Diễn viên Nhung Gumiho bật khóc trong lễ vu quy với chồng nhạc sĩ

Diễn viên Nhung Gumiho và nhạc sĩ Andiez Nam Trương đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết.
Sáng 28.3, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho chính thức tổ chức lễ vu quy và rước dâu tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc mới sau thời gian hẹn hò kín tiếng.
Trong buổi lễ, Nhung Gumiho xuất hiện dịu dàng, rạng rỡ trong tà áo dài trắng, sánh đôi cùng chú rể với trang phục đồng điệu. Không gian buổi lễ được trang trí theo tông trắng – hồng chủ đạo, mang lại cảm giác trang nhã, ấm cúng. Bên cạnh sự hiện diện của hai bên gia đình, dàn phù dâu, phù rể quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Tú Hảo, Hà Thu, Quỳnh Lý, Kiều Trinh Xíu, Joyce Phạm...
Nhung Gumiho khoe vẻ ngọt ngào trong ngày trọng đại
Trong ngày trọng đại, Nhung Gumiho lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, ngọt ngào, tôn lên đường nét thanh tú. Nữ diễn viên búi tóc nhẹ nhàng, buông rủ tự nhiên, góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, tinh khôi khi diện áo dài trắng trong lễ gia tiên
