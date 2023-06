‘Mission impossible 7’ và loạt bom tấn hè 2023 đáng mong đợi

Elemental

Elemental (Xứ sở các nguyên tố) kể về chuyện tình éo le giữa nàng lửa Ember và chàng nước Wade PIXAR

Từ trước đến nay, Pixar nổi tiếng là hãng phim hoạt hình giàu ý tưởng sáng tạo và luôn mang đến nhiều bài học ý nghĩa cho nhiều thế hệ trẻ em trên thế giới. Những bộ phim của hãng như Toy story, Up, Finding Nemo, Coco, Soul có giá trị bất hủ. Tháng 6 năm nay, Pixar sẽ tung ra bộ phim thứ 27 của hãng là Elemental (tựa Việt: Xứ sở các nguyên tố). Phim kể về chuyện tình éo le giữa nàng lửa Ember và chàng nước Wade.

Bên cạnh đó, Elemental còn đặt ra các vấn đề về sự phân biệt chủng tộc, khác biệt giai cấp và đặc biệt là áp lực của những người trẻ phải lựa chọn sống theo mong muốn của cha mẹ hay theo đuổi mơ ước của bản thân. Ngay từ khi trailer được tung ra, Elemental đã khiến khán giả thích thú khi mở ra thế giới viễn tưởng mãn nhãn và đầy thú vị của các nguyên tố. Khi ra rạp vào ngày 23.6 tới, tác phẩm còn đi kèm với "món quà" là phim ngắn Carl's date, phần ngoại truyện về nhân vật ông lão Carl trong hoạt hình Up.

Indiana Jones and the dial of destiny

Indiana Jones and the dial of destiny sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của Harrison Ford trong vai người hùng kinh điển Indiana Jones LUCAS FILM

"Huyền thoại" dòng phim phiêu lưu - hành động Inidiana Jones chuẩn bị trở lại vào mùa hè này. Indiana Jones and the dial of destiny lấy mốc thời gian năm 1969, giai đoạn cuộc chạy đua vào không gian đang diễn ra rất gay cấn giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết. Trong chuyến phiêu lưu cuối cùng này, Indiana Jones cùng con gái nuôi Helena sẽ phải đối đầu với những tên phát xít hiểm ác. Indiana Jones 5 cũng sẽ là phần phim cuối cùng mà tài tử Harrison Ford hóa thân thành nhà khảo cổ học Indiana Jones - vai diễn làm nên tên tuổi và gắn liền với ông trong suốt hơn 40 năm.

Phải đến 15 năm sau phần phim thứ tư trong sêri, Indiana Jones 5 mới được khởi động và xác nhận là lần xuất hiện cuối cùng của Harrison Ford trong vai người hùng kinh điển Indiana Jones. Indiana Jones and the dial of destiny sẽ là lời tạm biệt đầy ý nghĩa của Harrison Ford dành cho người hâm mộ. Lần này, Steven Spielberg sẽ lui về vị trí nhà sản xuất. Thay vào đó, James Mangold sẽ ngồi vào ghế đạo diễn. Bên cạnh màn tái xuất của Harrison Ford, Indiana Jones 5 còn được mong chờ khi hội tụ nhiều tên tuổi nổi bật như: Phoebe Waller-Bridge, John Rhys-Davies, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook… Indiana Jones 5 dự kiến ra rạp vào ngày 30.6.

Insidious: The red door

Insidious: The red door kể về thế lực hắc ám đằng sau cánh cửa đỏ đeo đuổi gia đình của Josh SONY

Sau 5 năm, thương hiệu phim kinh dị đình đám Insidious đã chính thức trở lại với tựa phim Insidious: The red door, hứa hẹn gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng trên màn ảnh rộng mùa hè này. Lấy bối cảnh mười năm sau khi hai bộ phim đầu tiên - Insidious (2010) và Insidious: Chapter 2 (2013) - kết thúc, Insidious: The red door dấn thân sâu vào thế giới The Further để khám phá nhiều bí ẩn về quỷ dữ đang trù ếm gia đình của Josh (Patrick Wilson) và Dalton (Ty Simpkins). Cách đây 10 năm, gia đình họ gặp họa khi liên tục bị quỷ dữ đeo bám. Ở lần trở lại này, một cánh cửa đỏ xuất hiện, mở ra thế giới mới đầy quỷ dị lôi cả gia đình vào những bi kịch kinh hoàng.

Insidious: The red door cũng là bộ phim đặc biệt với tài tử quen mặt của dòng phim kinh dị - Patrick Wilson khi đây là lần đầu tiên anh ngồi vào ghế đạo diễn. Cha đẻ của loạt Insidious - James Wan sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí nhà sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên mới và cũ, bên cạnh Patrick Wilson còn có Rose Byrne, Ty Simpkins và Andrew Astor. Insidious: The red door dự kiến ra rạp ngày 7.7.

Mission impossible 7

Mission impossible 7 dự kiến sẽ khiến phòng vé hè bùng nổ PARAMOUNT

Mission impossible 7 (Mission impossible: Dead reckoning part one) được dự đoán sẽ là "quái vật phòng vé" mùa hè này. Đi qua gần 27 năm, Mission impossible vẫn là một trong những thương hiệu phim hành động hút khách nhất. Nó gắn liền với tên tuổi của tài tử Tom Cruise, những pha hành động mạo hiểm được thực hiện hoành tráng, tinh vi. Điều đặc biệt là Tom Cruise hiếm khi sử dụng diễn viên đóng thế mà luôn tự thân đu dây, nhảy lầu, bám trực thăng… Phần thứ 7 của loạt phim tiếp tục đưa khán giả lên cuộc hành trình truy bắt mafia đầy kịch tính của đặc vụ Ethan Hunt.

Tom Cruise năm nay 60 tuổi vẫn rất phong độ trong vai đặc vụ Ethan PARAMOUNT

Mission impossible: Dead reckoning khởi quay ngay thời gian dịch Covid-19 bùng phát nên quá trình sản xuất diễn ra vô cùng trắc trở. Vì bối cảnh phim trải dài trên nhiều quốc gia nên đoàn làm phim cũng gặp vô số những rắc rối khi đang ghi hình. Sau nhiều trì hoãn, phim đã chốt được lịch ra rạp vào ngày 10.7. Trong phần 7 của Mission impossible, Tom Cruise có sự kết hợp ăn ý với các bạn diễn kỳ cựu gồm Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby và Frederick Schmidt. Phim được "cầm trịch" bởi đạo diễn kỳ cựu, cộng sự thân thiết lâu năm của Tom Cruise là Christopher McQuarrie.

Oppenheimer

Oppenheimer có thể là kiệt tác của Christopher Nolan UNIVERSAL

Oppenheimer đang là bom tấn được mong chờ nhất mùa hè này khi đánh dấu sự trở lại sau 3 năm của đạo diễn gạo cội Christopher Nolan. Phim chuyển thể từ quyển sách đoạt giải Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J.Robert Oppenheimer của các tác giả Martin Sherwin và Kai Bird. Thuộc dòng chính kịch - chiến tranh - tiểu sử, Oppenheimer khắc họa quãng sự nghiệp vẻ vang nhưng nhiều thăng trầm của nhà khoa học người Mỹ J. Robert Oppenheimer khi ông thành công chế tạo ra bom nguyên tử - thứ vũ khí chết chóc định hình trật tự thế giới trong cuộc Thế chiến thứ hai.

Christopher Nolan từng chia sẻ Oppenheimer là dự án khó nhằn nhất của ông xuyên suốt sự nghiệp đạo diễn. Với Oppenheimer, nam đạo diễn gây sốt khi công bố không thèm dùng phông xanh và đồ họa máy tính để tái dựng vụ thử nổ bom hạt nhân mà quay trực tiếp từ phim trường. Bên cạnh đó, Oppenheimer cũng là phim điện ảnh được quay dưới định dạng IMAX 65mm và 65mm, đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh chân thực và sắc nét nhất. Oppenheimer có sự tham gia của dàn sao hạng A: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon… Phim công chiếu vào ngày 21.7.

Barbie

Margot Robbie trong vai Barbie và Ryan Gosling trong vai Ken WARNER BROS

Búp bê Barbie đã chính thức có phim điện ảnh người đóng nhưng lại không phải là bộ phim dành cho trẻ em. Với óc sáng tạo đáng kinh ngạc, cặp vợ chồng nhà làm phim Greta Gerwig và Noah Bauchman đã viết nên một kịch bản táo bạo về câu chuyện các búp bê vốn sống "vô tri" trong thế giới Barbieland hoàn hảo bỗng một ngày rơi vào cơn khủng hoảng hiện sinh. Barbie (Margot Robbie) cảm thấy cuộc sống khá trống rỗng khi mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời. Cô quyết định rời Barbieland để đến với thế giới đời thực cùng bạn trai Ken (Ryan Gosling). Từ đây, những câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu.

Sau khi trailer Barbie được tung ra, khán giả đã vô cùng thích thú khi được nhìn thấy thế giới Barbie đầy sắc màu, âm nhạc. Mọi người cũng rất tò mò về hành trình đi tìm lẽ sống của Barbie. Dàn diễn viên Barbie hội tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera… Phim cũng được bảo chứng về mặt chất lượng khi đạo diễn Greta Gerwig từng là người đứng sau thành công của nhiều bộ phim được giới hàn lâm khen ngợi hết lời như The little women, Ladybird. Barbie mang màu sắc riêng biệt trong loạt bom tấn hè 2023, sẽ được "trình làng" vào ngày 20.7.