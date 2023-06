Dàn mỹ nhân đồng hành cùng Tom Cruise trong ‘Mission: Impossible 7’

Hayley Atwell sinh năm 1982, là nữ diễn viên người Anh được nhiều người biết đến thông qua vai diễn đặc vụ Peggy Carter/người tình của Captain Amercia trong các phim điện ảnh, sêri của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng khuôn mặt thông minh, bản lĩnh. Năm 2011, Hayley Atwell từng nhận đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất với phim The pillars of the earth. Hayley Atwell là nhân tố mới của loạt Mission: Impossible. Được biết, cô sẽ vào vai Grace, người bạn đồng hành bất đắc dĩ của Ethan trên hành trình ngăn chặn cái ác.