Diễn viên Lê Phương: Thu nhập của chồng đủ lo cả gia đình

Lê Phương không áp lực kinh tế dù ít tham gia phim ảnh hơn trước Ảnh: FBNV

Áp lực làm mới chính mình trong từng vai diễn

Nhìn lại năm 2025 vừa qua, Lê Phương thừa nhận số lượng tác phẩm tham gia không quá ồ ạt như nhiều đồng nghiệp khác, song cô vẫn cảm thấy hài lòng. Dù chỉ tham gia một vài dự án, nữ diễn viên nói rằng điều khiến cô hạnh phúc không nằm ở tần suất xuất hiện dày đặc mà ở chất lượng và cảm xúc khi giới thiệu sản phẩm đến khán giả.

Theo Lê Phương, những vai diễn trong năm qua đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong cách cô tiếp cận nhân vật. Thay vì những vai diễn hiền lành, cam chịu đã trở thành thương hiệu, cô mang đến một hình ảnh mới đầy gai góc và trưởng thành hơn về nội tâm và cảm xúc. Tiêu biểu là nhân vật Kimmie trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi hay Bé Gái phim Cuộc chiến hạ lưu là những ví dụ cho thấy sự chuyển mình của Lê Phương trong hình tượng, mạnh mẽ, lanh lợi, thậm chí ồn ào, nhưng vẫn ẩn chứa sự tử tế bên trong. Nữ diễn viên cho biết cô muốn mỗi vai diễn phản ánh một lát cắt đời sống, giúp khán giả nhận ra những kiểu người quen thuộc trong xã hội.

Vai diễn Bé Gái trong phim Cuộc chiến hạ lưu giúp nữ diễn viên mang về giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 Ảnh: FBNV

Bước sang ngưỡng tuổi 40, Lê Phương thừa nhận bản thân đang ở giai đoạn "lỡ cỡ" của nghề diễn khi không còn đủ trẻ để đóng những vai thiếu nữ thanh xuân, nhưng cũng chưa đủ già để vào những vai lão thuần túy. Cô nhận thấy thị trường phim ảnh vẫn thiếu những nhân vật có chiều sâu cho lứa tuổi trung niên, khiến việc tìm vai phù hợp trở nên khó khăn. Dù đôi lúc chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp tham gia nhiều dự án, nữ diễn viên tự trấn an rằng việc chọn lựa kỹ lưỡng là quyết định của chính mình. Bởi cô tin rằng "chậm mà chắc" sẽ giúp mỗi vai diễn để lại dấu ấn rõ ràng hơn. Với nữ diễn viên sinh năm 1985, việc chuyển sang đóng các vai lớn, vai mẹ hay những nhân vật có chiều sâu nội tâm là quy luật tất yếu và cô đón nhận nó với tâm thế chủ động, tự tin.

"Khán giả vẫn mong chờ tôi trở lại với những dạng vai cá tính hơn. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng đó cũng tạo áp lực không nhỏ đối với tôi. Nếu mình quay lại mà không mang lại cảm giác mới mẻ, hoặc lặp lại những gì đã làm, hiệu ứng sẽ không còn trọn vẹn. Vì vậy, những năm qua, tôi xuất hiện ít hơn. Không phải tôi kén chọn hay làm cao, mà tôi muốn cân nhắc kỹ lưỡng từng dự án. Tôi mong mỗi khi tác phẩm ra mắt, mình có thể tự tin giới thiệu với khán giả bằng tất cả sự nghiêm túc và tâm huyết", cô chia sẻ.

Hậu phương thầm lặng giúp Lê Phương vững vàng kinh tế

Hướng tới năm 2026, Lê Phương hy vọng sẽ có cơ hội thử sức với những dạng vai mới mẻ, đột phá hơn nữa. Sau thời gian dài gắn liền với các dạng vai bi lụy, khóc lóc, cô mong muốn được thử sức với dòng phim tâm lý tội phạm hoặc hình sự, nơi nhân vật có nội tâm phức tạp, nhiều tầng cảm xúc, thậm chí là những vai diễn có tâm lý biến thái, nguy hiểm và gai góc.

Lê Phương cho biết cô không có thói quen nhận vai chỉ để lấp đầy lịch làm việc mà phải thực sự yêu thích, thấy nhân vật chạm đến cảm xúc mới nhận lời Ảnh: FBNV

Sao phim Gạo nếp gạo tẻ thừa nhận gần đây cô không còn nhiều cảm xúc với các vai quá bi lụy, khóc lóc. Với Lê Phương, nước mắt trên phim chỉ thực sự giá trị khi nó được đặt đúng hoàn cảnh và thể hiện được chiều sâu của đời sống nội tâm nhân vật. Nữ diễn viên bày tỏ cô sẵn sàng hy sinh ngoại hình, nếu vai diễn đó thực sự chạm đến cảm xúc và xứng đáng để cống hiến. "Tôi chỉ mong mình sẽ tìm được những vai diễn phù hợp với độ tuổi, năng lực và điều kiện của bản thân để có thể làm tốt nhất. Khi các vai diễn ra mắt sẽ được khán giả yêu thương, đón nhận là đủ. Còn nỗi trăn trở lớn nhất chỉ đến khi tôi nhận vai, phải nghiên cứu nhân vật ra sao, thể hiện như thế nào để làm cho thật tốt, đủ sức chạm đến trái tim khán giả", cô bộc bạch.

Dù không tham gia quá nhiều dự án, nữ diễn viên khẳng định gia đình cô vẫn cân bằng được tài chính. Trong gia đình, Lê Phương và ông xã Trung Kiên cùng tạo dựng kinh tế. Nếu công việc nghệ thuật của cô là phần "bề nổi", thì chồng đảm nhiệm nhiều công việc hậu trường như thu âm, giảng dạy, dựng chương trình… Nữ diễn viên Thương con cá rô đồng khẳng định thu nhập từ công việc của chồng hoàn toàn có thể lo cho việc học của các con cũng như đảm bảo đời sống gia đình.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Đến thời điểm này, chúng tôi không có gì phải lăn tăn hay áp lực. Vợ chồng tôi không có thói quen tiêu xài xa xỉ hay chạy theo hàng hiệu, mà chỉ tập trung đầu tư cho việc học của con. Vì mục tiêu đó, cả hai luôn cố gắng vun vén để mọi thứ được ổn định".

Lê Phương và Trung Kiên có tổ ấm hạnh phúc sau gần 10 năm bên nhau Ảnh: FBNV

Trước những đồn đoán cho rằng Lê Phương là trụ cột kinh tế trong gia đình hoặc những lời bàn tán về đời sống riêng, nữ diễn viên cho biết cô đã quen với điều đó. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Với cô, điều quan trọng nhất là bản thân cảm thấy hài lòng, còn việc người khác nhìn nhận ra sao là cảm nhận riêng của mỗi người.