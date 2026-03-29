Diễn viên Nhung Gumiho bật khóc trong lễ vu quy với chồng nhạc sĩ

Lễ vu quy của diễn viên Nhung Gumiho và nhạc sĩ Andiez Nam Trương tổ chức tại TP.HCM có sự góp mặt của họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết Ảnh: NVCC

Sáng 28.3, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho chính thức tổ chức lễ vu quy và rước dâu tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc mới sau thời gian hẹn hò kín tiếng.

Trong buổi lễ, Nhung Gumiho xuất hiện dịu dàng, rạng rỡ trong tà áo dài trắng, sánh đôi cùng chú rể với trang phục đồng điệu. Không gian buổi lễ được trang trí theo tông trắng – hồng chủ đạo, mang lại cảm giác trang nhã, ấm cúng. Bên cạnh sự hiện diện của hai bên gia đình, dàn phù dâu, phù rể quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Tú Hảo, Hà Thu, Quỳnh Lý, Kiều Trinh Xíu, Joyce Phạm...

Nhung Gumiho khoe vẻ ngọt ngào trong ngày trọng đại

Bên cạnh sắc trắng của Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho, dàn phù dâu - phù rể cũng diện áo dài tông hồng đồng bộ, thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật, góp phần tạo nên không khí tươi vui, rộn ràng cho buổi lễ Ảnh: NVCC

Trong ngày trọng đại, Nhung Gumiho lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, ngọt ngào, tôn lên đường nét thanh tú. Nữ diễn viên búi tóc nhẹ nhàng, buông rủ tự nhiên, góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, tinh khôi khi diện áo dài trắng trong lễ gia tiên Ảnh: NVCC

Andiez Nam Trương cùng họ hàng có mặt tại tư gia nhà gái để xin dâu, cùng dàn xe sang và 9 tráp sính lễ. Khi được ông xã trao nhẫn cưới, Nhung Gumiho không giấu được xúc động Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra khi Andiez Nam Trương không giấu được cảm xúc lúc chứng kiến cô dâu được mẹ dắt tay trao cho mình, cùng những lời dặn dò từ gia đình hai bên. Đây là dấu mốc thiêng liêng, khép lại hành trình yêu và mở ra chặng đường hôn nhân của cặp đôi Ảnh: NVCC

Andiez Nam Trương kể từ lúc gặp bà xã, anh đã biết cô là “định mệnh” của mình. Khi ra mắt gia đình, Nhung Gumiho cũng được gia đình nhạc sĩ “chấm” vì ngoan ngoãn, lễ phép, suy nghĩ trưởng thành Ảnh: NVCC

Andiez Nam Trương chia sẻ rằng trong lần đầu ra mắt gia đình bạn gái, anh nhận được sự yêu mến và tạo điều kiện từ phía ba mẹ của Nhung Gumiho. Nam nhạc sĩ cho biết, cả hai bên gia đình đều ủng hộ và vun đắp, góp phần giúp mối quan hệ của họ phát triển bền chặt Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi Andiez ngỏ lời tìm hiểu, tôi đã nói rõ nếu yêu là để cưới. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai đều cảm nhận đối phương là lựa chọn phù hợp để xây dựng gia đình. Ban đầu, tôi từng nghĩ sẽ không kết hôn với người trong nghề, mong muốn một cuộc sống hôn nhân bình dị, thoải mái và kín tiếng. Anh ấy cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng cuối cùng, định mệnh khiến chúng tôi lựa chọn và chấp nhận nhau” Ảnh: NVCC

Cô tiết lộ gia đình từng có sự lo lắng nhất định khi biết cô hẹn hò với một nhạc sĩ, đặc biệt khi cô là con gái út và luôn được ba mẹ quan tâm, bảo bọc. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, bố cô dần thay đổi quan điểm và tin tưởng vào lựa chọn của con gái Ảnh: NVCC

Hôn lễ chính thức của cặp đôi sẽ được tổ chức tại một khách sạn ở TP.HCM vào tối 29.3 Ảnh: NVCC



