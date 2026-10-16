Dân mạng thả tim với nhà vệ sinh trường học có 'phòng nguyệt san'

Nhà vệ sinh có "phòng nguyệt san" được khen trên mạng xã hội

Mới đây, những hình ảnh về nhà vệ sinh của Trường THCS Phan Văn Trị (P.Hạnh Thông, TP.HCM; trước là P.7, Q.Gò Vấp) được dân mạng chia sẻ rất nhiều. Đáng chú ý, nhà vệ sinh nữ của trường còn có "phòng nguyệt san".



Nhà vệ sinh của Trường THCS Phan Văn Trị ẢNH: THANH NAM

Bài đăng nhận được nhiều lượt bày tỏ cảm xúc yêu thích cùng nhiều bình luận. Không chỉ chú ý đến diện mạo nhà vệ sinh, nhiều người còn quan tâm đến việc nhà trường dành không gian riêng cho nhu cầu sinh hoạt của nữ sinh.

Thành viên Vũ Hoa bình luận: "Nhìn nhà vệ sinh sạch sẽ, sáng sủa như vậy thấy rất mừng. Học sinh sử dụng mỗi ngày nên những không gian này cũng cần được đầu tư và chăm sóc tử tế".

Thành viên Nguyễn Thị Vân An nhận xét: "Điều đáng quý là nhà trường quan tâm đến cả những nhu cầu riêng tư mà học sinh có thể ngại nói ra. Mong rằng nhiều trường cũng chú ý hơn đến điều kiện vệ sinh và sức khỏe của các bạn nữ".

Một nữ sinh lớp 8 của trường, cho hay: "Ở trường, nhà vệ sinh sạch sẽ và kín đáo rất quan trọng, nhất là với các bạn nữ. Nếu có không gian riêng để thay băng vệ sinh, rửa tay và vệ sinh cá nhân thuận tiện thì chúng em sẽ yên tâm hơn khi học cả ngày ở trường".

Cũng theo nữ sinh này, những tiện ích như vậy có thể không phải điều gì quá lớn lao, nhưng lại gắn với nhu cầu thực tế của học sinh. "Điều chúng em mong muốn là nhà vệ sinh luôn sạch, có đủ nước và được giữ gìn để mọi người đều có thể sử dụng thoải mái", nữ sinh này nói.

Công trình này được dân mạng dành những bình luận tích cực ẢNH: THANH NAM

Ở góc độ phụ huynh, chị Hoàng Thị Hải (37 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Huy Điển, P.Hạnh Thông, TP.HCM; trước là P.7, Q.Gò Vấp), cho biết có con đang học lớp 7 tại trường.

Chị Hải nói: "Phụ huynh thường quan tâm đến việc học, điểm số hay cơ sở vật chất của trường, nhưng những điều gần gũi như nhà vệ sinh cũng rất cần được chú ý. Với học sinh nữ đang tuổi dậy thì, có nơi sạch sẽ, riêng tư để vệ sinh cá nhân sẽ giúp các con tự tin và chủ động hơn".

Chị Hải cũng bày tỏ mong muốn các tiện ích trong trường học được duy trì thường xuyên, từ việc vệ sinh, bảo đảm nước sạch đến bổ sung những vật dụng cần thiết. Theo chị Hải, điều quan trọng không chỉ là công trình đẹp khi được chụp ảnh mà còn là chất lượng sử dụng hằng ngày của học sinh.

Khu vực nhà vệ sinh có "phòng nguyệt san" cho học sinh nữ ẢNH: THANH NAM

Giúp học sinh thoải mái, tự tin hơn khi đến trường

Ghi nhận thực tế cho thấy nhà vệ sinh của Trường THCS Phan Văn Trị có nền, tường lát gạch sáng màu, dãy bồn rửa tay, gương lớn, quạt thông gió và các buồng vệ sinh riêng biệt. Không gian được bố trí gọn gàng, tạo cảm giác sạch sẽ, thông thoáng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị, cho biết phòng vệ sinh dành riêng cho học sinh nữ trong những ngày kinh nguyệt là hạng mục cần thiết, xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt thực tế của các em tại trường học.

Nhà vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng ẢNH: THANH NAM

Bà Liên cho biết, ngay từ khi về công tác tại trường (năm 2024), bà đã quan tâm đến việc bố trí phòng vệ sinh riêng để học sinh nữ có không gian thay và vệ sinh cá nhân khi đến kỳ kinh nguyệt. Theo bà Liên, trong quá trình sinh hoạt tại trường, nếu không có không gian phù hợp, các em có thể gặp bất tiện, nhất là khi cần thay băng vệ sinh hoặc quần áo.

"Đây là nhu cầu sinh hoạt rất bình thường của học sinh nữ, vì vậy nhà trường cần quan tâm và tạo điều kiện để các em có không gian riêng, thuận tiện, sạch sẽ khi cần, giúp các em cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi đến trường", bà Liên chia sẻ.

Phụ huynh tham quan nhà vệ sinh ẢNH: THANH NAM

Theo vị hiệu trưởng, trước đây, hệ thống nhà vệ sinh của trường đã có khu vực này nhưng công trình cũ sử dụng nhiều năm nên xuống cấp, không còn bảo đảm tính thẩm mỹ như hiện nay. Vì vậy, nhà trường đã dành kinh phí trong hai năm để cải tạo hệ thống nhà vệ sinh dành cho học sinh tại ba tầng, gồm tầng trệt, lầu 1 và lầu 2. Công trình được thực hiện trong khoảng hai tháng, trong đó các khu vệ sinh dành cho học sinh nữ đều được bố trí phòng riêng phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân trong những ngày kinh nguyệt.

Bà Liên cho rằng, nhà vệ sinh là một trong những hạng mục cần được quan tâm trong môi trường học đường, bên cạnh các điều kiện học tập và ăn uống của học sinh. Nếu công trình xuống cấp, thiếu sạch sẽ hoặc không đáp ứng nhu cầu thực tế, học sinh có thể ngại sử dụng, thậm chí nhịn đi vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

"Sau khi hệ thống nhà vệ sinh được cải tạo, không gian trở nên sạch sẽ, khang trang hơn. Một số phụ huynh khi đến trường tham quan, nhìn thấy công trình đã bày tỏ sự thích thú và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nhận được nhiều phản hồi tích cực", bà Liên thông tin thêm.

Hệ thống nhà vệ sinh có tường lát gạch sáng màu, dãy bồn rửa tay, gương lớn, quạt thông gió và các buồng vệ sinh riêng biệt ẢNH: THANH NAM

Theo thạc sĩ tâm lý Lê Vũ Hoàng Phương, Trung tâm tâm lý ứng dụng Healing Hub (P.Bình Tây, TP.HCM; trước là P.9, Q.6), sự quan tâm dành cho hình ảnh nhà vệ sinh của Trường THCS Phan Văn Trị gợi ra câu chuyện rộng hơn về điều kiện sinh hoạt trong trường học. Nhà vệ sinh không chỉ cần sạch sẽ mà còn phải bảo đảm sự riêng tư, thuận tiện và đáp ứng nhu cầu của học sinh ở những độ tuổi khác nhau.

"Sự quan tâm, đáp ứng những nhu cầu thường ngày của học sinh chính là một trong những yếu tố góp phần tạo nên không gian học tập thân thiện, nơi học sinh được quan tâm cả trong lớp học lẫn những sinh hoạt rất đỗi bình thường", ông Phương nói.