một vai diễn, tôi cảm thấy thăng hoa lắm, làm MC tôi luôn căng thẳng vì phải tỉnh táo và tập trung. Tuy nhiên, tôi chọn công việc MC nên toàn tâm toàn ý cho nghề”.

Vũ Mạnh Cường từng được vinh danh tại lễ trao giải Mai vàng lần thứ 29 Ảnh: NVCC

Đến hiện tại, Vũ Mạnh Cường vẫn nhận được lời mời từ các nhà sản xuất cho những vai diễn mới. Tuy nhiên, anh đành từ chối vì vấn đề thời gian. Nam MC quan điểm bản thân không đảm bảo sự đầu tư nên chỉ nhận những vai diễn vừa vặn với mình. “May sao những vai đó đã giúp tôi có cơ hội thể hiện qua nhiều sắc thái, tâm lý nhân vật. Với tôi mỗi nhân vật đều đa sắc để người nghệ sĩ đào sâu bởi vốn dĩ nội tâm mỗi người rất phong phú”, MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Trăn trở của Vũ Mạnh Cường

Trước ý kiến cho rằng nghề MC không có nhiều chương trình vinh danh như ở lĩnh vực diễn xuất, Vũ Mạnh Cường thừa nhận anh cũng có những phút tủi thân. Anh tâm sự: “Thậm chí tôi cũng “năn nỉ” ban tổ chức sản xuất các chương trình mà tôi từng làm để có thêm hạng mục dành cho MC vì càng trải nghiệm, tôi càng thấy những người làm nghề đã tận tụy, vất vả ra sao và họ xứng đáng được ghi nhận. Dĩ nhiên giải thưởng từ tình yêu thương của khán giả, sự tin yêu của ban tổ chức là điều vô giá rồi tuy nhiên thêm giải thưởng công nhận là sự tiếp sức kịp thời”.

Anh cũng là người đồng hành với vai trò MC của lễ trao giải này nhiều năm qua Ảnh: NVCC

Niềm vui thứ hai đến từ việc Vũ Mạnh Cường có mặt trong danh sách đề cử hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất, hiện đang dẫn đầu số phiếu bầu chọn trong nhiều tuần liền. Vũ Mạnh Cường xúc động: “Tôi vốn là người cầu toàn trong công việc, khi nhận một chương trình nào tôi luôn đầu tư tâm sức tối đa nên đôi khi khá căng thẳng. Lần này hồi hộp nhân lên gấp bội khi tôi vừa tham gia dẫn dắt chương trình, vừa háo hức chờ kết quả. Nhưng quả thật đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi muốn dấn thân”.

Đối với Vũ Mạnh Cường, đây không chỉ là một vinh dự mà còn là một động lực lớn để tiếp tục phấn đấu, nhằm mang lại những trải nghiệm cho khán giả và đồng nghiệp. Nói về sự chuyển mình của làng giải trí, Vũ Mạnh Cường cũng nhắc đến vai trò quan trọng của mỗi nghệ sĩ, khi chính họ là những người giúp cho nghệ thuật Việt Nam ngày càng vươn xa hơn. Và anh, với vai trò là một MC, sẽ tiếp tục góp phần kết nối các nghệ sĩ với nhau, tạo nên một môi trường làm việc và giao lưu sôi nổi, phong phú.