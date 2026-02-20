Sam tiết lộ hôn nhân với chồng ngoại quốc: Bất đồng ngôn ngữ nên ít cãi vã

Sam chia sẻ ở hiện tại, sự bình yên trong gia đình và niềm vui làm mẹ khiến cô cảm thấy viên mãn

ẢNH: FBNV

Thay đổi nhiều, trưởng thành hơn khi làm mẹ

* Xin chào Sam! Nhìn lại năm 2025 vừa qua, chị cảm thấy cuộc sống và công việc của mình thay đổi như thế nào?

- Diễn viên Sam: Với tôi, 2025 là một năm thực sự trọn vẹn. Trộm vía là hai bé hiện tại đã gần 2 tuổi, mọi thứ đều bình an. Mỗi người có một quan niệm khác nhau về chữ "đủ", nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Đó là cảm giác hài lòng từ sâu bên trong mà trước đây mình chưa từng trải qua.

Dù vậy, tôi cũng có chút tiếc nuối do hơi... tham lam một chút (cười). Mọi người đều biết tôi vốn là người cuồng công việc, luôn dành 200% năng lượng cho nghề. Từ khi có hai bé, mình phải học cách cân bằng và ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Chính vì vậy, tôi đã phải bỏ lỡ không ít dự án và cơ hội hấp dẫn vì không thể "lăn xả" hay cháy hết mình như trước. Dù vẫn tham gia vài dự án nhưng thú thật, tôi cảm thấy mình vẫn chưa bung hết được nguồn năng lượng vốn có cho nghệ thuật.

* Việc cân bằng giữa sự nghiệp và chăm sóc hai bé cùng lúc chắc hẳn không dễ dàng với chị?

- Nếu nói không khó là tôi đang nói dối. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những người mẹ vừa có thể chu toàn việc gia đình, vừa cống hiến hết mình cho công việc. Đến khi ở vào vị trí này, mình mới hiểu tại sao mọi người lại làm được điều phi thường đó. Với bản thân tôi, đây vẫn là một bài toán khó mà mình phải nỗ lực giải mỗi ngày.

Sam thừa nhận sau khi có con, cô buộc phải học cách cân bằng công việc và ưu tiên gia đình ẢNH: FBNV

* Có bao giờ Sam lo sợ việc tạm dừng để sinh con sẽ khiến mình bị chậm nhịp hay bị khán giả lãng quên giữa lúc dàn diễn viên trẻ tài năng xuất hiện liên tục không?

- Trước khi quyết định có em bé, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mình từng lưỡng lự vì lo ngại công việc đang ổn định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đến thời điểm này, tôi tin rằng quyết định có con là hoàn toàn chính xác. Sự đủ đầy về tinh thần hiện tại là thứ không gì đánh đổi được.

* Sam thay đổi thế nào từ khi có con?

- Tôi thấy mình... dễ "quạu" hơn hẳn (cười). Trước đây, tôi luôn xuất hiện với hình ảnh tràn đầy năng lượng tích cực, lúc nào cũng cười nói. Nhưng làm mẹ là một cú sốc lớn. Mình cứ nghĩ công việc chỉ tăng gấp đôi thôi, ai ngờ nó tăng gấp trăm, gấp ngàn lần với tỉ tỉ thứ việc không tên. Có những ngày tưởng là lịch trình được nghỉ ngơi, nhưng hễ ở nhà là lại có việc của con cái, chồng con chờ sẵn. Việc bận rộn không ngơi nghỉ khiến mình đôi khi trở nên nóng tính và cộc cằn hơn, đó là sự thật không thể chối cãi. Như thời điểm cả hai bé đều bệnh cùng lúc, tôi cảm giác lúc đó thực sự là rối như tơ vò, vừa lo lắng vừa áp lực vô cùng.

* Cuộc sống gia đình có làm thay đổi tư duy làm nghề của chị không?

- Tôi có thay đổi chứ. Lửa nghề trong tôi vẫn vậy, nhưng sự ưu tiên đã khác. Bây giờ làm gì tôi cũng nghĩ đến rủi ro. Hồi trẻ mình có thể "chơi hết mình", nhưng giờ mình phải giữ gìn sức khỏe vì nếu mình đổ bệnh hay gặp sự cố, ai sẽ là người chăm sóc các con.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân thay đổi nhiều từ khi lấy chồng, sinh con ẢNH: FBNV

Sam nói lý do giấu kín chồng ngoại quốc

* Ông xã hỗ trợ chị như thế nào trong những giai đoạn vất vả khi chăm con?

- Anh ấy rất nhiệt tình và sẵn lòng hỗ trợ vợ chăm con. Tuy nhiên, phụ nữ và đàn ông có cách chăm con rất khác nhau. Phần vì tôi là người cầu toàn, lại hơi khó tính nên dù chồng làm gì mình cũng không yên tâm. Cuối cùng, mình lại nhào vào làm hết. Ví dụ như hôm nào con bệnh, anh ấy chủ động kết thúc công việc sớm để về đưa con đi bệnh viện. Dù tôi đang đi làm nhưng vẫn đứng ngồi không yên, phải liên tục gọi điện trao đổi trực tiếp với bác sĩ mới thấy an tâm phần nào.

* Công chúng thường nhìn Sam như một "nàng công chúa" được che chở, nhưng có vẻ chị là người gánh vác rất nhiều?

- Mọi người đừng nghĩ tôi là công chúa. Thật ra từ nhỏ, vì ba mất sớm nên tôi đã quen với việc là trụ cột, lo toan cho mẹ và em trai. Có lẽ cái số của mình là phải lo toan và quán xuyến mọi việc nên ngay cả khi có chồng, bản tính đó vẫn không thay đổi.

* Khi không hoạt động trong giới nghệ thuật, chồng Sam phản ứng thế nào trước những tin đồn hay thị phi bủa vây vợ?

- May mắn là chồng tôi không biết tiếng Việt và không theo dõi mạng xã hội Việt Nam. Anh ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những "drama" hay điều tiếng. Đó cũng là lý do tôi muốn giữ anh ấy trong một thế giới riêng tư, thoải mái nhất. Tôi không muốn anh ấy phải đối mặt với những áp lực không đáng có từ phía dư luận.

Chồng tôi là kiểu người rất kín tiếng, mù công nghệ và không thích chụp ảnh. Anh ấy cũng không phải kiểu người thích giao thiệp xã hội. Đó cũng là lý do tôi vẫn chưa công khai hình ảnh của chồng. Khi nào anh ấy thực sự sẵn sàng và cảm thấy thoải mái, tôi mới nghĩ đến chuyện đó.

Dù bận rộn với việc chăm hai con nhỏ song nữ diễn viên vẫn biết cách chăm chút vẻ ngoài khi là người của công chúng ẢNH: FBNV

* Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc có bao giờ khiến hai người xảy ra mâu thuẫn?

- Mâu thuẫn lớn thì không, nhưng đôi khi chúng tôi hơi mất thời gian trong việc trao đổi, nhất là những vấn đề cần độ chính xác cao. Nếu là những chuyện sinh hoạt hằng ngày thì đơn giản, nhưng khi đụng đến công việc hay những việc cần sự rạch ròi, đôi bên lại tốn nhiều công sức để hiểu nhau hơn. Những lúc nói mãi anh không hiểu, thú thật tôi cũng hơi "quạu", nhưng rồi sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Nhưng nhìn lại, chính sự bất đồng ngôn ngữ cũng có cái hay, đó là chúng tôi... ít cãi vã hơn. Có những lúc đang giận, định tranh luận kịch liệt nhưng lại không biết dùng từ gì, dịch sang tiếng của anh ấy như thế nào cho đúng, thế là tự nhiên mình... nguôi giận luôn (cười).

* Ông xã phản ứng thế nào khi chị muốn trở lại với nghệ thuật?

- Anh ấy rất ủng hộ và muốn tôi được làm những gì mình thích. Nhưng những lúc thấy tôi quá mệt mỏi hay áp lực, anh ấy hay nói: "Thôi mệt quá thì ở nhà đi, anh không muốn em đi làm nữa". Nghe câu đó là tôi "sợ" liền, không dám than nữa vì mình vẫn còn rất yêu nghề và muốn được làm việc.

Tôi vẫn còn rất máu lửa với nghề, nhưng cần thêm thời gian. Hiện tại hai bé vẫn chưa biết nói nên tôi chưa yên tâm để các con đi học. Tôi hy vọng khoảng 3 năm nữa, khi các bé cứng cáp hơn, mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho những dự án điện ảnh riêng.

* Xin cảm ơn diễn viên Sam về những chia sẻ!