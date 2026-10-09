Khánh thành nhà vệ sinh, xóa cảnh học sinh phải nín nhịn đi vệ sinh

Ngày 9.10, Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đồng Nai phối hợp Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TP.HCM và Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina khánh thành dự án xây dựng công trình nhà vệ sinh tại Trường tiểu học - THCS Thanh Lương (phường An Lộc) và Trường THCS An Lộc (phường Bình Long).

Đây là công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Từ nỗi sợ ,"nín nhịn đi vệ sinh" đến tiếng reo hò đón công trình mới

Tại Trường tiểu học - THCS Thanh Lương, công trình "nhà vệ sinh cho em" được xây mới, thay thế cho nhà vệ sinh cũ được lắp ráp từ những tấm tôn cũ đã sử dụng nhiều năm.

Em Trịnh Hồng Hà, lớp 9/1 Trường tiểu học - THCS Thanh Lương chia sẻ: "Nhà vệ sinh của chúng em đã xuống cấp, cũ kỹ. Có lúc các bạn nhịn cho đến khi về nhà mới đi vệ sinh. Có nhà vệ sinh mới, không gian thoáng mát, sạch sẽ, chúng em không còn phải e ngại nữa" .

Khu nhà vệ sinh cũ của Trường tiểu học - THCS Thanh Lương ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trường hiện có 960 học sinh. Nhà vệ sinh của trường trước đây là tiền chế đã xuống cấp trầm trọng, các em đi vệ sinh rất khó khăn. Được các nhà tài trợ, đoàn thanh niên về xây khang trang, sạch sẽ, nhà trường rất cám ơn" , thầy Trịnh Đăng Đỉnh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Thanh Lương vui mừng, chia sẻ.

Nhà vệ sinh mới tại Trường tiểu học - THCS Thanh Luo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại Trường THCS An Lộc, nơi cũng có gần 2.000 học sinh đang theo học, nhà vệ sinh nam cũng đã xuống cấp khi sử dụng đã nhiều năm. Nay được thay bằng nhà vệ sinh mới khiến các nam học sinh rất hào hứng.

Em Vũ Đình Mạnh, lớp 9A2, Trường THCS An Lộc, chia sẻ: "Nhà vệ sinh cũ có mùi hôi rất khó chịu. Khi có nhà vệ sinh mới, em không thấy mùi đó và không gian nhà vệ sinh rất là sạch sẽ. Em xin cảm ơn. Chúng em sẽ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ".

Nhà vệ sinh mới được xây dựng ở Trường THCS An Lộc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường An Lộc, cho biết: " Khi biết thông tin nhà trường có nhà vệ sinh mới, chúng tôi rất vui vì các em đã có một công trình vệ sinh sạch sẽ để sử dụng. Đây thực sự là công trình rất cần thiết thời điểm này, vì nó là sự bức xúc của nhà trường, của phụ huynh và các em học sinh từ lâu".

Gần 40 "nhà vệ sinh cho em" đã được xây dựng, bàn giao

Anh Phan Thế Công, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Đồng Nai, cho biết: "Với vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp, chúng tôi đã phát động và thực hiện tốt vai trò kết nối các nguồn lực xã hội, các đối tác đồng hành để triển khai thực hiện các công trình ý nghĩa hỗ trợ cho thanh thiếu nhi và học sinh nói chung .

Các đại biểu và các em học sinh thích thú sử dụng vòi nước rửa tay tại 2 "nhà vệ sinh cho em" ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Qua khoảng 5 năm triển khai thực hiện, chúng tôi đã thực hiện gần 40 công trình "nhà vệ sinh cho em" trên địa bàn. Niềm vui, hân hoan chúng tôi cảm nhận qua những cái tiếng reo hò của các bạn học sinh khi được thụ hưởng, được sử dụng những căn nhà vệ sinh cũng như tình cảm sự vui mừng của quý phụ huynh và các giáo viên của các trường. Đây là công trình hết sức ý nghĩa và chúng tôi mong muốn các ngành, các cấp tiếp tục đồng hành hỗ trợ để triển khai trong thời gian tới", anh Công cho biết.

2 nhà vệ sinh được xây dựng có tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, chương trình cũng đã trao 50 suất học bổng cùng hơn 3.200 phần quà cho học sinh 2 trường.