Mỹ Tâm gây chú ý khi đăng ảnh bên Mai Tài Phến

Trong poster, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm xuất hiện sánh bước bên nhau giữa không gian ẩm ướt của một khu chợ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang nước sau cơn mưa tạo nên cảm giác gần gũi, thân quen, đúng với tinh thần đời sống mà phim điện ảnh Tài theo đuổi. Không có những ánh nhìn gay gắt hay tình huống đối đầu, poster lựa chọn khoảnh khắc đời thường, nơi hai nhân vật cùng đi bộ, trò chuyện trong sự bình thản hiếm hoi giữa chuỗi biến cố mà khán giả đã phần nào cảm nhận qua teaser.

Mỹ Tâm từng từ chối Mai Tài Phến

Hình ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim điện ảnh Tài Ảnh: NSX

Việc công bố poster riêng của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm vào đúng dịp Valentine được xem là một lựa chọn mang tính gợi mở. Đây không phải là hình ảnh tình yêu lãng mạn theo cách thường thấy, mà là sự kết nối lặng lẽ, mang nhiều tầng ý nghĩa. Chia sẻ về mối quan hệ của hai nhân vật trong phim, Mai Tài Phến cho biết: “Đây là nhân vật khiến Tài cảm thấy muốn chia sẻ, nương tựa. Cô cũng là động lực để anh trở nên tốt hơn, hướng thiện, là tia hy vọng của Tài”.

Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm về quá trình nhận vai và cách nhân vật được xây dựng: “Đạo diễn rất hay khi viết một nhân vật và nghĩ luôn đến người diễn viên sẽ đóng. Từ đó, anh này chỉnh sửa để "đo ni đóng giày" cho chính diễn viên. Lúc đọc, tôi biết anh này muốn viết về tôi rồi. Tôi từ chối ngay, vì lúc đó chỉ nghĩ sẽ làm sản xuất chứ không nghĩ sẽ đóng phim nữa. Nhưng sau đó, thấy vai diễn này không quá nặng nhưng vẫn thú vị nên tôi nhận lời. Vai này chỉ là một vai nhỏ thôi. Thế nên, tôi rất thoải mái khi đóng phim điện ảnh Tài”.

Poster không đơn thuần là một hình ảnh quảng bá theo mùa lễ, mà đóng vai trò như một mảnh ghép cảm xúc giúp khán giả hiểu thêm về chiều sâu câu chuyện. Chi tiết này gợi cảm giác về một hành trình song hành, nơi nhân vật của Mỹ Tâm không dẫn dắt hay kiểm soát Tài, mà lựa chọn đi cùng anh, lặng lẽ ảnh hưởng đến anh bằng sự hiện diện của mình.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong phim điện ảnh Tài Ảnh: NSX

Ngoài ra, sự xuất hiện của nhân vật Mỹ Tâm còn được dự đoán giúp cân bằng kỳ vọng của khán giả, cho thấy phim không chỉ xoay quanh xung đột mà còn là câu chuyện về những kết nối giữa người với người. Từ góc nhìn của Tài, nhân vật của Mỹ Tâm xuất hiện như một cơ hội để anh nhìn lại bản thân. Trong hành trình bảo vệ gia đình và đối diện với hậu quả từ những lựa chọn sai lầm, sự hiện diện của nhân vật này đại diện cho khả năng thay đổi và hướng thiện.

Đối với Mỹ Tâm, hình ảnh trong poster mang đến một diện mạo khác so với những dự đoán trước đó của khán giả. Không váy áo sang trọng hay hình ảnh tiểu thư như nhiều suy đoán, nhân vật của nữ ca sĩ hiện lên mộc mạc, gần gũi, đúng với tinh thần mà cô từng theo đuổi trong nhiều dự án nghệ thuật. Điều này cũng cho thấy sự linh hoạt của vai diễn và cách bộ phim đặt nhân vật vào đúng môi trường sống của câu chuyện.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm cũng chia sẻ lại hình ảnh poster này, kèm theo dòng chia sẻ: “Tấm hình này với mục đích chúc các bạn một Valentine vui vẻ”. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tò mò về mối quan hệ của cặp đôi trong phim, song cũng có cư dân mạng “đẩy thuyền” hai nghệ sĩ ngoài đời thực.