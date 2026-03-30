Sam, Trương Quỳnh Anh mặc gợi cảm dự đám cưới Nhung Gumiho và chồng nhạc sĩ

Xuất hiện tại lễ cưới, cô dâu diện váy trắng tinh khôi, thiết kế nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn trọn vẻ ngọt ngào, thanh thoát. Trong khi đó, chú rể lựa chọn vest đen lịch lãm ẢNH: NVCC

Tối 29.3, lễ cưới của nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho diễn ra ở một khách sạn tại TP.HCM. Không gian hôn lễ được đầu tư chỉn chu với phong cách trang trí hiện đại, sử dụng hoa tươi làm chủ đạo cùng tông màu đen - trắng tinh tế. Sự kết hợp giữa hai gam màu đối lập mang lại cảm giác sang trọng, tối giản nhưng vẫn nổi bật, góp phần tôn lên vẻ lãng mạn cho buổi tiệc.

Bên cạnh sự góp mặt của gia đình hai bên, cặp đôi còn nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như: Chi Pu, Khả Ngân, Jun Vũ, Sam, Kelly, Kiều Chinh, Puka, Phát La, Trọng Hiếu, Ngô Kiến Huy, Anh Tú, Hoàng Tôn, Sĩ Thanh, Vũ Thảo My, Trương Quỳnh Anh, Khánh Vân, Hà Thu, Tú Hảo, Diệp Lâm Anh…

Nhung Gumiho cho biết cô đã chuẩn bị 3 chiếc váy cưới cho ngày đặc biệt. Mỗi thiết kế đều được thực hiện riêng theo sở thích cá nhân. Đặc biệt, chiếc váy cô mặc trong khoảnh khắc được bố dắt tay lên lễ đường gây ấn tượng với những chi tiết hoa nhỏ được đính kết thủ công tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, nhiều ca sĩ khách mời đã ngẫu hứng lên sân khấu biểu diễn những ca khúc tình yêu quen thuộc biến không khí buổi lễ càng trở nên sôi động, ấm cúng và tràn đầy cảm xúc. Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của buổi lễ là khi chú rể Andiez Nam Trương lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới mang tên Nhớ Nhung - món quà âm nhạc anh dành riêng cho vợ. Nam nhạc sĩ tiết lộ, bài hát được anh âm thầm chuẩn bị từ sau màn cầu hôn tại Hàn Quốc. Dù từng sáng tác nhiều bản hit về tình yêu nhưng với ca khúc dành tặng bạn đời, anh dành nhiều tâm huyết hơn, chỉnh sửa bản phối nhiều lần để hoàn thiện.

Trong ca từ, Andiez Nam Trương gọi vợ bằng danh xưng đáng yêu "công chúa em bé". Nhung Gumiho chia sẻ, luôn mong muốn mình là "công chúa nhỏ" trong mắt chồng, trong khi nam nhạc sĩ lại thích gọi cô là "em bé". Chi tiết này khiến bài hát thêm phần ngọt ngào, mang đậm dấu ấn cá nhân của cặp đôi. Không dừng lại ở đó, hai vợ chồng còn cùng nhau thể hiện một điệu nhảy đáng yêu trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khách mời.

Dàn sao Việt quy tụ chúc phúc Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương

Chi Pu đến mừng hôn lễ của Nhung Gumiho và nhạc sĩ Andiez Nam Trương, gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc đầm đen tối giản nhưng thanh lịch, khoe trọn vóc dáng. Nhạc sĩ Andiez Nam Trương là tác giả đứng sau bản hit Đóa hoa hồng của Chi Pu

Ca sĩ Sĩ Thanh thu hút ánh nhìn khi xuất hiện tại tiệc cưới với chiếc đầm xẻ sâu táo bạo, khéo léo tôn lên vóc dáng gợi cảm và thần thái quyến rũ. Thiết kế giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những khách mời nổi bật trong lễ cưới ẢNH: NVCC

Ca sĩ Phương Trinh Jolie được ông xã tháp tùng đến dự tiệc cưới. Nữ ca sĩ tiếp tục trung thành với phong cách gợi cảm quen thuộc khi lựa chọn thiết kế áo cúp ngực kết hợp chân váy đuôi cá, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn ẢNH: NVCC

Jun Vũ diện váy thanh lịch khoe nhan sắc trẻ trung ẢNH: NVCC

Diễn viên Khả Ngân có mặt từ sớm để chúc phúc cho người bạn thân thiết - Nhung Gumiho ẢNH: NVCC

Cris Phan "tháp tùng" vợ đi đám cưới đồng nghiệp ẢNH: NVCC

Theo dresscode được cô dâu và chú rể đặt ra, các khách mời đồng loạt lựa chọn trang phục tông đen - be thanh lịch, tạo nên tổng thể hài hòa và sang trọng cho buổi tiệc. Trong đó, Sam gây chú ý khi diện chiếc đầm cúp ngực dáng chuông, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng bờ vai trần ẢNH: NVCC

Hoa hậu Khánh Vân đến chúc mừng đàn chị tìm được bến đỗ ẢNH: NVCC

Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi chứng kiến hai đàn em bước sang chương mới của tình yêu. Thời gian qua, nữ ca sĩ ít hoạt động nghệ thuật, chỉ xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí của đồng nghiệp ẢNH: NVCC