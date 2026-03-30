Sam, Trương Quỳnh Anh mặc gợi cảm dự đám cưới Nhung Gumiho và chồng nhạc sĩ

Đám cưới Nhung Gimiho và Andiez Nam Trương vừa tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn sao tham dự như Sam, Trương Quỳnh Anh, Chi Pu, Khả Ngân, Sĩ Thanh...
Tối 29.3, lễ cưới của nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho diễn ra ở một khách sạn tại TP.HCM. Không gian hôn lễ được đầu tư chỉn chu với phong cách trang trí hiện đại, sử dụng hoa tươi làm chủ đạo cùng tông màu đen - trắng tinh tế. Sự kết hợp giữa hai gam màu đối lập mang lại cảm giác sang trọng, tối giản nhưng vẫn nổi bật, góp phần tôn lên vẻ lãng mạn cho buổi tiệc.
Bên cạnh sự góp mặt của gia đình hai bên, cặp đôi còn nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như: Chi Pu, Khả Ngân, Jun Vũ, Sam, Kelly, Kiều Chinh, Puka, Phát La, Trọng Hiếu, Ngô Kiến Huy, Anh Tú, Hoàng Tôn, Sĩ Thanh, Vũ Thảo My, Trương Quỳnh Anh, Khánh Vân, Hà Thu, Tú Hảo, Diệp Lâm Anh…
Đáng chú ý, nhiều ca sĩ khách mời đã ngẫu hứng lên sân khấu biểu diễn những ca khúc tình yêu quen thuộc biến không khí buổi lễ càng trở nên sôi động, ấm cúng và tràn đầy cảm xúc. Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của buổi lễ là khi chú rể Andiez Nam Trương lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới mang tên Nhớ Nhung - món quà âm nhạc anh dành riêng cho vợ. Nam nhạc sĩ tiết lộ, bài hát được anh âm thầm chuẩn bị từ sau màn cầu hôn tại Hàn Quốc. Dù từng sáng tác nhiều bản hit về tình yêu nhưng với ca khúc dành tặng bạn đời, anh dành nhiều tâm huyết hơn, chỉnh sửa bản phối nhiều lần để hoàn thiện.
Trong ca từ, Andiez Nam Trương gọi vợ bằng danh xưng đáng yêu "công chúa em bé". Nhung Gumiho chia sẻ, luôn mong muốn mình là "công chúa nhỏ" trong mắt chồng, trong khi nam nhạc sĩ lại thích gọi cô là "em bé". Chi tiết này khiến bài hát thêm phần ngọt ngào, mang đậm dấu ấn cá nhân của cặp đôi. Không dừng lại ở đó, hai vợ chồng còn cùng nhau thể hiện một điệu nhảy đáng yêu trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khách mời.
Dàn sao Việt quy tụ chúc phúc Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương
